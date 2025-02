Quand une salve de promos s’apprête à tirer sa révérence sur le PlayStation Store, une nouvelle arrive. Les joueuses et joueurs ont encore largement le temps d’aller dénicher de bonnes affaires sur la boutique parmi les « Choix des critiques », qui font la part belle à des milliers de jeux acclamés. Là où cette opération met en avant de grosses productions comme The Witcher 3, God of War ou encore FF16 pour ne citer qu’eux, Sony met cette fois un coup de projecteur sur les productions indépendantes.

Les nouvelles promos du PlayStation Store permettent donc de profiter de plus de 2000 jeux PS5, PS4 et PSVR, ainsi que leurs DLC, à petit prix. On retrouve un peu de tout, comme des productions récentes à l’instar d’Enotria, des pépites à la Tunic comme des licences cultes comme Jurassic World. Comme très souvent, ces réductions peuvent grimper jusqu’à -95%. Vous avez jusqu’au 20 février 2025 à 1h59 du matin, heure française, pour faire vos achats. On rappelle que les membres du PS Plus profitent de remises supplémentaires sur certaines de ces promotions du PlayStation Store. Voici un petit florilège des meilleures offres disponibles.

Les meilleures promos du PlayStation Store

ARK: Survival Ascended : 24,74€ au lieu de 44,99€ (-45%)

Cat Quest: The Fur-tastic Trilogy : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Enotria: The Last Song Standard Edition : 24,49€ au lieu de 34,99€ (-30%)

Fuga: Melodies of Steel 2 : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

My Time at Sandrock : 20,99€ au lieu de 34,99€ (-40%)

Nine Sols PS4 & PS5 : 23,19€ au lieu de 28,99€ (-20%)

Planet Coaster 2 : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Sea of Stars : 22,74€ au lieu de 34,99€ (-35%)

Shadow Gambit: The Cursed Crew : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Slitterhead : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

The Thaumaturge: Deluxe Edition : 24,69€ au lieu de 37,99€ (-35%)

Tortues Ninja : Les Mutants se Déchaînent : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Towers of Aghasba : 28,79€ au lieu de 35,99€ (-20%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 20€

Another Crab’s Treasure : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)

As Dusk Falls PS4™ & PS5™ : 16,49€ au lieu de 29,99€ (-45%)

Bus Simulator 21 Next Stop - Gold Edition : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Chained Echoes : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

DREDGE - Digital Deluxe Edition : 16,19€ au lieu de 26,99€ (-40%)

Drova - Forsaken Kin : 19,99€ au lieu de 24,99€ (-20%)

EVERSPACE™ 2 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Fae Farm : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Fuga: Melodies of Steel : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

GNOSIA : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

Kayak VR: Mirage : 16,79€ au lieu de 23,99€ (-30%)

King Arthur: Knight's Tale : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

Medieval Dynasty : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Pistol Whip PS4 & PS5 : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

PRAEY FOR THE GODS : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Sam & Max : Le Petit Théâtre du Diable : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

Selfloss : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

Shadows of Doubt : 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%)

Slime Rancher 2 : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)

Songs of Silence : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

SteamWorld Heist II : 16,49€ au lieu de 29,99€ (-45%)

The Last Faith : 16,19€ au lieu de 26,99€ (-40%)

Vampire: The Masquerade - Justice : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

White Day 2: The Flower That Tells Lies - Complete Edition : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 15€

art of rally : 11,24€ au lieu de 24,99€ (-55%)

Avatar The Last Airbender: Quest for Balance : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Blasphemous 2 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Bramble The Mountain King : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

Cities: VR - Enhanced Edition : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Crypt Custodian : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

DUSTBORN : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Hello Neighbor 2 : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Jusant : 11,24€ au lieu de 24,99€ (-55%)

Lot « Fusion » : 10,99€ au lieu de 109,99€ (-90%)

Melatonin : 11,24€ au lieu de 14,99€ (-25%)

NAIAD : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

Rogue Legacy 2 : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Scorn : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Sifu : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Smalland: Survive the Wilds : 13,99€ au lieu de 34,99€ (-60%)

Stasis: Bone Totem : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Stray Souls : 13,49€ au lieu de 29,99€ (-55%)

Tchia (PS4 & PS5) : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

The Case of the Golden Idol : 11,69€ au lieu de 17,99€ (-35%)

The Long Dark : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

TUNIC : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Ultros: Deluxe Edition (PS4 & PS5) : 13,99€ au lieu de 34,99€ (-60%)

Viewfinder : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Les jeux à moins de 10€

1971 Project Helios : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Among Us VR : 5,99€ au lieu de 9,99€ (-40%)

As Far As The Eye : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Black Book : 8,74€ au lieu de 24,99€ (-65%)

Bloodstained: Ritual of the Night : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

BODYCAMERA SHOOTER : 9,09€ au lieu de 12,99€ (-30%)

Breathedge : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Broken Pieces : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Chicory: A Colorful Tale : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Cities: Skylines - Remastered : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Citizen Sleeper : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Cluedo : 7,59€ au lieu de 18,99€ (-60%)

Doki Doki Literature Club Plus! : 9,36€ au lieu de 12,49€ (-25%)

Endling - Extinction is Forever : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

FAR: Changing Tides PS4 & PS5 : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Frostpunk: Complete Collection : 6,74€ au lieu de 44,99€ (-85%)

Furi - Édition Modore : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Gang Beasts : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Gone Home : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Griftlands : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Guacamelee! 2, la totale : 5,99€ au lieu de 23,99€ (-75%)

GYLT : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Hello Neighbor : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Hoa : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Hollow Knight : Edition Coeur-du-Vide : 7,24€ au lieu de 14,49€ (-50%)

Isonzo : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Journey To The Savage Planet: Employee Of The Month : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Kao the Kangaroo : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Laika: Aged Through Blood : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Lake PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

LEGO® Bricktales : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Little Misfortune : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Lost Ember : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Lovecraft Lot : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)

Moonscars : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

New Super Lucky's Tale : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Night in the Woods : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Nobody Saves the World : 8,74€ au lieu de 24,99€ (-65%)

Not For Broadcast: VR : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Orcs Must Die! 3 PS4 & PS5 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Overcooked! 2 - Gourmet Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Overland : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Paint the Town Red : 8,49€ au lieu de 16,99€ (-50%)

Pathfinder: Kingmaker - Definitive Edition : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Pathfinder: Wrath of the Righteous - Enhanced Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Planet of Lana : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Potion Craft: Alchemist Simulator : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Serial Cleaners : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Serious Sam: Siberian Mayhem : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

SkateBIRD : 9,44€ au lieu de 20,99€ (-55%)

Superliminal : 8,39€ au lieu de 20,99€ (-60%)

Surviving Mars : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Surviving the Aftermath : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

TCG Card Market Simulator : 8,44€ au lieu de 12,99€ (-35%)

Terraria – PlayStation®4 Edition : 9,49€ au lieu de 18,99€ (-50%)

The Big Con - GRIFT OF THE YEAR EDITION : 7,66€ au lieu de 12,99€ (-41%)

The Bookwalker: Thief of Tales : 5,24€ au lieu de 14,99€ (-65%)

The Escapists 2 : 5,49€ au lieu de 21,99€ (-75%)

The Last Stand: Aftermath : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

The Stanley Parable: Ultra Deluxe : 9,89€ au lieu de 21,99€ (-55%)

The Wreck | PS4 & PS5 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

This Is the Police 2 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Unpacking : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Warhammer 40,000: Mechanicus : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Weird West: Definitive Edition : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Wizard with a Gun: Deluxe Edition : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Les soldes PS Store à moins de 5€

Alchemist Simulator : 4,79€ au lieu de 23,99€ (-80%)

Alex Kidd in Miracle World DX : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Among the Sleep - Enhanced Edition : 3,74€ au lieu de 14,99€ (-75%)

Broforce : 1,49€ au lieu de 14,99€ (-90%)

Brotato PS4 & PS5 : 3,49€ au lieu de 4,99€ (-30%)

Cake Bash : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

CARRION : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Cloudpunk : 2,49€ au lieu de 24,99€ (-90%)

Don't Starve Together: Console Edition : 4,49€ au lieu de 14,99€ (-70%)

Figment 2: Creed Valley : 1,24€ au lieu de 24,99€ (-95%)

FORECLOSED : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Hitchhiker - A Mystery Game : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Huntdown : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Jotun: Valhalla Edition : 2,24€ au lieu de 14,99€ (-85%)

Jurassic World Aftermath Collection PS4 & PS5 : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Kill It With Fire VR : 3,74€ au lieu de 14,99€ (-75%)

Kingdom Two Crowns : 4,74€ au lieu de 18,99€ (-75%)

Last Day of June : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Manifold Garden : 3,59€ au lieu de 17,99€ (-80%)

Moonlighter: Complete Edition : 3,59€ au lieu de 23,99€ (-85%)

Mortal Shell : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

Not For Broadcast : 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

Olija : 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%)

Overcooked : 3,19€ au lieu de 15,99€ (-80%)

PHOGS! : 3,74€ au lieu de 24,99€ (-85%)

Risen 3: Titan Lords - Enhanced Edition : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Ruiner : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Secret Neighbor : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Slime Rancher : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Spirit of the North : 4,24€ au lieu de 16,99€ (-75%)

Spiritfarer®: édition Farewell : 3,74€ au lieu de 24,99€ (-85%)

The Council - Saison Complète : 4,49€ au lieu de 14,99€ (-70%)

The Solitaire Conspiracy : 1,19€ au lieu de 11,99€ (-90%)

This War of Mine: Complete Edition : 4,04€ au lieu de 26,99€ (-85%)

Tinykin : 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

Verdun : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

We Were Here Together : 4,93€ au lieu de 12,99€ (-62%)

Where the Water Tastes Like Wine : 4,79€ au lieu de 23,99€ (-80%)

Source : PlayStation Store