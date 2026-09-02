Ces derniers jours, le grand-messe européen du jeu vidéo a battu son plein à Cologne. La Gamescom a encore une fois été le théâtre de belles annonces et, à défaut de prendre part aux festivités sur place, PlayStation a célébré l’événement estival avec une salve de promos sur le PlayStation Store. Au programme, plus de 4500 jeux PS5, PS4 et PS VR à prix cassé, ainsi que leurs DLC et autres extensions comme bundles. On retrouve forcément des sorties récentes, comme des jeux et licences mis en avant lors du salon. Parmi eux, 007 First Light, Crimson Desert Enhanced, Kingdom Come: Deliverance II, ARC Raiders ou encore Clair Obscur: Expedition 33. Plusieurs exclusivités PlayStation sont aussi bradées pour l’occasion, à l’instar de Saros, God of War Ragnarok ou même Horizon Forbidden West, pour ne citer qu’eux.

Comme toujours, les joueuses et joueurs pourront économiser jusqu’à -95% grâce à certaines de ces promos du PlayStation Store. Les membres du PS Plus peuvent également profiter de remises supplémentaires pour certains des titres de la liste ci-dessous, qui n’est qu’un échantillon des promos disponibles actuellement. Vous avez jusqu’au 10 septembre 2026 à 0h59 pour faire vos emplettes.

Les meilleures promos de la Gamescom du PlayStation Store

007 First Light : 55,99€ au lieu de 69,99€ (-20%)

Age of Empires IV: Anniversary Deluxe Edition : 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%)

Assassin's Creed Shadows édition Premium : 59,99€ au lieu de 119,99€ (-50%)

Atomfall Complete Edition : 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%)

Avowed Édition Premium : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Battlefield 6 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

BLEACH Rebirth of Souls Deluxe Edition : 37,99€ au lieu de 94,99€ (-60%)

Borderlands 4 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Call of Duty: Black Ops 7 - Édition Coffre d'armes : 65,99€ au lieu de 109,99€ (-40%)

Clair Obscur: Expedition 33 : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Crimson Desert Enhanced : 55,99€ au lieu de 69,99€ (-20%)

Cronos: The New Dawn : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Dead Rising Deluxe Remaster Digital Deluxe : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Digimon Story Time Stranger : 39,89€ au lieu de 69,99€ (-43%)

DRAGON QUEST - Pack trilogie d'Erdrick HD-2D : 77,99€ au lieu de 119,99€ (-35%)

DRAGON QUEST VII Reimagined Édition numérique Deluxe : 55,24€ au lieu de 84,99€ (-35%)

FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles Deluxe Edition : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Forza Horizon 5 Deluxe Edition : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

God of War Ragnarök : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Hellblade II: Senua's Saga Édition Deluxe : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Horizon Forbidden West : 39,59€ au lieu de 59,99€ (-34%)

Jurassic World Evolution 3 : Édition Deluxe : 59,99€ au lieu de 74,99€ (-20%)

Kingdom Come: Deliverance - Saga Bundle : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Little Nightmares III Édition Deluxe : 34,79€ au lieu de 59,99€ (-42%)

OCTOPATH TRAVELER 0 Digital Deluxe Edition : 45,49€ au lieu de 69,99€ (-35%)

Resident Evil Requiem Deluxe Edition : 62,99€ au lieu de 89,99€ (-30%)

SAROS Édition numérique spéciale : 69,29€ au lieu de 89,99€ (-23%)

Sid Meier's Civilization VII : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

SILENT HILL 2 & SILENT HILL f Standard Dual Pack : 60,49€ au lieu de 109,99€ (-45%)

Sonic Racing: CrossWorlds Édition Digital Deluxe : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

Split Fiction : 32,49€ au lieu de 49,99€ (-35%)

Story of Seasons: Grand Bazaar : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Tales of Arise - Beyond the Dawn Edition : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

The Dark Pictures Anthology : Season One : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

The First Berserker: Khazan Standard Edition : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

The Last of Us Part I Édition numérique Deluxe : 49,49€ au lieu de 89,99€ (-45%)

The Outer Worlds 2 Premium Edition : 59,99€ au lieu de 99,99€ (-40%)

Visions of Mana Édition digitale deluxe : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

WUCHANG: Fallen Feathers : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 30€

Age of Empires II: Definitive Edition - Standard Edition : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Age of Mythology: Retold Premium Edition : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

ARC Raiders : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Arma Reforger : 26,59€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Atomic Heart : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Cairn - Édition deluxe : 27,74€ au lieu de 36,99€ (-25%)

Company of Heroes 3 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Dispatch : 27,99€ au lieu de 34,99€ (-20%)

Dragon Age: The Veilguard : 27,99€ au lieu de 79,99€ (-65%)

Dragon's Dogma 2 : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Fallout 76: Deathclaw Pet Deluxe Edition : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

FINAL FANTASY VII REBIRTH Édition numérique Deluxe : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

FINAL FANTASY XVI : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

God of War Sons of Sparta - Édition Deluxe numérique : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Kingdom Come: Deliverance II : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

LEGO Party! PS5 : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Lies of P : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Life is Strange: Double Exposure : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Mafia: The Old Country : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Metaphor: ReFantazio : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Metro Awakening + Arizona Sunshine 2 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Mortal Kombat: Legacy Kollection : 27,49€ au lieu de 49,99€ (-45%)

Palworld : 20,29€ au lieu de 28,99€ (-30%)

Persona 3 Reload : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

Planet Coaster 2 : édition Deluxe : 25,99€ au lieu de 64,99€ (-60%)

Red Dead Redemption : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Sackboy: A Big Adventure : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Satisfactory : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Tales of the Shire: Un jeu Seigneur des Anneaux : 20,99€ au lieu de 34,99€ (-40%)

The Elder Scrolls Online: Deluxe Edition PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

The Last of Us Part II Édition numérique Deluxe : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

The Mound: Omen of Cthulhu : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

THEATRHYTHM FINAL BAR LINE : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Tropico 6 - Next Gen Edition : 22,49€ au lieu de 49,99€ (-55%)

V Rising : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Warhammer 40,000: Space Marine 2 : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)



Les soldes PlayStation Store à moins de 20€

Absolum : 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%)

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN - TOP GUN: Maverick Edition : 16,99€ au lieu de 84,99€ (-80%)

Architect Life - Home Deluxe Edition : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Banishers: Ghosts of New Eden : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Bye Sweet Carole : 16,24€ au lieu de 24,99€ (-35%)

Citizen Sleeper: Helion Collection : 16,39€ au lieu de 39,99€ (-59%)

Cult of the Lamb: Sinful Edition : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Dead Space : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

DEATHLOOP Deluxe Edition : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

Detroit: Become Human - Édition Deluxe numérique : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Expeditions: A MudRunner Game : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Fallout 4: Game of the Year Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Hell is Us PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Horizon Zero Dawn Complete Edition : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Jujutsu Kaisen Cursed Clash : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

L. A. Noire : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Life is Strange: True Colors : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Like a Dragon: Infinite Wealth : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Deluxe Edition : 18,74€ au lieu de 74,99€ (-75%)

LIVE A LIVE : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

MARVEL Cosmic Invasion : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

Monster Hunter Rise + Sunbreak Deluxe : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin Deluxe Edition : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Monster Hunter World: Iceborne Édition Master Deluxe : 15,99€ au lieu de 49,99€ (-68%)

OCTOPATH TRAVELER : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Outbound : 19,99€ au lieu de 24,99€ (-20%)

Persona 5 Strikers Édition Deluxe numérique : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Persona 5 Tactica : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Planet Zoo : 17,49€ au lieu de 49,99€ (-65%)

PowerWash Simulator 2 : 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%)

REMATCH - PRO EDITION PS5 : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Sea of Stars: Sunset Edition : 15,74€ au lieu de 34,99€ (-55%)

Sea of Thieves: 2026 Deluxe Edition : 17,49€ au lieu de 49,99€ (-65%)

Star Wars Outlaws : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition : 18,14€ au lieu de 54,99€ (-67%)

The Jak and Daxter Collection : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

TMNT - Le destin de Splinter et Casey Jones : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

Tom Clancy's The Division 2 - Édition Gold : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Les promos PS5 et PS4 à moins de 15€

1348 - Ex Voto : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Alien: Isolation : 10,49€ au lieu de 34,99€ (-70%)

ARK: Survival Ascended : 11,24€ au lieu de 44,99€ (-75%)

Assassin's Creed Origins - Édition Deluxe : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Caravan SandWitch : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Citizen Sleeper 2: Starward Vector : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Dead by Daylight : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Dead Cells : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Deer & Boy : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Devil May Cry HD Collection & 4SE Bundle : 14,84€ au lieu de 44,99€ (-67%)

DRAGON BALL FighterZ : 11,19€ au lieu de 69,99€ (-84%)

Fae Farm : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

FINAL FANTASY IV : 10,79€ au lieu de 17,99€ (-40%)

FINAL FANTASY V : 10,79€ au lieu de 17,99€ (-40%)

FF VI : 10,79€ au lieu de 17,99€ (-40%)

FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Fort Solis : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard : 11,24€ au lieu de 74,99€ (-85%)

It Takes Two PS5 : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

JoJo's Bizarre Adventure: Eyes of Heaven : 11,19€ au lieu de 69,99€ (-84%)

Jurassic World Evolution 2 : édition Deluxe : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Legacy of Kain: Defiance Remastered : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Little Kitty, Big City : 13,74€ au lieu de 24,99€ (-45%)

Mafia: Trilogy : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Marvel's Guardians of the Galaxy : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Marvel's Midnight Suns Enhanced Edition : 11,24€ au lieu de 74,99€ (-85%)

Mass Effect Édition Légendaire : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Metro Awakening : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

MIO: Memories in Orbit : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

Monster Hunter Rise Deluxe Edition : 13,99€ au lieu de 49,99€ (-72%)

My Time at Sandrock Deluxe Edition : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom : 11,19€ au lieu de 69,99€ (-84%)

NINJA GAIDEN: Ragebound : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Onimusha 2: Samurai's Destiny : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Overcooked! All You Can Eat : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Pillars of Eternity II: Deadfire - Ultimate Edition : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Planet Coaster: Édition Deluxe : 13,74€ au lieu de 54,99€ (-75%)

Prince of Persia The Lost Crown : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Psychonauts 2 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Red Dead Redemption 2 PS5 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Resident Evil 4 Gold Edition : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Resident Evil Village Gold Edition : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

RoboCop: Rogue City - Unfinished Business : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

SCARLET NEXUS : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Skate Story : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Sonic Frontiers : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Spyro Reignited Trilogy : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl - Enhanced Edition : 13,39€ au lieu de 19,99€ (-33%)

Tiny Bookshop : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

Tomb Raider: Anniversary : 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%)

We Were Here Series Bundle : 13,99€ au lieu de 34,99€ (-60%)

Les promos PS Store à moins de 10€

A Little to the Left : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

A Way Out : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Ancestors: The Humankind Odyssey : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Assassin's Creed Syndicate : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Assetto Corsa Ultimate Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

ASTRONEER : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Back 4 Blood : Édition Standard : 7,00€ au lieu de 70,00€ (-90%)

Batman: Arkham Knight - Édition premium : 5,49€ au lieu de 49,99€ (-89%)

Batman: Collection Arkham : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Batman: L'Ennemi Intérieur - Season Pass : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

BioShock: The Collection PS5 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Blair Witch : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Blasphemous 2 : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Bloodborne : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Borderlands 3 : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Borderlands: édition jeu de l'année : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Brothers: A Tale of Two Sons Remake : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Cat Quest III : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Crysis 3 Remastered : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Deliver Us Mars : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Devil May Cry 4 Special Edition : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Devil May Cry 5 + Vergil : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Devil May Cry HD Collection : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Disco Elysium - The Final Cut : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Dishonored: Death of the Outsider : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

DmC Devil May Cry: Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

DRAGON BALL XENOVERSE 2 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Dying Light Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

FINAL FANTASY : 7,19€ au lieu de 11,99€ (-40%)

Flintlock: The Siege of Dawn : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

God of War : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Gotham Knights : 7,49€ au lieu de 74,99€ (-90%)

Have a Nice Death : 8,74€ au lieu de 24,99€ (-65%)

inFAMOUS First Light : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

inFAMOUS Second Son : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Injustice: Les Dieux sont parmi nous Édition Ultime : 5,39€ au lieu de 59,99€ (-91%)

Jurassic World Evolution Deluxe Edition : 8,24€ au lieu de 54,99€ (-85%)

Kingdom Come: Deliverance : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

KNACK : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre : 5,19€ au lieu de 39,99€ (-87%)

Lake PS5 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

LEGO DC Super-Vilains : Deluxe Edition : 5,99€ au lieu de 74,99€ (-92%)

LEGO Harry Potter Collection : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

LEGO Marvel Collection : 7,19€ au lieu de 59,99€ (-88%)

Les Tortues Ninja - Le destin de Splinter : 7,12€ au lieu de 28,49€ (-75%)

Life is Strange Remastered Collection : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Mass Effect: Andromeda – Édition Recrue standard : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Minecraft Dungeons : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Need for Speed Hot Pursuit Remastered : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Neva : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

ONE PIECE ODYSSEY : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Onimusha: Warlords : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Pacific Drive : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Persona 4 Golden : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Prey : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Red Dead Online : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

RESIDENT EVIL 2 Deluxe Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

RESIDENT EVIL 7 biohazard Gold Edition PS5 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Resident Evil: Deluxe Origins Bundle : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Resident Evil Revelations 1 & 2 Bundle : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

RoboCop: Rogue City : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Saints Row : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Sid Meier's Civilization VI : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Sifu : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Sonic Mania : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

STAR WARS Jedi: Fallen Order : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Still Wakes the Deep : 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)

Streets Of Rage 4 : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

SUPERHOT VR : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Tales of Symphonia Remastered : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Tchia : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Terraria – PlayStation 4 Edition : 9,49€ au lieu de 18,99€ (-50%)

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

The Last of Us Remastered : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Quarry : 7,49€ au lieu de 74,99€ (-90%)

The Stanley Parable: Ultra Deluxe : 7,70€ au lieu de 21,99€ (-65%)

The Walking Dead: L'ultime saison - Season Pass : 5,99€ au lieu de 23,99€ (-75%)

Titanfall 2 : Édition Ultime : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Deluxe Edition : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)

Unknown 9: Awakening PS5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Until Dawn 2015 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

WILD HEARTS Édition Standard : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)

WORLD OF FINAL FANTASY : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

XCOM 2 Collection : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Yakuza: Like a Dragon Hero Edition : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Les jeux PS Store à moins de 5€

Alex Kidd in Miracle World DX : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Among Us : 2,39€ au lieu de 3,99€ (-40%)

Batman: Return to Arkham : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

Blacksad: Under the Skin : 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

Burnout Paradise Remastered : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

CARRION : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

CONTROL Ultimate Edition : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

Death's Door PS5 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Degrees of Separation : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Deus Ex: Mankind Divided : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Dino Crisis : 4,99€ au lieu de 9,99€ (-50%)

Fist of the North Star: Lost Paradise : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

FOR HONOR : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Golf With Your Friends : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

GRIS : 3,74€ au lieu de 14,99€ (-75%)

Harry Potter: Champions de Quidditch : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Injustice 2 - Standard Edition : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

INSIDE : 2,19€ au lieu de 21,99€ (-90%)

La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

LEGO Jurassic World : 4,79€ au lieu de 39,99€ (-88%)

LEGO Worlds : 4,79€ au lieu de 29,99€ (-84%)

LIMBO : 1,12€ au lieu de 11,25€ (-90%)

Lost in Random : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Metro Exodus : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Metro Redux : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

MudRunner PS5 : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Oddworld: Abe's Oddysee : 1,24€ au lieu de 4,99€ (-75%)

One Piece Burning Blood : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

Power Rangers: Battle For The Grid : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Rise of the Tomb Raider : 20e anniversaire : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Skull and Bones : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

SOMA : 4,27€ au lieu de 28,49€ (-85%)

Squirrel with a Gun : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

STAR WARS: Squadrons : 4,79€ au lieu de 39,99€ (-88%)

Tales of Zestiria - Édition standard numérique : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

Tomb Raider: Definitive Edition : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Ultra Street Fighter IV : 3,99€ au lieu de 24,99€ (-84%)

Unravel : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Unravel Two PS5 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Vampire: The Masquerade - Coteries of New York : 0,99€ au lieu de 19,99€ (-95%)

Verdun : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Warhammer 40,000: Mechanicus : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

We Were Here Expeditions: The FriendShip : 1,99€ au lieu de 3,99€ (-50%)

Source : promos Gamescom du PlayStation Store