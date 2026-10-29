Une nouvelle vague de promos est disponible sur le PlayStation Store, pile à temps pour Halloween. Les joueurs PS5 et PS4 peuvent économiser jusqu’à -91% sur près de 1500 jeux.

La chasse aux bonbons sera bientôt ouverte. Et pour célébrer la saison des grands frissons, Sony a déployé une nouvelle vague de promos sur le PlayStation Store. Au programme, plus de 1 500 jeux PS5 et PS4, DLC et autres extensions à prix cassé le temps de quelques jours. On retrouve naturellement des jeux d’horreur incontournables dans cette nouvelle sélection, comme Silent Hill f, Alien Isolation, Dead Space, ou encore les Resident Evil. Ils s’accompagnent de plusieurs promos du PlayStation Store sur des titres à l’ambiance qui correspond à la saison, dont Bloodborne, The Last of Us, la série The Walking Dead de Telltale, Directive 8020 ou encore Reanimal, par les anciens de Little Nightmares.

Comme souvent, les joueurs pourront économiser jusqu'à -91% sur la sélection. Les abonnés PS Plus profitent d’ailleurs de réductions supplémentaires, selon les jeux. Voici une liste non exhaustive des promos PlayStation Store actuellement disponibles. Vous avez jusqu’au 5 novembre 2026 à 00h59 pour faire vos achats.

Les meilleures promos du PlayStation Store

BLEACH Rebirth of Souls : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Borderlands 4 Édition Deluxe : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

Directive 8020 : 33,49€ au lieu de 49,99€ (-33%)

Dragon Age: The Veilguard Édition Deluxe : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Dying Light: The Beast Deluxe Edition : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Édition numérique Deluxe de Demon’s Souls : 32,99€ au lieu de 99,99€ (-67%)

FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE : 32,49€ au lieu de 49,99€ (-35%)

HELLDIVERS 2 Édition Super Citizen : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)

Jurassic World Evolution 3 : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Lies of P: Overture Bundle : 58,49€ au lieu de 89,99€ (-35%)

Metaphor: ReFantazio édition 35e anniversaire d’Atlus : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

Okami + Kunitsu-Gami Bundle : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Pack Jurassic World Evolution 2 : Le Monde d’après : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Pack Red Dead Redemption + Red Dead Redemption 2 PS5 : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Resident Evil Requiem : 49,59€ au lieu de 79,99€ (-38%)

Resonance: A Plague Tale Legacy : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)

SILENT HILL 2 Deluxe Edition : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

SILENT HILL f - Deluxe Edition : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Slitterhead : Édition Deluxe : 35,99€ au lieu de 71,99€ (-50%)

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - Deluxe Edition : 45,49€ au lieu de 64,99€ (-30%)

The Elder Scrolls V: Skyrim AE + Fallout 4 AE Bundle : 53,99€ au lieu de 89,99€ (-40%)

The First Berserker: Khazan Deluxe Edition : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

The Mound: Omen of Cthulhu - Deluxe Edition : 31,99€ au lieu de 39,99€ (-20%)

The Sinking City 2 – Édition Deluxe : 43,99€ au lieu de 54,99€ (-20%)

WUCHANG: Fallen Feathers Édition Deluxe : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 30€

Atomic Heart - Gold Edition : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

Berserk and the Band of the Hawk : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Capcom Fighting Collection 1 + 2 Bundle PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Cronos: The New Dawn : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Dead by Daylight: 10th Anniversary Edition : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Dead Rising Deluxe Remaster : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Diablo II: Resurrected Infernal Edition : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Don’t Starve Together: Constant Edition : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

GreedFall: The Dying World : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

John Carpenter’s Toxic Commando - Blood Edition : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Monster Hunter Wilds : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Mortal Kombat: Legacy Kollection : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

New Tales from the Borderlands : Édition deluxe : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Persona 3 Reload Édition Deluxe numérique PS5 : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

PROJECT ZERO : La Prêtresse des Eaux Noires : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

REANIMAL : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Resident Evil Remake Trilogy : 29,39€ au lieu de 69,99€ (-58%)

Sam & Max : La Trilogie Complète : 27,49€ au lieu de 49,99€ (-45%)

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN Digital Deluxe : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Styx: Blades of Greed - Quartz Edition : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

The Last of Us Part I Édition numérique Deluxe : 26,99€ au lieu de 89,99€ (-70%)

The Walking Dead: Streets of Survival - Deluxe Edition : 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 20€

A Plague Tale: Requiem : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Baldur’s Gate and Baldur’s Gate II: Enhanced Editions : 19,24€ au lieu de 54,99€ (-65%)

Capcom Fighting Collection 2 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Days Gone Remastered : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Dead Space Édition Digitale Deluxe : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

Diablo III: Eternal Collection : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Diablo Prime Evil Collection : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

DOOM Eternal Deluxe Edition : 16,49€ au lieu de 49,99€ (-67%)

Dragonkin - Blood Scales Edition : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Dying Light 2 Stay Human: Digital Extras Edition : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

Ghostwire: Tokyo : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Hell is Us - Deluxe Edition PS5 : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

Little Nightmares III : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Marvel’s Midnight Suns Édition Numérique+ : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

NEO: The World Ends with You : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Pack Persona 3 Portable et Persona 4 Golden : 19,49€ au lieu de 38,99€ (-50%)

Persona 5 Royal : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Resident Evil 7 Gold & Village Gold : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

The Last of Us Part II PS5 : 19,59€ au lieu de 39,99€ (-51%)

Total Chaos : 16,24€ au lieu de 24,99€ (-35%)

Visage : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars + DLC set : 15,19€ au lieu de 37,99€ (-60%)

Les promos PS5 et PS4 à moins de 15€

Alien: Isolation - The Collection : 13,74€ au lieu de 54,99€ (-75%)

Blair Witch: VR Edition : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Dead by Daylight : Édition Jason : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

DEATHLOOP : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Death’s Gambit: Afterlife : 10,99€ au lieu de 19,99€ (-45%)

Destroy All Humans! 2 - Reprobed: Single Player : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

Dishonored: Death of the Outsider - Pack Deluxe : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

DREDGE - Digital Deluxe Edition : 10,79€ au lieu de 26,99€ (-60%)

Evil West PS5 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Hogwarts Legacy : Édition Deluxe digitale : 12,74€ au lieu de 84,99€ (-85%)

Jurassic World Evolution 2 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Layers of Fear : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

Legacy of Kain: Defiance Remastered - Deluxe Edition : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered : 13,49€ au lieu de 29,99€ (-55%)

LET IT DIE: INFERNO : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Lost in Random: The Eternal Die : 11,24€ au lieu de 24,99€ (-55%)

Luto : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Martha Is Dead Ultimate Edition : 13,49€ au lieu de 44,99€ (-70%)

Metal: Hellsinger : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Miasma Chronicles PS5 : 10,49€ au lieu de 34,99€ (-70%)

Monster Hunter Stories Collection : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Mutant Year Zero: Road to Eden : 13,99€ au lieu de 34,99€ (-60%)

Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition : 13,59€ au lieu de 39,99€ (-66%)

Onimusha 2: Samurai’s Destiny : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Planet Coaster: Édition Deluxe : 13,74€ au lieu de 54,99€ (-75%)

RAGE 2: Deluxe Edition : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Ravenswatch: Deluxe Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Soul Hackers 2 Édition numérique Deluxe : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

South Park : L’Annale du Destin - Édition Gold : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Tales from the Borderlands : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

The Medium : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

The Outlast Trials Deluxe Edition : 13,49€ au lieu de 44,99€ (-70%)

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Tomb Raider I-VI Remastered PS5 : 10,99€ au lieu de 54,99€ (-80%)

Voice of Cards: The Forsaken Maiden + DLC set : 14,79€ au lieu de 36,99€ (-60%)

Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters - Édition Purificator : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin - Deluxe Edition : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Les promos PS Store à moins de 10€

A Plague Tale: Innocence : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Aliens: Fireteam Elite : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Alone in the Dark: The New Nightmare (2001) : 6,49€ au lieu de 9,99€ (-35%)

Amnesia: Collection : 5,69€ au lieu de 28,49€ (-80%)

Amnesia: Rebirth : 5,69€ au lieu de 28,49€ (-80%)

Among Us 3D: VR : 5,99€ au lieu de 9,99€ (-40%)

ARK Park : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Back 4 Blood : Édition Deluxe : 9,99€ au lieu de 99,99€ (-90%)

Blair Witch : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Blasphemous : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Blasphemous + Blasphemous 2 Bundle : 8,99€ au lieu de 44,99€ (-80%)

Borderlands 3 : édition Next Level : 7,49€ au lieu de 74,99€ (-90%)

Borderlands Legendary Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Borderlands: The Handsome Collection PS5 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Bundle LEGO Héros et Vilains DC : 7,79€ au lieu de 59,99€ (-87%)

Catherine: Full Body Deluxe Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Cult of the Lamb : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Darksiders Genesis : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Darksiders III Blades & Whip Edition : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)

Dead Rising 4: Frank’s Big Package : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Devil May Cry 5 Special Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Doki Doki Literature Club Plus! : 9,36€ au lieu de 12,49€ (-25%)

Fallout 4: Game of the Year Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Ghost Trick: Détective fantôme : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Gotham Knights: Deluxe PS5 : 9,49€ au lieu de 94,99€ (-90%)

GYLT : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Injustice 2 - Legendary Edition : 5,49€ au lieu de 54,99€ (-90%)

Inscryption : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Jurassic World Evolution Deluxe Edition : 8,24€ au lieu de 54,99€ (-85%)

Killing Floor: Offre Double : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

La Terre du Milieu : L’Ombre de la Guerre - Definitive Edition : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor GOTY PS5 : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Legacy of Kain: Ascendance : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

LEGO Batman 3 : Au-delà de Gotham Édition Premium : 5,09€ au lieu de 29,99€ (-83%)

LEGO DC Super-Vilains : 5,39€ au lieu de 59,99€ (-91%)

LEGO Marvel Super Heroes : 5,19€ au lieu de 39,99€ (-87%)

LEGO Marvel Super Heroes 2 : 5,39€ au lieu de 59,99€ (-91%)

Metro Exodus Gold Edition : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Monster Hunter Rise + Sunbreak : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

Monster Hunter Stories : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Monster Hunter Stories 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

MONSTER HUNTER: WORLD PS5 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Monster Hunter World: Iceborne Édition Master : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Mortal Kombat 11 Ultimate : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Murdered: Soul Suspect : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Outlast: Trinity : 8,99€ au lieu de 35,99€ (-75%)

Prey: Digital Deluxe Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

RESIDENT EVIL 2 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

RESIDENT EVIL 3 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Resident Evil 4 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 7 biohazard : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Resident Evil Code: Veronica X : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Resident Evil Village PS5 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

The Dark Pictures Anthology: Little Hope : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Sinking City Remastered : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

The Surge 2 : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Tiny Tina’s Wonderlands : Édition Next-Level : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Tomb Raider I-III Remastered : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

WILD HEARTS Édition Karakuri : 9,99€ au lieu de 99,99€ (-90%)

World War Z : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

World War Z: Aftermath : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Wytchwood : 5,94€ au lieu de 16,99€ (-65%)

Les jeux PS Store à moins de 5€

Blood Omen: Legacy of Kain : 4,99€ au lieu de 9,99€ (-50%)

Bloodborne : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

CARRION : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Close to the Sun : 2,49€ au lieu de 24,99€ (-90%)

DEAD RISING 2 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

DEAD RISING 2 Off The Record : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Deadlight: Director’s Cut : 2,24€ au lieu de 14,99€ (-85%)

Death’s Door : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Dishonored 2 PS5 : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Dishonored Definitive Edition : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

DOOM : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

DOOM + DOOM II : 3,99€ au lieu de 9,99€ (-60%)

DOOM 64 : 1,99€ au lieu de 4,99€ (-60%)

Dragon Age: Inquisition Édition de luxe : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Dragon’s Dogma: Dark Arisen : 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

Dying Light - Édition Essentials : 2,49€ au lieu de 24,99€ (-90%)

Emily Wants to Play : 2,39€ au lieu de 5,99€ (-60%)

FOR HONOR : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Industria : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Killing Floor 2 : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

Kona : 2,24€ au lieu de 14,99€ (-85%)

Little Nightmares Enhanced Edition : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Marvel vs. Capcom: Infinite : 4,79€ au lieu de 39,99€ (-88%)

Minute Of Islands : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Neon Abyss PS5 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Outlast 2 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Quake : 3,99€ au lieu de 9,99€ (-60%)

Quake II : 3,99€ au lieu de 9,99€ (-60%)

Resident Evil : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Resident Evil 0 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Resident Evil 2 (classique) : 4,99€ au lieu de 9,99€ (-50%)

Resident Evil 3 Nemesis : 4,99€ au lieu de 9,99€ (-50%)

resident evil 4 (2005) : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 5 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Resident Evil 6 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Resident Evil Director’s Cut : 4,99€ au lieu de 9,99€ (-50%)

RESIDENT EVIL REVELATIONS : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Resident Evil Revelations 2 Deluxe Edition : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Rise of the Tomb Raider : 20e anniversaire : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

RoboCop: Rogue City - Alex Murphy Edition : 4,49€ au lieu de 44,99€ (-90%)

Saints Row: Gat out of Hell : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Saints Row IV: Re-Elected : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Saints Row: The Third Remastered : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

Steelrising - Bastille Edition : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

The Council - Saison Complète : 4,49€ au lieu de 14,99€ (-70%)

The Elder Scrolls Online: Standard Edition : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

The Escapists: The Walking Dead : 3,59€ au lieu de 17,99€ (-80%)

The Evil Within : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

The Sinking City : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

The Surge : 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%)

The Texas Chain Saw Massacre : 3,74€ au lieu de 14,99€ (-75%)

The Walking Dead: A New Frontier - Season Pass : 3,74€ au lieu de 14,99€ (-75%)

The Walking Dead: Michonne : 3,24€ au lieu de 12,99€ (-75%)

The Walking Dead: Season Two : 3,74€ au lieu de 14,99€ (-75%)

The Walking Dead: The Complete First Season : 3,74€ au lieu de 14,99€ (-75%)

Those Who Remain : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Tomb Raider: Definitive Edition PS5 : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

Tomb Raider: Legend : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Two Point Campus : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3 : 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

Until Dawn 2015 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Vampire: The Masquerade - Swansong PRIMOGEN EDITION : 3,49€ au lieu de 34,99€ (-90%)

Virginia: le jeu : 2,99€ au lieu de 9,99€ (-70%)

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

Source : PS Store