Le PlayStation Store accueille deux nouvelles vagues de promos bien gourmandes en cette saison. Au programme jusqu'à 95% sur les jeux PS5 et PS4 et de belles réductions sur des titres qui ont marqué l’année.

Les citrouilles, les bonbons, les costumes (parfois douteux) qui se préparent… Halloween se rapproche à grands pas. Et parce que Sony sait que vous aimez vous offrir un grand frisson pour cette période spéciale, le constructeur vient de lancer ses réductions d’Halloween sur le PlayStation Store. Des promos qui tablent large dans le domaine de l’horreur, allant de Resident Evil 4 Remake et Silent Hill 2 Remake à Dead Island 2 ou même Bloodborne. Ce sont au total plus de 550 jeux thématiques en promotion sur le PlayStation Store jusqu’au 6 novembre 2025, mais ce sont loin d’être les seuls.

En parallèle, l’éditeur a également lancé la promotion « La Planète des réductions », où plus de 3300 jeux PS5 et PS4, DLC et autres Season Pass sont proposés à prix cassés. La sélection se montre cette fois plus éclectique, avec des titres marquants de 2025 tels que Kingdom Come Deliverance 2, The Elder Scrolls Oblivion Remake ou encore Metal Gear Solid 3 Remake pour ne citer qu’eux. Au global, les réductions de ces nouvelles vagues de promos PlayStation Store peuvent grimper jusqu’à -95 %. Vous avez là aussi jusqu’au 6 novembre à 1h59 (heure française) pour faire vos emplettes. On vous a compilé une sélection des meilleures offres, qui ne représentent qu’un échantillon parmi la myriade de promotions disponibles. Comme toujours, les membres du PS Plus bénéficient de remises supplémentaires sur certains titres.

Les meilleures promos du PlayStation Store

Alan Wake 2 – 39,99 € au lieu de 59,99 € (-33%)

Assassin’s Creed Mirage – 39,19 € au lieu de 69,99 € (-44%)

Avatar: Frontiers of Pandora – 41,99 € au lieu de 69,99 € (-40%)

Baldur’s Gate 3 – 52,49 € au lieu de 69,99 € (-25%)

Banishers: Ghosts of New Eden – 36,99 € au lieu de 59,99 € (-38%)

Call of Duty: Modern Warfare III – 48,99 € au lieu de 79,99 € (-39%)

Cities: Skylines II – 41,99 € au lieu de 69,99 € (-40%)

Crisis Core – Final Fantasy VII Reunion – 34,99 € au lieu de 59,99 € (-42%)

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition – 39,99 € au lieu de 59,99 € (-33%)

Dead Island 2 – Gold Edition – 44,99 € au lieu de 89,99 € (-50%)

Diablo IV – 45,49 € au lieu de 79,99 € (-43%)

Dragon’s Dogma 2 – 48,99 € au lieu de 74,99 € (-35%)

EA Sports FC 25 – 44,99 € au lieu de 79,99 € (-44%)

Elden Ring – Shadow of the Erdtree Edition – 49,99 € au lieu de 79,99 € (-37%)

Final Fantasy VII Remake Intergrade – 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50%)

Ghost of Tsushima Director’s Cut – 44,99 € au lieu de 79,99 € (-44%)

Gran Turismo 7 – 39,89 € au lieu de 79,99 € (-50%)

Helldivers II – 39,99 € au lieu de 69,99 € (-43%)

Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition – 34,99 € au lieu de 74,99 € (-53%)

Like a Dragon: Infinite Wealth – 45,49 € au lieu de 69,99 € (-35%)

Marvel’s Spider-Man 2 – 49,99 € au lieu de 79,99 € (-37%)

Mortal Kombat 1 – Premium Edition – 48,99 € au lieu de 109,99 € (-55%)

NBA 2K25 – Kobe Bryant Edition – 41,99 € au lieu de 79,99 € (-48%)

Red Dead Redemption 2 – Ultimate Edition – 34,99 € au lieu de 99,99 € (-65%)

Resident Evil 4 Remake – Deluxe Edition – 34,99 € au lieu de 79,99 € (-56%)

RoboCop: Rogue City – 34,99 € au lieu de 59,99 € (-42%)

Star Wars Jedi: Survivor – 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50%)

Suicide Squad: Kill the Justice League – 44,99 € au lieu de 79,99 € (-44%)

Tekken 8 – 48,99 € au lieu de 79,99 € (-39%)

The Last of Us Part I – 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50%)

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition – 34,99 € au lieu de 59,99 € (-42%)

UFC 5 – 44,99 € au lieu de 79,99 € (-44%)

WWE 2K24 – Deluxe Edition – 41,99 € au lieu de 99,99 € (-58%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 30€

A Plague Tale: Requiem – 27,99 € au lieu de 59,99 € (-53%)

Aliens: Fireteam Elite – Into the Hive Edition – 22,49 € au lieu de 44,99 € (-50%)

Assassin’s Creed Odyssey – Édition Deluxe – 27,99 € au lieu de 39,99 € (-30%)

Battlefield 2042 – Standard Edition – 23,99 € au lieu de 59,99 € (-60%)

Borderlands 3 – Ultimate Edition – 28,99 € au lieu de 99,99 € (-71%)

Call of Duty: WWII – Gold Edition – 27,99 € au lieu de 79,99 € (-65%)

Cult of the Lamb – Unholy Edition – 25,99 € au lieu de 39,99 € (-35%)

Dead Island 2 – Standard Edition – 26,99 € au lieu de 59,99 € (-55%)

Disciples: Liberation Digital Deluxe Edition – 23,99 € au lieu de 59,99 € (-60%)

Dying Light Collection – 29,99 € au lieu de 69,99 € (-57%)

Dying Light 2 Stay Human – Deluxe Edition – 26,39 € au lieu de 76,99 € (-66%)

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – Edition Premium – 27,99 € au lieu de 79,99 € (-65%)

Far Cry 6 – Gold Edition – 28,99 € au lieu de 99,99 € (-71%)

Ghost Recon Breakpoint – Standard Edition – 23,99 € au lieu de 59,99 € (-60%)

Hogwarts Legacy – L’Héritage de Poudlard – 24,99 € au lieu de 69,99 € (-64%)

Immortals Fenyx Rising – 24,99 € au lieu de 59,99 € (-58%)

It Takes Two – 23,99 € au lieu de 39,99 € (-40%)

Mafia: Definitive Edition – 22,49 € au lieu de 49,99 € (-55%)

Marvel’s Midnight Suns – 26,99 € au lieu de 59,99 € (-55%)

Metro Exodus – Gold Edition – 28,49 € au lieu de 59,99 € (-52%)

No Man’s Sky – 24,99 € au lieu de 49,99 € (-50%)

Predator: Hunting Grounds – Édition Jungle – 27,49 € au lieu de 34,99 € (-50%)

Ravenswatch – 24,49 € au lieu de 29,99 € (-18%)

Red Dead Redemption – 24,99 € au lieu de 49,99 € (-50%)

Resident Evil 4 Remake – 29,99 € au lieu de 79,99 € (-63%)

Sea of Thieves: 2025 Deluxe Edition – 24,99 € au lieu de 49,99 € (-50%)

Star Wars Jedi: Survivor – Édition Deluxe – 29,99 € au lieu de 99,99 € (-70%)

Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition – 28,99 € au lieu de 69,99 € (-58%)

The Casting of Frank Stone – 28,49 € au lieu de 39,99 € (-29%)

The Dark Pictures Anthology: Season One – 28,49 € au lieu de 84,99 € (-66%)

The Last of Us Part II Remastered – Édition Deluxe – 24,99 € au lieu de 49,99 € (-50%)

The Quarry – Édition Deluxe PS4 & PS5 – 28,49 € au lieu de 84,99 € (-66%)

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction – 23,99 € au lieu de 59,99 € (-60%)

Vampyr – 21,99 € au lieu de 39,99 € (-45%)

Watch Dogs: Legion – Deluxe Edition – 26,99 € au lieu de 79,99 € (-66%)

Wolfenstein: Youngblood – Deluxe Edition – 22,49 € au lieu de 44,99 € (-50%)

Les promos PS Store à moins de 20€

A Way Out – 15,99 € au lieu de 29,99 € (-47%)

Alan Wake Remastered – 17,99 € au lieu de 29,99 € (-40%)

Assassin’s Creed Origins – 17,99 € au lieu de 59,99 € (-70%)

Autopsy Simulator – 16,49 € au lieu de 24,99 € (-34%)

Back 4 Blood – Édition Standard – 18,99 € au lieu de 59,99 € (-68%)

Batman: Arkham Collection – 17,49 € au lieu de 59,99 € (-71%)

Bloodstained: Ritual of the Night – 16,99 € au lieu de 39,99 € (-58%)

Chernobylite: Enhanced Edition – 17,99 € au lieu de 39,99 € (-55%)

Cities: Skylines – Remastered – 18,99 € au lieu de 49,99 € (-62%)

Concord – 18,99 € au lieu de 39,99 € (-52%)

Crash Bandicoot 4: It’s About Time – 19,99 € au lieu de 59,99 € (-67%)

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion – 19,99 € au lieu de 49,99 € (-60%)

Dead Cells: Return to Castlevania Edition – 17,49 € au lieu de 29,99 € (-42%)

Devil May Cry 5 – 15,99 € au lieu de 39,99 € (-60%)

Dishonored & Prey: The Arkane Collection – 18,99 € au lieu de 79,99 € (-76%)

Dragon Ball Z: Kakarot – 17,99 € au lieu de 69,99 € (-74%)

Elden Ring – Shadow of the Erdtree Edition – 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50%)

Elex II – 18,49 € au lieu de 59,99 € (-69%)

Fallout 4: Game of the Year Edition – 15,99 € au lieu de 39,99 € (-60%)

Ghostwire: Tokyo – 17,99 € au lieu de 59,99 € (-70%)

GreedFall – Gold Edition – 16,49 € au lieu de 39,99 € (-59%)

Hellblade: Senua’s Sacrifice – 15,99 € au lieu de 29,99 € (-47%)

Hitman: World of Assassination – 18,99 € au lieu de 69,99 € (-72%)

Injustice 2 – Legendary Edition – 17,49 € au lieu de 59,99 € (-71%)

Judgment – 17,99 € au lieu de 39,99 € (-55%)

Kingdom Come: Deliverance – Royal Edition – 15,99 € au lieu de 39,99 € (-60%)

Little Nightmares I & II Bundle – 16,99 € au lieu de 49,99 € (-66%)

Marvel’s Avengers – 18,49 € au lieu de 59,99 € (-69%)

Metro Exodus – Gold Edition – 17,99 € au lieu de 49,99 € (-64%)

Mortal Kombat 11 – Ultimate Edition – 19,99 € au lieu de 69,99 € (-71%)

Outlast Trials – 15,99 € au lieu de 29,99 € (-47%)

Scarlet Nexus – 18,49 € au lieu de 59,99 € (-69%)

Sherlock Holmes: The Awakened – 16,99 € au lieu de 39,99 € (-57%)

SnowRunner – Premium Edition – 18,99 € au lieu de 49,99 € (-62%)

Tales of Arise – 17,99 € au lieu de 69,99 € (-74%)

The Callisto Protocol – 18,99 € au lieu de 69,99 € (-72%)

The Medium – 17,99 € au lieu de 49,99 € (-64%)

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition – 17,49 € au lieu de 59,99 € (-71%)

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition – 19,99 € au lieu de 49,99 € (-60%)

Two Point Campus – 18,49 € au lieu de 39,99 € (-54%)

Until Dawn – 15,99 € au lieu de 29,99 € (-47%)

Vampyr – 16,49 € au lieu de 39,99 € (-59%)

Weird West: Definitive Edition – 15,99 € au lieu de 39,99 € (-60%)

Wolfenstein II: The New Colossus – 17,99 € au lieu de 59,99 € (-70%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 15€

Alien: Isolation – The Collection – 13,74 € au lieu de 54,99 € (-75%)

Blair Witch: VR Edition – 11,99 € au lieu de 29,99 € (-60%)

Blasphemous 2 – 13,99 € au lieu de 29,99 € (-53%)

Catherine: Full Body – 12,99 € au lieu de 49,99 € (-74%)

Cult of the Lamb – 12,49 € au lieu de 24,99 € (-50%)

Evil West – 14,99 € au lieu de 59,99 € (-75%)

Heavy Rain – 11,99 € au lieu de 29,99 € (-60%)

Layers of Fear (2023) – 10,49 € au lieu de 29,99 € (-65%)

Logiart Grimoire – 13,29 € au lieu de 18,99 € (-30%)

Maximum Horror Bundle – 12,99 € au lieu de 64,99 € (-80%)

Psychonauts 2 – 11,99 € au lieu de 59,99 € (-80%)

Spyro Reignited Trilogy – 13,99 € au lieu de 39,99 € (-65%)

Steelrising – Bastille Edition – 10,49 € au lieu de 69,99 € (-85%)

The Quarry – Édition Deluxe – 12,74 € au lieu de 84,99 € (-85%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 10€

A Plague Tale: Innocence – 7,99 € au lieu de 39,99 € (-80%)

Alien: Fireteam Elite – 9,99 € au lieu de 29,99 € (-67%)

Bloodborne – Game of the Year Edition – 9,99 € au lieu de 39,99 € (-75%)

Code Vein – 9,99 € au lieu de 59,99 € (-83%)

Concrete Genie – 7,99 € au lieu de 29,99 € (-73%)

Control – Ultimate Edition – 8,99 € au lieu de 39,99 € (-77%)

Dark Pictures: Little Hope – 7,49 € au lieu de 29,99 € (-75%)

Days Gone – 9,99 € au lieu de 39,99 € (-75%)

Dead by Daylight – 7,99 € au lieu de 29,99 € (-73%)

Destroy All Humans! – 8,99 € au lieu de 39,99 € (-77%)

Detroit: Become Human – 8,99 € au lieu de 39,99 € (-77%)

Dragon’s Dogma: Dark Arisen – 8,99 € au lieu de 29,99 € (-70%)

Dying Light – 7,99 € au lieu de 29,99 € (-73%)

Ghostrunner – 9,99 € au lieu de 29,99 € (-67%)

Grime – 5,99 € au lieu de 24,99 € (-76%)

Hollow Knight – 7,49 € au lieu de 14,99 € (-50%)

Hunt: Showdown – 9,99 € au lieu de 39,99 € (-75%)

Observer: System Redux – 8,99 € au lieu de 29,99 € (-70%)

Resident Evil 2 Remake – 9,99 € au lieu de 39,99 € (-75%)

Resident Evil 3 Remake – 9,99 € au lieu de 39,99 € (-75%)

The Evil Within 2 – 5,99 € au lieu de 39,99 € (-85%)

The Forest – 8,99 € au lieu de 19,99 € (-55%)

The Medium (PS5) – 9,99 € au lieu de 49,99 € (-80%)

The Persistence – 5,99 € au lieu de 29,99 € (-80%)

The Quarry – Standard Edition – 9,99 € au lieu de 69,99 € (-86%)

Until Dawn: Rush of Blood (VR) – 5,99 € au lieu de 19,99 € (-70%)

What Remains of Edith Finch – 5,99 € au lieu de 19,99 € (-70%)

Les réductions PS Store à moins de 5€

Amnesia: Collection – 4,99 € au lieu de 29,99 € (-83%)

Amnesia: Rebirth – 3,99 € au lieu de 29,99 € (-87%)

Bastion – 2,99 € au lieu de 14,99 € (-80%)

Blair Witch – 3,74 € au lieu de 29,99 € (-87%)

Close to the Sun – 2,99 € au lieu de 29,99 € (-90%)

DOOM (1993) – 1,99 € au lieu de 4,99 € (-60%)

DOOM II (Classic) – 1,99 € au lieu de 4,99 € (-60%)

Inside – 2,99 € au lieu de 19,99 € (-85%)

Journey – 3,99 € au lieu de 14,99 € (-73%)

Limbo – 2,99 € au lieu de 9,99 € (-70%)

Little Nightmares – 3,99 € au lieu de 19,99 € (-80%)

Lust for Darkness – 2,99 € au lieu de 19,99 € (-85%)

Little Misfortune – 3,99 € au lieu de 19,99 € (-80%)

Outlast – 2,49 € au lieu de 19,99 € (-88%)

Outlast 2 – 3,99 € au lieu de 24,99 € (-84%)

Salt and Sanctuary – 3,99 € au lieu de 19,99 € (-80%)

SOMA – 3,99 € au lieu de 29,99 € (-87%)

Stories Untold – 2,99 € au lieu de 9,99 € (-70%)

The Vanishing of Ethan Carter – 2,99 € au lieu de 19,99 € (-85%)

This War of Mine: Final Cut – 0,99 € au lieu de 19,99 € (-95%)

Thief – 2,99 € au lieu de 19,99 € (-85%)

Vampire: The Masquerade - Coteries of New York – 0,99 € au lieu de 19,99 € (-95%)

Visage – 4,99 € au lieu de 34,99 € (-85%)

We Happy Few – 4,99 € au lieu de 59,99 € (-91%)

Source : PS Store