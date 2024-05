Nouvelle semaine, nouvelles promos sur le PlayStation Store. Pendant plusieurs jours ce sont donc des milliers de jeux PS5 comme PS4 de tout horizon et calibre qui bénéficient de ristournes des plus intéressantes. En réalité, Sony a lancé deux opérations commerciales en parallèle. La première, « Grands jeux, grandes réductions » ne démérite clairement pas son nom avec des titres récents et des AAA appréciés à moitié prix, voire plus dans certains cas. On retrouve par exemple Assassin’s Creed Mirage à -50%, quand des titres comme Tomb Raider I-III Remastered, Metal Gear Solid Collection, Like a Dragon Infinite Wealth ou encore FF16 voient tous leurs prix baisser pour l’occasion. La seconde fait quant à elle la part belle aux jeux indépendants et autant dire que trouver de belles pépites à prix d’or n’a jamais été aussi facile.

Ce sont au total plus de 4000 jeux PS5, PS4 et PSVR, ainsi que leurs extensions, qui sont donc soldés sur le PlayStation Store avec des remises pouvant grimper jusqu’à -95%. Les offres prennent fin soit le 23 mai 2024 pour les titres les plus importants ou le 30 mai 2024, toujours à 2h59 du matin pour les productions indépendantes. Comme d’habitude, les membres du PS Plus profitent de réductions supplémentaires sur certains titres, quand certains sont directement intégrés au catalogue des formules Extra/Premium. Voici sans plus attendre les meilleures soldes du PlayStation Store, triées par tranche de prix et ordre alphabétique.

Les meilleures promos PS Store

Banishers: Ghosts of New Eden : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)

Call of Duty®: Black Ops Cold War - Pack Cross-gen PS4™ & PS5® : 26,24€ au lieu de 74,99€ (-65%)

COD Infinite Warfare - Legacy Edition : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

Call of Duty®: WWII - Digital Deluxe : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Company of Heroes 3 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Dead Island 2 Deluxe Edition : 37,49€ au lieu de 74,99€ (-50%)

Dying Light 2 Stay Human – Ultimate Edition PS5 : 65,99€ au lieu de 99,99€ (-34%)

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition : 35,69€ au lieu de 69,99€ (-49%)

FINAL FANTASY XVI Édition numérique Deluxe : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

Football Manager 2024 Console: 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Forspoken : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

GRID Legends : Édition Deluxe PS4 et PS5 : 26,99€ au lieu de 89,99€ (-70%)

Hell Let Loose - Ultimate Edition : 42,24€ au lieu de 64,99€ (-35%)

Like a Dragon: Infinite Wealth PS4 & PS5 : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

Like a Dragon: Ishin! Digital Deluxe Edition PS4 & PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Lords of the Fallen : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1 PS4 & PS5 : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)

Moss and Moss: Book II Bundle : 25,19€ au lieu de 35,99€ (-30%)

Mount & Blade II: Bannerlord : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS PS4 & PS5 : 34,79€ au lieu de 59,99€ (-42%)

ONE PIECE ODYSSEY Deluxe Edition PS4 & PS5 : 28,49€ au lieu de 94,99€ (-70%)

Pacific Drive: Deluxe Edition : 26,24€ au lieu de 34,99€ (-25%)

Park Beyond Visioneer Edition : 49,49€ au lieu de 89,99€ (-45%)

PAYDAY 3: Silver Edition : 45,49€ au lieu de 69,99€ (-35%)

Persona 5 Tactica PS4 & PS5 : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Planet Zoo : 39,99 € au lieu de 49,99€ (-20%)

Ratchet & Clank: Rift Apart : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

RoboCop: Rogue City - Alex Murphy Edition : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

SKULL AND BONES™ : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Skyrim Anniversary Edition + Fallout 4 G.O.T.Y Bundle : 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%)

SONIC SUPERSTARS – Édition Digital Deluxe LEGO® PS4 et PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

STAR OCEAN THE DIVINE FORCE DIGITAL DELUXE EDITION : 42,49€ au lieu de 84,99€ (-50%)

Suicide Squad: Kill the Justice League - Deluxe Edition digitale : 54,99€ au lieu de 109,99€ (-50%)

Tales of Arise - Beyond the Dawn Deluxe Edition : 49,59€ au lieu de 79,99€ (-38%)

Taxi Life: A City Driving Simulator : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

The Crew™ Motorfest Gold Edition : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

The Persona Collection : 49,49€ au lieu de 89,99€ (-45%)

THEATRHYTHM FINAL BAR LINE Premium Digital Deluxe Edition : 54,99€ au lieu de 109,99€ (-50%)

UFC™ 5 Édition Deluxe : 60,49€ au lieu de 109,99€ (-45%)

WILD HEARTS™ Édition Standard : 27,99€ au lieu de 79,99€ (-65%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 25€

Anno 1800™ - Édition Consoles - Deluxe : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

As Dusk Falls PS4™ & PS5™ : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

Assassin's Creed® Mirage : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Baldur's Gate and Baldur's Gate II: Enhanced Editions : 21,99€ au lieu de 54,99€ (-60%)

Call of Duty®: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Crash Team Rumble™ - Édition Deluxe : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Crash™ Team Racing Nitro-Fueled + Spyro : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Hi-Fi RUSH Deluxe Edition : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

NHL 24 PS5™ : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

Persona® 5 Strikers Édition Deluxe numérique : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Riders Republic™ 360 Edition : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

Sea of Stars : 22,74€ au lieu de 34,99€ (-35%)

Session: Skate Sim Year One Complete Edition : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

SnowRunner - 1-Year Anniversary Edition : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Stray Gods: The Roleplaying Musical : 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft : 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%)

Tony Hawk's™ Pro Skater™ 1 + 2 - Pack Cross-gen Deluxe : 21,99€ au lieu de 54,99€ (-60%)

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 20€

Assassin's Creed Valhalla Deluxe PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

CONVERGENCE: A League of Legends Story™ PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Crime Boss: Rockay City : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Cult of the Lamb: Cultist Edition : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Dead Cells: Return to Castlevania Bundle : 19,79€ au lieu de 32,99€ (-40%)

Diablo® Prime Evil Collection : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

DISSIDIA® FINAL FANTASY® NT Édition numérique Premium : 15,74€ au lieu de 44,99€ (-65%)

DREDGE - Digital Deluxe Edition : 17,54€ au lieu de 26,99€ (-35%)

Goodbye Volcano High : 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%)

Gravity Rush™ 2 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Green Hell VR : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Hotel Renovator : 19,99€ au lieu de 24,99€ (-20%)

Kena: Bridge of Spirits PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Lost Judgment Édition Deluxe numérique PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Marvel's Iron Man VR : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Miasma Chronicles : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Moonglow Bay : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

Moss: Livre II : 16,49€ au lieu de 21,99€ (-25%)

NBA 2K24 Edition Baller : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

Nioh : édition complète : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Promenade : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

Return of the Obra Dinn : 16,07€ au lieu de 23,99€ (-33%)

Ruined King: A League of Legends Story™ PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Song of Nunu: A League of Legends Story PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Sonic Colours: Ultimate - Digital Deluxe : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

Sonic Origins PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Tales of Arise PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Temtem : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

The Callisto Protocol™ - Digital Deluxe Edition PS4 : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

The Mageseeker: A League of Legends Story™ PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy : 17,49€ au lieu de 49,99€ (-65%)

Tropico 6 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Ultros (PS4 & PS5) : 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%)

UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Weedcraft Inc : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

Les promos PlayStation Store à moins de 15€

A Plague Tale: Innocence : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

A Space for the Unbound : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN - TOP GUN: Maverick Edition : 14,44€ au lieu de 84,99€ (-83%)

Alien: Isolation : 11,89€ au lieu de 34,99€ (-66%)

Aliens: Fireteam Elite - Into The Hive Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Aragami 2 : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Assassin’s Creed® The Ezio Collection : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Assassin's Creed 4 Black Flag : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Assassin's Creed® Odyssey - DELUXE EDITION : 12,74€ au lieu de 84,99€ (-85%)

Assassin's Creed® Origins - DELUXE EDITION : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Assassin's Creed® Syndicate Gold Edition : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Astria Ascending : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Balatro : 11,99€ au lieu de 14,99€ (-20%)

Beyond Blue : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Brothers: A Tale of Two Sons Remake : 13,39€ au lieu de 19,99€ (-33%)

Call of Duty®: Modern Warfare® 2 - Campagne remasterisée : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Chants of Sennaar : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

Citizen Sleeper : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Crash™ Team Racing Nitro-Fueled : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Deliver Us Mars PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

DIRT 5 PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Disco Elysium - The Final Cut : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

DRAGON BALL Z: KAKAROT PS4™ & PS5™ : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Far Cry 5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

FAR CRY PRIMAL - APEX EDITION : 11,54€ au lieu de 34,99€ (-67%)

FOR HONOR – Édition Gold : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Haven : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Headbangers: Rhythm Royale : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

HITMAN World of Assassination Part One : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Jurassic World Evolution 2 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Little Nightmares II Deluxe Edition PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Moving Out 2 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

OlliOlli World Rad Edition (PS4/PS5) : 14,84€ au lieu de 44,99€ (-67%)

ONE PIECE BURNING BLOOD - Gold Edition : 14,24€ au lieu de 94,99€ (-85%)

Pathfinder: Wrath of the Righteous - Enhanced Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Persona 4 Golden : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

RAGE 2: Deluxe Edition : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Rain World : 11,24€ au lieu de 24,99€ (-55%)

Saints Row Gold Edition : 11,99 € au lieu de 39,99€ (-70%)

SCARLET NEXUS Deluxe Edition PS4 & PS5 : 14,39€ au lieu de 79,99€ (-82%)

SEASON: A letter to the future PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

SOULCALIBUR ? Deluxe Edition : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Stardew Valley : 11,19€ au lieu de 11,19€ (-20%)

Steelrising - Bastille Edition : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Subnautica PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 11,99€ (-60%)

Tchia (PS4 & PS5) : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

The Forgotten City : 13,49€ au lieu de 29,99€ (-55%)

The Long Dark : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Tom Clancy's Ghost Recon® Breakpoint : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Under The Waves : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Vampire: The Masquerade - Swansong PRIMOGEN EDITION : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Warhammer: Vermintide 2 - Ultimate Edition : 10,99€ au lieu de 54,99€ (-80%)

Watch Dogs®: Legion PS4 & PS5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Wolfenstein: Resistance Bundle : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Les soldes PS Store à moins de 10€

A Way Out : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

ABZÛ : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Ancestors: The Humankind Odyssey : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Aragami : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Assassin's Creed® III Remastered : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Assassin's Creed® Rogue Remastered : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Assetto Corsa : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Baldo the Guardian Owls : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Batman: Return to Arkham : 5,99€ au lieu de 49,99€ (-88%)

Behind the Frame: Les plus beaux paysages : 6,59€ au lieu de 10,99€ (-40%)

Blizzard® Arcade Collection : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Coffee Talk : 7,69€ au lieu de 13,99€ (-45%)

Cook, Serve, Delicious! : 8,79€ au lieu de 15,99€ (-45%)

Doki Doki Literature Club Plus! : 9,36€ au lieu de 12,49€ (-25%)

DOOM 3: VR Edition : 6,59€ au lieu de 19,99€ (-67%)

DRAGON BALL XENOVERSE 2 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Far Cry 4 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Frostpunk: Complete Collection : 6,74€ au lieu de 44,99€ (-85%)

Furi : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Gang Beasts : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Gear.Club Unlimited 2 - Ultimate Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Ghostrunner : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Gone Home : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Griftlands : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Hello Neighbor : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

HIghwater : 8,09€ au lieu de 17,99€ (-55%)

inFAMOUS Second Son™ : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Journey : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Jurassic World Aftermath Collection PS4 & PS5 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

La Terre du Milieu™ : L'Ombre de la Guerre™ : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

LEFT ALIVE® ÉDITION DAY ONE : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

LEGO® Batman™ 3: Au-delà de Gotham ÉDITION PREMIUM : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

LEGO® DC Super-Vilains : Deluxe Edition : 7,49€ au lieu de 74,99€ (-90%)

LEGO® Marvel Collection : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Little Nightmares Complete Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Lost Ember : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Manifold Garden : 6,29€ au lieu de 17,99€ (-65%)

Mortal Kombat 11 Ultimate PS4 & PS5 : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Mortal Kombat XL : 6,99€ au lieu de 49,99€ (-86%)

MY HERO ONE'S JUSTICE 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 Road to Boruto : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Nobody Saves the World : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Not For Broadcast Deluxe Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

One Piece Pirate Warriors 3 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Overcooked! 2 - Gourmet Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Persona 3: Dancing in Moonlight : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Prey: Digital Deluxe Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Rollerdrome : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Serious Sam Collection : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments + Sherlock Holmes: The Devil's Daughter bundle : 6,49€ au lieu de 64,99€ (-90%)

South of the Circle : 6,49€ au lieu de 12,99€ (-50%)

South Park™ : L’annale du destin™ : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Surviving the Aftermath : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Syberia - The World Before : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

The Bookwalker: Thief of Tales : 8,24€ au lieu de 14,99€ (-45%)

The Chant : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

The Dark Pictures Anthology: Little Hope PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Escapists 2 : 5,49€ au lieu de 21,99€ (-75%)

The Evil Within 2 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

The Forest : 5,09€ au lieu de 16,99€ (-70%)

THE HOUSE OF THE DEAD: Remake : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

The Sinking City PS5 : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

The Surge 2 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

The Wreck | PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

This War of Mine: Final Cut : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Tinykin : 8,74€ au lieu de 24,99€ (-65%)

Titanfall™ 2 : Édition Ultime : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Tom Clancy’s Rainbow Six® Extraction PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Trine 4: The Nightmare Prince : 7,19€ au lieu de 29,99€ (-76%)

Trine Bundle : 5,74€ au lieu de 24,99€ (-77%)

Trine Trilogy : 6,89€ au lieu de 29,99€ (-77%)

Two Point Hospital: JUMBO Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Unpacking : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Untitled Goose Game : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Valkyria Chronicles 4 Complete Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Venba : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr | Imperium edition : 8,24€ au lieu de 54,99€ (-85%)

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Wasteland 3 Colorado Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

We Were Here Forever : 9,89€ au lieu de 17,99€ (-45%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 5€