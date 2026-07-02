Le PlayStation Store casse les prix de plus de 5000 jeux, DLC, Season Pass et autres packs sur PS5 et PS4 avec ses nouvelles promos de juillet 2026. Et il y a de belles réductions.

Alors que PlayStation a asséné un coup de massue en annonçant la fin des jeux physiques pour son écosystème d’ici 2028, le constructeur japonais lance une nouvelle salve de promos sur le PlayStation Store. Place cette fois aux « Promotions de Juillet », qui mettent à l’honneur plus de 5000 jeux PS5, PS4 et PSVR, ainsi que leurs DLC et Season Pass. Comme toujours, la sélection mise en avant est particulièrement éclectique. On retrouve ainsi des jeux relativement récents comme Call of Duty: Black Ops 7 ou Tides of Tomorrow du côté de la scène indépendante française, des exclusivités PlayStation, comme Gran Turismo 7, les derniers God of War, la saga Horizon, ainsi que des licences fortes comme les Assassin’s Creed, Persona, des Dragon Quest, des Dragon Ball, Anno 117 et bien plus encore. En clair, il y en a pour tous les goûts et surtout toutes les bourses.

Car ces promos du PlayStation Store peuvent voir leurs réductions grimper jusqu’à -95% selon les jeux. Vous avez jusqu’au 16 juillet 2026 à 00h59, heure française pour faire vos emplettes. Rappelons que les membres du PS Plus peuvent également profiter de remises supplémentaires sur certains des titres de la liste ci-dessous. Voici donc un échantillon non exhaustif des meilleures promos du PlayStation Store :

Les meilleures promos PlayStation Store

Age of Empires II: Definitive Edition Premium Edition : 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%)

Anno 117: Pax Romana : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Assassin's Creed Mirage – Master Assassin Edition : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

Assassin's Creed Valhalla – Édition Complete : 34,99€ au lieu de 139,99€ (-75%)

Call of Duty: Black Ops 7 – Édition Coffre d'armes : 65,99€ au lieu de 109,99€ (-40%)

Call of Duty®: Black Ops III - Zombies Chronicles Deluxe : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Directive 8020 : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Ghost of Tsushima Director's Cut (PS5) : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

God of War Ragnarök Édition Deluxe numérique : 49,49€ au lieu de 89,99€ (-45%)

Gran Turismo™ 7 - Édition numérique Deluxe 25e anniversaire : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

Horizon Call of the Mountain : 49,69€ au lieu de 69,99€ (-29%)

Life is Strange: True Colors PS4 & PS5 : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

PowerWash Simulator – Pack Ultimate Satisfaction : 43,99€ au lieu de 54,99€ (-20%)

Ready or Not : 37,49€ au lieu de 49,99€ (-25%)

TEKKEN 8 – Édition Ultimate Saison 2 : 62,99€ au lieu de 89,99€ (-30%)

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 4 – Pack Édition Standard : 44,99€ au lieu de 74,99€ (-40%)



Les jeux PS Store à moins de 30€

Anthologie Sid Meier’s Civilization® VI : 29,99€ au lieu de 74,99€ (-60%)

Assassin's Creed Odyssey – Édition Ultimate : 22,99€ au lieu de 114,99€ (-80%)

Assassin's Creed Valhalla + Immortals Fenyx Rising Bundle : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

Bob l'éponge : Les Titans des marées : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Car Dealer Simulator (PS4) : 20,39€ au lieu de 23,99€ (-15%)

Cult of the Lamb: The One Who Waits : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Docked : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

DRAGON BALL FighterZ - Legendary Edition PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 119,99€ (-75%)

DRAGON BALL Z: KAKAROT DAIMA EDITION : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

DRAGON QUEST BUILDERS™ : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Firefighting Simulator: Ignite : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Hello Kitty Island Adventure : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Horizon Forbidden West (PS4) : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

JDM: Japanese Drift Master : 22,74€ au lieu de 34,99€ (-35%)

Just Dance 2026 Edition : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

KINGDOM HEARTS Melody of Memory : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Le pack ultime de Sonic : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

MX vs ATV Legends – 2025 Monster Energy Supercross Edition : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Pacific Drive: Ritual Edition : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Slime Rancher Rainbow Bundle : 22,49€ au lieu de 44,99€ (-50%)

STAR OCEAN THE DIVINE FORCE : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

STAR WARS Battlefront Classic Collection : 26,24€ au lieu de 34,99€ (-25%)

TEKKEN 8 : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

The Last of Us Part II Édition numérique Deluxe : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

The Talos Principle Ultimate Collection : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

Tides of Tomorrow : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

Tony Hawk's™ Pro Skater™ 3 + 4 - Édition Cross-Gen : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Two Point Museum : 20,09€ au lieu de 29,99€ (-33%)

Les soldes PS5 et PS4 à moins de 20€

Assassin's Creed Odyssey : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Assassin's Creed Origins – Édition Deluxe : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Assassin's Creed The Ezio Collection : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Assassin's Creed Valhalla : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Battlefield™ 2042 sur PS5 : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

Battlefield™ V : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Call of Duty: Modern Warfare : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Collection Heavy Rain™ et BEYOND: Two Souls™ : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Date Everything! : 10,19€ au lieu de 29,99€ (-66%)

Detroit: Become Human – Édition Deluxe numérique : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Discounty : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Dorfromantik : 11,99€ au lieu de 14,99€ (-20%)

Dragon Ball Xenoverse 1 and 2 Bundle : 15,29€ au lieu de 89,99€ (-83%)

Gravity Rush™ 2 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Haven - Deluxe Edition : 13,49€ au lieu de 26,99€ (-50%)

HELLDIVERS™: Édition ultime Super-Terre : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

I AM SETSUNA : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered : 13,49€ au lieu de 29,99€ (-55%)

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Lost Judgment PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Ni no Kuni™ II: Revenant Kingdom - The Prince's Edition : 16,19€ au lieu de 89,99€ (-82%)

Party Animals : 10,79€ au lieu de 17,99€ (-40%)

Persona 5: Ultimate Edition : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Persona Dancing: Endless Night Collection : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

Shadow of the Colossus™ : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Skate Story : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Songs of Silence : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

SONIC SUPERSTARS : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Tactics Ogre: Reborn : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me PS4™ & PS5™ : 14,79€ au lieu de 39,99€ (-%)

The Elder Scrolls V: Skyrim VR : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

The Last Guardian : 13,99€ au lieu de 34,99€ (-60%)

The Order: 1886™ : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

The Outlast Trials : 11,09€ au lieu de 36,99€ (-70%)

The Rogue Prince of Persia™ : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Tiny Bookshop : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

Tony Hawk's™ Pro Skater™ 1 + 2 : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

Tropico 6 - El Prez Edition : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

Unicorn Overlord : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Void Crew : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Warhammer 40,000: Darktide – Imperial Edition : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Watch Dogs: Legion – Gold Edition : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

Wreckfest – Complete Edition : 17,49€ au lieu de 49,99€ (-65%)

Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2 pour PS4 et PS5 : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Les jeux PlayStation Store à moins de 10€

As Dusk Falls PS4™ & PS5™ : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Axiom Verge 2 : 8,99€ au lieu de 17,99€ (-50%)

Battlefield 1 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Bayonetta : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

BioShock Infinite: The Complete Edition : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

BioShock Remastered : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Bloodborne : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Braid, Anniversary Edition : 6,79€ au lieu de 19,99€ (-66%)

Bully (Canis Canem Edit) : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Catherine: Full Body : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Chants of Sennaar : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Content Warning : 7,99€ au lieu de 9,99€ (-20%)

Darksiders III : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Devil May Cry HD Collection & 4SE Bundle : 8,99€ au lieu de 44,99€ (-80%)

DmC Devil May Cry: Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Dordogne : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Dragon Age™ : Inquisition - Édition Jeu de l'année : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

DREDGE : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Far Cry® New Dawn : 8,99€ au lieu de 44,99€ (-80%)

FARCRY 3 Classic Edition : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

FINAL FANTASY® IX Édition numérique : 6,29€ au lieu de 20,99€ (-70%)

Ghostrunner 2 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

God of War : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

HITMAN World of Assassination Part One : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

inFAMOUS Second Son : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

inFAMOUS™ First Light : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Judgment : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Lake PS4 & PS5 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

LEGO® CITY Undercover : 5,39€ au lieu de 59,99€ (-91%)

LEGO® Marvel's Avengers Édition de luxe : 5,59€ au lieu de 69,99€ (-92%)

LEGO® Star Wars™ : le Réveil de la Force : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Les Tortues Ninja - Le destin de Splinter : 7,12€ au lieu de 28,49€ (-75%)

Lords of the Fallen : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Max Payne : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Mirror's Edge™ Catalyst : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Mise à jour Ghost of Tsushima Director's Cut : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

MotoGP 25 (PS4) : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

MX vs ATV Legends : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Neva : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch™ Remastered : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Nioh : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Overcooked! 2 – Gourmet Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

PowerWash Simulator : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

RAGE 2 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Rollerdrome : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Scorn : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Sleeping Dogs™ Definitive Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Sonic Origins PS4 & PS5 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

STAR WARS™ Jedi Knight: Jedi Academy : 5,24€ au lieu de 14,99€ (-65%)

Stardew Valley : 6,99€ au lieu de 13,99€ (-50%)

SUPERHOT : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

The Forest : 5,94€ au lieu de 16,99€ (-65%)

The Last of Us Remastered : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Quarry – Édition Deluxe pour PS4 et PS5 : 8,49€ au lieu de 84,99€ (-90%)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege – Elite Edition : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

TOM CLANCY'S THE DIVISION : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Totally Accurate Battle Simulator : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Undying : 8,49€ au lieu de 16,99€ (-50%)

Until Dawn™ 2015 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Valkyria Chronicles 4 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

VALKYRIE PROFILE: LENNETH : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Vampyr : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Warhammer 40,000: Darktide : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr Complete Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Yakuza 6: The Song of Life : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Les soldes PS Store à moins de 5€