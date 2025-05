Toutes les semaines, ou presque, c’est la même rengaine. Sony déploie systématiquement une nouvelle vague de promos sur le PlayStation Store, le plus souvent pour remplacer la précédente qui se termine, parfois en parallèle. C’est la seconde option cette fois, puisque l’opération « Les économies du niveau supérieur » continue de battre son plein, elle qui permet d’acheter Resident Evil 4, Diablo 4 ou encore Ghost of Tsushima à prix cassé. Cette fois cependant, l’éditeur japonais met à l’honneur les productions indépendantes et il y a de belles pépites dans le lot.

Avec les nouvelles promos PlayStation Store, les joueurs PS5 comme PS4 pourront ainsi économiser sur plus de 2000 jeux et DLCs supplémentaires, avec des réductions pouvant grimper jusqu'à -95%. Parmi les têtes d’affiche, on retrouve d’excellents jeux dans leur version complète comme Cult of the Lamb, Dead Cells, Caravan SandWitch, The Rise of the Golden Idol, The Witness et bien plus encore. Vous aurez jusqu’au 29 mai 2025 à 00h59, heure française, pour faire vos emplettes. Comme toujours, les membres du PS Plus ont le droit à quelques ristournes additionnelles. On vous a concocté une compilation des meilleures offres du PS Store, toujours classée par tranche de prix :

Les meilleures promos du PlayStation Store

[REDACTED] : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

Alien: Rogue Incursion VR : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Caravan SandWitch : 16,24€ au lieu de 24,99€ (-35%)

Cult of the Lamb: Heretic Edition : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Dead Cells: Medley of Pain Bundle : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Deadside : 19,99€ au lieu de 24,99€ (-20%)

Fae Farm : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

For The King Franchise Bundle : 20,99€ au lieu de 34,99€ (-40%)

Hell Let Loose - Ultimate Edition : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

House Flipper 2 : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind : 24,49€ au lieu de 34,99€ (-30%)

Police Simulator: Patrol Officers : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Shadow Gambit: The Cursed Crew Complete Edition : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Sniper Elite 4 Digital Deluxe Edition : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

Sniper Elite: Resistance Deluxe Edition PS4™ & PS5™ : 71,99€ au lieu de 89,99€ (-20%)

The Plucky Squire : 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

The Rise of the Golden Idol : 16,99€ au lieu de 19,99€ (-15%)

Turbo Overkill PS4 & PS5 : 16,99€ au lieu de 19,99€ (-15%)

Vampire: The Masquerade - Justice : 16,49€ au lieu de 29,99€ (-45%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 15€

art of rally : 11,24€ au lieu de 24,99€ (-55%)

As Dusk Falls PS4™ & PS5™ : 13,49€ au lieu de 29,99€ (-55%)

Blasphemous 2 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Cartel Tycoon : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Chivalry 2 King's Edition PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Cooking Simulator : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Crysis Remastered Trilogy : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Deep Rock Galactic - Deluxe Edition PS4 & PS5 : 12,86€ au lieu de 38,99€ (-67%)

Dungeons of Hinterberg : 14,73€ au lieu de 21,99€ (-33%)

Fabledom : 13,74€ au lieu de 24,99€ (-45%)

Flintlock: The Siege of Dawn : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Fort Solis : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Gloomhaven Gold Edition : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Hello Neighbor 2 : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Jurassic World Evolution 2 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Koira : 14,39€ au lieu de 17,99€ (-20%)

Melatonin : 10,49€ au lieu de 14,99€ (-30%)

Moving Out 2 : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Mumrik: La mélodie de la Vallée des Moomins : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

Squirrel with a Gun : 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%)

Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

The Callisto Protocol™ - Digital Deluxe Edition PS4 : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

The Outlast Trials : 14,79€ au lieu de 36,99€ (-60%)

The Telltale Batman Shadows Edition : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

The Witness : 11,09€ au lieu de 36,99€ (-70%)

Undying : 11,04€ au lieu de 16,99€ (-35%)

Until Then : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 10€

ABZÛ : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Airborne Kingdom : 8,79€ au lieu de 21,99€ (-60%)

Aragami : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Aragami 2 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Astroneer : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Before Your Eyes : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Braid, Anniversary Edition : 6,79€ au lieu de 19,99€ (-66%)

Broken Pieces : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Call of The Sea : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Closer the Distance : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Cozy Grove : 6,85€ au lieu de 13,99€ (-51%)

Furi : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

GORN : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Griftlands : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Grow: Song of the Evertree : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Haven : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Hello Neighbor : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Hello Neighbor Hide and Seek : 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)

IMMORTALITY : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

JDM Pixel Street Car Racing : 6,49€ au lieu de 9,99€ (-35%)

Knights and Bikes : 8,39€ au lieu de 20,99€ (-60%)

Lake PS4 & PS5 : 8,99€ au lieu de 19,99€ (-55%)

Le Donjon de Naheulbeuk: L'Amulette du Désordre - Chicken Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Lost Ember : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Midnight Fight Express : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Night in the Woods : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Not For Broadcast Complete Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Old Man's Journey : 5,99€ au lieu de 11,99€ (-50%)

Orcs Must Die! 3 PS4 & PS5 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Overcooked! 2 - Gourmet Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Overland : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Paint the Town Red VR : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

PlateUp! : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Potion Craft: Alchemist Simulator : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Sable : 8,74€ au lieu de 24,99€ (-65%)

Shadow Warrior 3: Definitive Edition | PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Solasta: Crown of the Magister : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

The Ascent PS4 & PS5 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

The Forgotten City : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

The Walking Dead: L'ultime saison - Season Pass : 5,99€ au lieu de 23,99€ (-75%)

This Is the Police 2 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

WHAT THE GOLF? : 8,49€ au lieu de 16,99€ (-50%)

Les jeux à moins de 5€

A Short Hike : 4,79€ au lieu de 7,99€ (-40%)

Alba: A Wildlife Adventure : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Among the Sleep - Enhanced Edition : 1,49€ au lieu de 14,99€ (-90%)

Another World - 20th Anniversary Edition : 1,99€ au lieu de 7,99€ (-75%)

Arise: A simple story : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Brotato PS4 & PS5 : 3,49€ au lieu de 4,99€ (-30%)

Cat Quest II : 4,49€ au lieu de 14,99€ (-70%)

Death's Door : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Deceive Inc PS5 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Degrees of Separation : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Don't Starve Together: Console Edition : 4,49€ au lieu de 14,99€ (-70%)

Don't Starve: Console Edition : 3,49€ au lieu de 13,99€ (-75%)

Door Kickers: Action Squad : 0,74€ au lieu de 14,99€ (-95%)

Draugen : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Embr : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

FEZ : 3,39€ au lieu de 9,99€ (-66%)

Figment 1 + Figment 2 : 1,99€ au lieu de 39,99€ (-95%)

For The King : 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

Goat Simulator : 2,99€ au lieu de 9,99€ (-70%)

Guacamelee! 2 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Hotline Miami : 1,99€ au lieu de 9,99€ (-80%)

Hotline Miami 2 : 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%)

In Sound Mind : 3,49€ au lieu de 34,99€ (-90%)

John Wick Hex : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Just Die Already : 2,79€ au lieu de 13,99€ (-80%)

Kill It With Fire: Exterminator Edition : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Kingdom Two Crowns : 4,74€ au lieu de 18,99€ (-75%)

Lost Words: Beyond the Page : 1,49€ au lieu de 14,99€ (-90%)

Manifold Garden : 3,59€ au lieu de 17,99€ (-80%)

Monster Energy Supercross 2 - Special Edition : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

MotoGP™14 : 0,99€ au lieu de 9,99€ (-90%)

MXGP3 - Special Edition : 2,49€ au lieu de 24,99€ (-90%)

Nickelodeon Kart Racers : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Oddworld: Abe's Oddysee (PS1 Emulation) : 1,99€ au lieu de 4,99€ (-60%)

Outlast : 4,74€ au lieu de 18,99€ (-75%)

Pizza Possum : 4,54€ au lieu de 6,99€ (-35%)

Remothered: Broken Porcelain : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

Ride 2 Special Edition : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

Serious Sam: Siberian Mayhem : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Spelunky : 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%)

Spiritfarer®: édition Farewell : 3,74€ au lieu de 24,99€ (-85%)

Splasher : 0,74€ au lieu de 14,99€ (-95%)

Super Meat Boy : 3,99€ au lieu de 15,99€ (-75%)

Surgeon Simulator: Anniversary Edition : 2,19€ au lieu de 10,99€ (-80%)

The Escapists 2 : 4,39€ au lieu de 21,99€ (-80%)

The Last Campfire : 1,49€ au lieu de 14,99€ (-90%)

The Messenger : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

The Vanishing of Ethan Carter : 3,79€ au lieu de 18,99€ (-80%)

The Walking Dead: Season Two : 4,49€ au lieu de 14,99€ (-70%)

The Walking Dead: The Complete First Season : 4,49€ au lieu de 14,99€ (-70%)

Turok 2: Seeds Of Evil : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Vampire: The Masquerade - Coteries of New York : 0,99€ au lieu de 19,99€ (-95%)

We Were Here Expeditions: The FriendShip : 2,99€ au lieu de 3,99€ (-25%)

We Were Here Together : 4,93€ au lieu de 12,99€ (-62%)

Wizard of Legend : 4,79€ au lieu de 15,99€ (-70%)

Source : PlayStation Store