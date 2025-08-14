Une nouvelle vague de promotions vient de débarquer sur le PlayStation Store. Ce sont plus de 3000 jeux PS5 qui sont à prix cassé pendant un temps limité.

La Gamescom 2025 battra son plein dès la semaine prochaine. Si PlayStation ne prendra pas part aux festivités cette année, l’éditeur japonais célèbrera le plus grand salon européen sur sa boutique. Le PlayStation Store vient en effet d’accueillir les promos de la Gamescom, qui mettent à l’honneur plus de 3400 jeux et leurs contenus additionnels. On retrouve comme toujours un peu de tout, de grosses productions récentes, à l’instar de Clair Obscur Expedition 33, Resident Evil 4 Remake ou encore Monster Hunter Wilds. Les productions plus anciennes comme indépendantes sont elles aussi largement représentées, tout comme les exclusivités PS5 et PS4 à l’instar de Horizon Forbidden West ou encore Marvel’s Spider-Man Miles Morales pour ne citer qu’eux.

Comme souvent, les réductions de ces promos du PlayStation Store peuvent grimper jusqu’à -95%, avec des remises supplémentaires pour les membres du PS Plus. Vous avez donc jusqu’au 28 août 2025 à 1h du matin, heure française, pour faire vos emplettes sur la boutique. Voici une compilation des meilleures offres actuellement disponibles sur le PlayStation Store :

Les meilleures promos du PlayStation Store

Architect Life - Home Deluxe Edition : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Atomfall Deluxe Edition PS4™ & PS5™ : 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%)

BLEACH Rebirth of Souls PS4 & PS5 : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

Call of Duty®: Black Ops 4 - Édition Digitale Deluxe : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Clair Obscur: Expedition 33 – Deluxe Edition : 53,99€ au lieu de 59,99€ (-10%)

FINAL FANTASY XIV Online - Complete Edition : 32,99€ au lieu de 54,99€ (-40%)

Horizon Forbidden West™ Complete Edition : 49,69€ au lieu de 69,99€ (-29%)

KINGDOM HEARTS All-In-One : 43,99€ au lieu de 109,99€ (-60%)

Life is Strange: True Colors PS4 & PS5 : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales Édition Ultimate : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Monster Hunter Wilds : 55,99€ au lieu de 79,99€ (-30%)

Persona 3 Reload PS4 et PS5 : 31,49€ au lieu de 69,99€ (-55%)

Planet Zoo - Édition Ultime : 59,99€ au lieu de 119,99€ (-50%)

Resident Evil Remake Trilogy : 40,49€ au lieu de 89,99€ (-55%)

The Last of Us™ Complete : 87,99€ au lieu de 109,99€ (-20%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 30€

ARK: Survival Ascended : 22,49€ au lieu de 44,99€ (-50%)

Dead Rising Deluxe Remaster : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Diablo® IV - Standard Edition : 26,99€ au lieu de 59,99€ (-55%)

Disney Dreamlight Valley : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

KINGDOM HEARTS III : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

ONE PIECE ODYSSEY Deluxe Edition PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

SONIC SUPERSTARS : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

Tales of Arise - Beyond the Dawn Deluxe Edition : 29,59€ au lieu de 79,99€ (-63%)

Unicorn Overlord : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 20€

Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

FAR CRY 6 ÉDITION DELUXE : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Heavy Rain™ et BEYOND: Two Souls™ : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Lords of the Fallen Deluxe Edition : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Monster Hunter World: Iceborne Edition Master : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

NINJA GAIDEN: Master Collection : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Prince of Persia™: The Lost Crown – Édition intégrale : 17,49€ au lieu de 49,99€ (-65%)

Resident Evil 4 PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Shadow of the Colossus : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Sifu : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Les promos PS Store à moins de 15€

Chants of Sennaar : 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%)

Crash™ Team Racing Nitro-Fueled : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Detroit: Become Human : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Jurassic World Evolution 2 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Little Nightmares II Deluxe Edition PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Monster Hunter Rise + Sunbreak : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 2 Deluxe Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Resident Evil Village Gold Edition PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

The Crew Motorfest : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me PS4™ & PS5™ : 14,79€ au lieu de 39,99€ (-63%)

The Telltale Batman Shadows Edition : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Until Then : 10,99€ au lieu de 19,99€ (-45%)

WILD HEARTS™ Édition Standard : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Wolfenstein: Alt History Collection : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 10€

A Way Out : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Alien: Isolation : 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)

Batman: Arkham Knight - Édition premium : 5,99€ au lieu de 49,99€ (-88%)

Bayonetta : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Bloodborne : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Curse of the Dead Gods : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Devil May Cry 5 + Vergil : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

DRAGON BALL XENOVERSE 2 - Deluxe Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Injustice™ 2 - Legendary Edition : 5,49€ au lieu de 54,99€ (-90%)

Judgment : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

KILLZONE™ SHADOW FALL : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

La Terre du Milieu™ : L'Ombre de la Guerre™ : 5,19€ au lieu de 39,99€ (-87%)

Lake PS4 & PS5 : 8,99€ au lieu de 19,99€ (-55%)

LEGO® Bricktales : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Mass Effect™: Andromeda – Édition Recrue standard : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Planet of Lana : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Prey: Digital Deluxe Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

RESIDENT EVIL 7 biohazard Gold Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Rise of the Tomb Raider : 20e anniversaire : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

South Park™: Le Bâton de la Vérité™ + L’Annale du Destin : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

The Dark Pictures Anthology: Little Hope PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Tom Clancy's Ghost Recon® Breakpoint : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Two Point Hospital: JUMBO Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Vampyr : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Les jeux à moins de 5€

Assassin's Creed® Syndicate : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Assassin's Creed® Unity : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Batman: Return to Arkham : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

Battlefield 4 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Battlefield™ Hardline : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Burnout™ Paradise Remastered : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Cars 3 : Course vers la victoire : 4,79€ au lieu de 59,99€ (-92%)

Deus Ex: Mankind Divided : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Goat Simulator : 2,49€ au lieu de 9,99€ (-75%)

Hotline Miami : 1,99€ au lieu de 9,99€ (-80%)

Hotline Miami 2: Wrong Number : 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%)

La Terre du Milieu™ : L'Ombre du Mordor™ : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Lara Croft and the Temple of Osiris : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

LEGO® Worlds : 4,79€ au lieu de 29,99€ (-84%)

Liar's Pub : 4,54€ au lieu de 6,99€ (-35%)

Montgomery Fox and the Revenge of Victor Draven : 0,74€ au lieu de 14,99€ (-95%)

MXGP3 - Special Edition : 2,49€ au lieu de 24,99€ (-90%)

PAYDAY 2: CRIMEWAVE EDITION : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

RESIDENT EVIL REVELATIONS : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Spiritfarer®: édition Farewell : 3,74€ au lieu de 24,99€ (-85%)

The Escapists 2 : 4,39€ au lieu de 21,99€ (-80%)

The Evil Within : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Thronebreaker: The Witcher Tales : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

TOM CLANCY'S THE DIVISION : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Tomb Raider: Definitive Edition : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Unravel : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Unravel Two : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Watch Dogs®2 : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

We Were Here Expeditions: The FriendShip : 2,79€ au lieu de 3,99€ (-30%)

Wolfenstein: The New Order : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Source : PS Store