Le PlayStation Store accueille une nouvelle vague de promotions sur sa boutique. Au programme plus de 4000 jeux à prix réduit, dont des sorties récentes.

Après le Black Friday, place aux « Offres de Fin d’Année ». Avant les fêtes, Sony déploie sa traditionnelle vague de promotions alléchantes sur le PlayStation Store. Comme chaque année, c’est l’occasion de se procurer une multitude de jeux récents à prix réduits. Ninja Gaiden 4, Forza Horizon 5, Assassin’s Creed Shadows à -50%, Sonic Racing Crossworlds, ou encore The Alters, pour ne citer qu’eux, sont autant de titres lancés en 2025 sur PS5 qui bénéficient de remises intéressantes. En tout, ce sont plus de 4400 jeux, DLC et Season Pass qui sont concernés, avec des réductions pouvant atteindre jusqu’à -95%.

Vous avez jusqu’au 23 décembre 2025 pour profiter de ces offres. Comme toujours, nous avons sélectionné un petit échantillon parmi les nombreuses promotions disponibles sur le PlayStation Store. Et n’oubliez pas. L’avantage est aux membres du PS Plus, qui peuvent bénéficier de réductions supplémentaires sur certains titres.

Les meilleures promos du PlayStation Store

Assassin's Creed Shadows - Édition numérique Deluxe : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

Atomic Heart - Gold Edition (PS4 & PS5) : 34,99€ au lieu de 99,99€ (-65%)

Borderlands 4 Édition Deluxe : 79,99€ au lieu de 99,99€ (-20%)

DRAGON BALL: Sparking! ZERO Deluxe Edition : 65,99€ au lieu de 109,99€ (-40%)

Dead Rising Deluxe Remaster Digital Deluxe : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

EA SPORTS FC 26 Édition Ultimate pour PS4 et PS5 : 54,99€ au lieu de 109,99€ (-50%)

Forza Horizon 5 Deluxe Edition : 58,49€ au lieu de 89,99€ (-35%)

Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Gran Turismo™ 7 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Indiana Jones et le Cercle Ancien : 55,99€ au lieu de 69,99€ (-20%)

Metaphor: ReFantazio édition numérique 35e anniversaire : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

Ninja Gaiden 4 : 47,99 € au lieu de 59,99 € (-20%)

Persona 3 Reload Édition Deluxe numérique PS4 et PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Ratchet & Clank: Rift Apart : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Sid Meier's Civilization® VII Édition Deluxe : 64,99€ au lieu de 99,99€ (-35%)

Sonic Racing: CrossWorlds Édition Digital Deluxe PS4 et PS5 : 62,99€ au lieu de 89,99€ (-30%)

The Dark Pictures Anthology : Season One PS4™ & PS5™ : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-90%)

The First Berserker: Khazan Standard : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

WWE 2K25 Édition Deadman : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 30€

A Plague Tale Bundle : 27,99€ au lieu de 79,99€ (-65%)

Age of Empires II: Definitive Edition - Standard Edition : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Age of Mythology: Retold Premium Edition : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Call of Duty®: Black Ops 4 : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Crisis Core –FINAL FANTASY VII– REUNION PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Forspoken : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

Gears of War: Reloaded : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Horizon Zero Dawn™ Remastered : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Sackboy: A Big Adventure PS4 & PS5 : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Sea of Thieves: 2025 Deluxe Edition : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

SHINOBI: Art of Vengeance Édition Deluxe numérique PS4 et PS5 : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

The Alters : 22,74€ au lieu de 34,99€ (-35%)

The Last of Us Part I Remastered : 29,49€ au lieu de 49,99€ (-41%)

Two Point Museum: Explorer Edition : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Les promos PS Store à moins de 20€

ASTRO BOT Rescue Mission : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Call of Duty®: Black Ops Cold War - Édition Standard : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Call of Duty®: Modern Warfare® : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

COD: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

DEATH STRANDING Édition numérique Deluxe : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

DEATHLOOP Deluxe Edition : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

Dead Island 2 Ultimate Edition : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

DRAGON BALL XENOVERSE 2 - Special Edition : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Grounded PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Horizon Zero Dawn™ Complete Edition : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Life is Strange: True Colors PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin Deluxe Edition : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Mortal Kombat™ 1 : Definitive Edition : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Persona 5 Royal : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Persona 5 Tactica PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Prince of Persia™: The Lost Crown – Édition intégrale : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Sonic Frontiers PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Tom Clancy's The Division 2 - Édition Gold : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Visage : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 15€

Assassin's Creed Odyssey - Édition Deluxe : 12,74€ au lieu de 84,99€ (-85%)

BEYOND: Two Souls : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Call of Duty®: Modern Warfare® 2 - Campagne remasterisée : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Dead by Daylight PS4® & PS5® : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Dead Space Édition Digitale Deluxe : 13,49€ au lieu de 89,99€ (-85%)

Detroit: Become Human : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

FINAL FANTASY IV : 11,69€ au lieu de 17,99€ (-35%)

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard : Édition Deluxe digitale : 12,74€ au lieu de 84,99€ (-85%)

LEGO® Star Wars™ : La Saga Skywalker - Édition Deluxe PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Life is Strange Remastered Collection : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Like a Dragon: Ishin! PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Monster Hunter Rise Deluxe Edition PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 49,99€ (-72%)

Pillars of Eternity II: Deadfire - Ultimate Edition : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Psychonauts 2 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Spyro™ Reignited Trilogy : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Tiny Tina's Wonderlands : Édition Next-Level : 14,99€ au lieu de 74,99€ (-80%)

Les promos PS5 à moins de 10€

Assetto Corsa Competizione : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Assetto Corsa Ultimate Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Assassin's Creed Origins - Édition Deluxe : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)

BioShock Infinite: The Complete Edition : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

BioShock Remastered : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Borderlands 3 : édition Next Level PS4™ & PS5™ : 7,49€ au lieu de 74,99€ (-90%)

Borderlands Legendary Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Bully (Canis Canem Edit) : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Devil May Cry 5 Deluxe + Vergil : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

DOOM Eternal Standard Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Digimon World: Next Order : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

Far Cry 5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Gotham Knights: Deluxe : 9,49€ au lieu de 94,99€ (-90%)

HOT WHEELS UNLEASHED : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

LEGO® Le Hobbit : 5,19€ au lieu de 39,99€ (-87%)

LEGO® Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition : 6,74€ au lieu de 74,99€ (-91%)

LEGO® Star Wars™ : le Réveil de la Force : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Mafia II: Definitive Edition : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Need for Speed™ Heat : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch™ Remastered : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Pack Unravel Yarny : 6,89€ au lieu de 29,99€ (-77%)

Prey : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Subnautica : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Tales of Vesperia™: Definitive Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

TEKKEN 7 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Two Point Campus : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Unpacking : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Watch Dogs: Legion - Édition Deluxe : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)

WORLD OF FINAL FANTASY : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Yakuza: Like a Dragon Hero Edition PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Les soldes PS Store à moins de 5€

Assassin's Creed® Rogue Remastered : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Assassin's Creed® Unity : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Batman: Arkham Knight : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

BioShock 2 Remastered : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Broforce : 1,49€ au lieu de 14,99€ (-90%)

Dino Crisis : 4,99€ au lieu de 9,99€ (-50%)

DOOM : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Don't Starve Together: Console Edition : 4,49€ au lieu de 14,99€ (-70%)

Far Cry 4 : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

FAHRENHEIT : 1,34€ au lieu de 13,49€ (-90%)

Figment - Game & Dynamic Theme Bundle : 1,09€ au lieu de 21,99€ (-95%)

Just Cause 3 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

LEGO® BATMAN™ 3: AU-DELÀ DE GOTHAM : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Mad Max : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Overcooked : 3,19€ au lieu de 15,99€ (-80%)

Resident Evil : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Resident Evil 6 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 5 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

