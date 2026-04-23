Le PlayStation Store casse les prix de plus de 3500 jeux, DLC, Season Pass et autres packs sur PS5 et PS4 avec ses nouvelles promos, et il y a de belles réductions sur des jeux récents.

Nouvelle semaine, nouvelle salve de promotions sur le PlayStation Store. Place cette fois à l’opération « Grands jeux, Grandes Réductions » qui met en avant plus de 3900 jeux PS5 et PS4, ainsi que leurs DLC et autres Season Pass. Et comme son nom le laisse entendre, on retrouve de grosses productions, dont des récentes. Parmi elles, on peut notamment citer FF7 Rebirth, Hollow Knight Silkson, le remake de Fatal Frame 2, Anno 117, Optopath Traveler 0 ou même Marathon, le dernier jeu service de PlayStation.

Comme toujours, ces promos PlayStation Store mettent également des productions plus anciennes, certaines étant désormais affublées du statut de classique, comme des titres indépendants tout aussi excellents. Vous avez jusqu’au 7 mai 2025 avant 2h59 pour profiter de ces promos PlayStation Store, dont les réductions peuvent monter jusqu’à -95%. Rappelons que les membres du PS Plus peuvent également profiter de certaines réductions supplémentaires sur certains des jeux. Voici un échantillon, très loin d’être exhaustif des meilleures promos :

Les meilleures promos PlayStation Store

Age of Empires II + Age of Mythology Premium Edition Bundle : 59,99€ au lieu de 99,99€ (-40%)

Anno 117: Pax Romana : 44,99 € au lieu de 59,99 € (-25%)

Anthologie Sid Meier’s Civilization® VI : 29,99€ au lieu de 74,99€ (-60%)

Assassin's Creed Valhalla - Édition Deluxe : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée (PS4 & PS5) : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Cult of the Lamb: Unholy Edition : 33,74€ au lieu de 44,99€ (-25%)

Dead Rising Deluxe Remaster Digital Deluxe : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

DRAGON QUEST BUILDERS 2 Édition numérique deluxe : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

DYNASTY WARRIORS: ORIGINS : 55,99€ au lieu de 79,99€ (-30%)

FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

FINAL FANTASY VII REBIRTH Édition numérique Deluxe : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Marathon - Édition Standard : 31,99€ au lieu de 39,99€ (-20%)

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater : 47,99 € au lieu de 79,99 € (-40%)

MLB The Show 26 : 49,69 € au lieu de 69,99 € (-29%)

Monster Hunter Wilds édition Deluxe : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

Nioh 3 : 63,99 € au lieu de 79,99 € (-20%)

OCTOPATH TRAVELER 0 Digital Deluxe Edition PS4 & PS5 : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

Pacific Drive: Ritual Edition : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

REANIMAL : 31,99 € au lieu de 39,99 € (-20%)

Star Wars Outlaws Édition Deluxe : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

The Last of Us™ Complete : 79,19€ au lieu de 109,99€ (-28%)

Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition (PS4 & PS5) : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties PS4 et PS5 : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Les jeux PS Store à moins de 30€

Bob l’éponge: Les Titans des marées : 27,99 € au lieu de 39,99 € (-30%)

Crash Bandicoot 4: It’s About Time : 23,09 € au lieu de 69,99 € (-67%)

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Dark Souls III : 24,99 € au lieu de 49,99 € (-50%)

Dragon’s Dogma 2 : 29,99 € au lieu de 74,99 € (-60%)

Five Nights at Freddy’s: Security Breach : 27,99 € au lieu de 39,99 € (-30%)

Forspoken : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

Hellblade: Senua’s Sacrifice : 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

OCTOPATH TRAVELER PS4＆PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Pack Spyro + Crash Remastered : 24,49 € au lieu de 69,99 € (-65%)

Wo Long: Fallen Dynasty (PS4 & PS5) : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Les soldes PS5 et PS4 à moins de 20€

Alan Wake 2 : 17,99 € au lieu de 59,99 € (-70%)

Assassin's Creed Odyssey - Édition Deluxe : 16,99€ au lieu de 84,99€ (-80%)

Assassin’s Creed Odyssey – Gold Edition : 19,99 € au lieu de 99,99 € (-80%)

Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Citizen Sleeper: Helion Collection : 18,79€ au lieu de 39,99€ (-53%)

Collection Heavy Rain™ et BEYOND: Two Souls™ : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Cult of the Lamb : 18,74 € au lieu de 24,99 € (-25%)

DARK SOULS™: REMASTERED : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

DRAGON BALL FighterZ - FighterZ Edition PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 99,99€ (-84%)

Fallout 4: Game of the Year Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Gravity Rush™ 2 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Hollow Knight: Silksong : 15,99 € au lieu de 19,99 € (-20%)

Horizon Zero Dawn™ Complete Edition : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Jujutsu Kaisen Cursed Clash : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

LEGO® Horizon Adventures™ : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Life is Strange: True Colors PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Medieval Dynasty (PS5) : 17,49 € au lieu de 34,99 € (-50%)

MY HERO ONE'S JUSTICE 2 Ultimate Edition : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

NINJA GAIDEN: Master Collection : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Pack Hazelight (IT Takes Two & A Way Out): 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Pack Persona 3 Portable et Persona 4 Golden : 19,49€ au lieu de 38,99€ (-50%)

Persona 5 Royal : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Persona 5 Tactica PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Planet of Lana II : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

Resident Evil 4 Gold Edition PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Sonic Frontiers PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

SONIC X SHADOW GENERATIONS PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 9,99€ (-60%)

Super Meat Boy : 1,59€ au lieu de 15,99€ (-90%)

Tomb Raider I-VI Remastered : 19,24€ au lieu de 54,99€ (-65%)

Tony Hawk's™ Pro Skater™ 1 + 2 : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

Watch Dogs®: Legion Édition Or PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

Les jeux PlayStation Store à moins de 15€

Another Crab’s Treasure : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Assassin's Creed Origins - Édition Deluxe : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

BALL x PIT : 11,99€ au lieu de 14,99€ (-20%)

Battlefield™ V : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Dead by Daylight (PS4 & PS5) : 11,99 € au lieu de 29,99 € (-60%)

Detroit: Become Human : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Far Cry 5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

FINAL FANTASY VI : 11,69€ au lieu de 17,99€ (-35%)

Journey™ - Édition Collector : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Like a Dragon: Ishin! PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Little Kitty, Big City : 13,74€ au lieu de 24,99€ (-45%)

Lost Judgment Édition Deluxe numérique PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin : 14,79€ au lieu de 39,99€ (-63%)

Pack Triplé gagnant Resident Evil : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Pillars of Eternity II: Deadfire - Ultimate Edition : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

RACCOON CITY EDITION : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 2 Deluxe Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Resident Evil Village Gold Edition PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

SCARLET NEXUS PS4 & PS5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

South Park™ : L'Annale du Destin™ - Édition Gold : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Spyro Reignited Trilogy : 13,99 € au lieu de 39,99 € (-65%)

System Shock : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

The Last Guardian : 13,99€ au lieu de 34,99€ (-60%)

The Quarry - Édition Deluxe pour PS4™ et PS5™ : 12,74€ au lieu de 84,99€ (-85%)

Tomb Raider IV-VI Remastered PS4 & PS5 : 13,49€ au lieu de 29,99€ (-55%)

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Les soldes PS Store à moins de 10€

ABZÛ : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Assassin's Creed® Rogue Remastered : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Battlefield 4 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Battlefield™ 1 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

BioShock Infinite: The Complete Edition : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

BioShock Remastered : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Blasphemous : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Bloodborne : 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50%)

Bully (Canis Canem Edit) : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Catherine: Full Body Deluxe Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

CODE VEIN : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Descenders : 6,59€ au lieu de 21,99€ (-70%)

Deus Ex: Mankind Divided - Édition numérique deluxe : 6,74€ au lieu de 44,99€ (-85%)

Dragon Age™ : Inquisition - Édition Jeu de l'année : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Endling - Extinction is Forever : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Far Cry 4 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Far Cry Primal : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Far Cry®3 Classic Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Furi : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

God of War : 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50%)

Griftlands : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Haven : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Hotline Miami 2: Wrong Number : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Immortals Fenyx Rising™ PS4 & PS5 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Immortals of Aveum : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)

LEGO® Le Hobbit : 5,19€ au lieu de 39,99€ (-87%)

LEGO® Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition : 6,74€ au lieu de 74,99€ (-91%)

LEGO® Marvel's Avengers Édition de luxe : 5,59€ au lieu de 69,99€ (-92%)

LEGO® Star Wars™ : le Réveil de la Force : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Life is Strange Remastered Collection : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Little Nightmares I & II Bundle PS4 & PS5 : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Mass Effect™: Andromeda – Édition Recrue Deluxe : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Monster Hunter Stories : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

MY HERO ONE'S JUSTICE 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

NAIAD : 8,99€ au lieu de 19,99€ (-55%)

Need for Speed Heat : 6,99 € au lieu de 69,99 € (-90%)

Need for Speed™ Payback : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Nioh : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Overcooked! + Overcooked! 2 : 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)

Pack Unravel Yarny : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Pentiment : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

RESIDENT EVIL 7 biohazard Gold Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

ROMANCING SAGA 3 : 9,59€ au lieu de 31,99€ (-70%)

Tekken 7 : 9,99 € au lieu de 49,99 € (-80%)

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes PS4 & PS5 : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

The Talos Principle : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

The Witness : 9,24€ au lieu de 36,99€ (-75%)

Tomb Raider: Legend : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Trine: Ultimate Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Two Point Campus : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Uncharted™: The Nathan Drake Collection : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

WATCH_DOGS™ COMPLETE EDITION : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

WORLD OF FINAL FANTASY® : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

XCOM 2 : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Yakuza: Like a Dragon Hero Edition PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 5€

11-11 Memories Retold : 3,74€ au lieu de 24,99€ (-85%)

Alan Wake Remastered : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Alex Kidd in Miracle World DX : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Batman: Arkham Knight : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Broforce : 1,49€ au lieu de 14,99€ (-90%)

Cat Quest II : 3,74€ au lieu de 14,99€ (-75%)

Children of Morta: Complete Edition : 3,50€ au lieu de 26,99€ (-87%)

Close to the Sun : 2,49€ au lieu de 24,99€ (-90%)

Don't Starve Together: Console Edition : 4,49€ au lieu de 14,99€ (-70%)

Frostpunk: Complete Collection : 4,49€ au lieu de 44,99€ (-90%)

LEGO® BATMAN™ 3: AU-DELÀ DE GOTHAM : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Les Tortues Ninja - Le destin de Splinter : 2,84€ au lieu de 28,49€ (-90%)

Mad Max : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Mirror's Edge™ Catalyst : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Mortal Kombat X :4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Moving Out : 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

Overcooked : 3,19€ au lieu de 15,99€ (-80%)

Puppet House : 0,89€ au lieu de 17,99€ (-95%)

Sticky Business : 3,99€ au lieu de 9,99€ (-60%)

Super Meat Boy Forever : 0,99€ au lieu de 4,99€ (-80%)

The Council - Saison Complète : 4,49€ au lieu de 14,99€ (-70%)

Vampire Survivors : 3,74€ au lieu de 4,99€ (-25%)

Venba : 4,94€ au lieu de 14,99€ (-67%)

We Were Here Too : 2,99€ au lieu de 9,99€ (-70%)

Source : PS Store