Le PlayStation Store lance déjà les festivités du Black Friday en proposant dès aujourd’hui des milliers de jeux à prix cassés pour les joueurs PS5 et PS4. Et il y a du lourd.

Après une rentrée extrêmement chargée en nouvelles sorties de jeux, les choses commencent doucement mais sûrement à se calmer dans le calendrier. Il faut dire qu’à l’aube de la sortie d’un certain GTA 6, mais aussi du très attendu The Legend of Zelda: Ocarina of Time, l’heure est venue de temporiser un peu pour les gros éditeurs. Mais pas pour le PlayStation Store, qui a décidé de célébrer le Black Friday avec un petit peu d’avance en proposant dès aujourd’hui des milliers de jeux PS5 et PS4 à prix cassés. Et il y en a pour tous les goûts !

Plus de 2200 jeux PS5 et PS4 en promo sur le PlayStation Store pour le Black Friday

Car oui, le PlayStation Store a visiblement toujours d’excellentes raisons de régaler ses joueurs en leur proposant une multitude de jeux à prix réduits, avec des promotions allant cette fois-ci jusqu’à -90%. Et il n’y a définitivement aucun jeu qui soit épargné. De licences cultes telles que LEGO Star Wars, Batman Arkham, God of War, Lara Croft, Assassin’s Creed et Silent Hill à des pépites indépendantes telles que We Were Here, Firewatch, Lorelei and the Laser Eyes ou encore Dispatch, chaque joueur PS5 et PS4 y trouvera chaussure à son pied.

D’autant plus que dans le lot se trouvent également de nombreux jeux plutôt récents, proposés avec une belle réduction sur le PlayStation Store. On pense notamment à des jeux comme SAROS, CAIRN, Beast of Reincarnation, CONTROL Resonant, Marvel’s Wolverine ou encore High on Life 2, pour ne citer qu’eux. Parce que bien évidemment, ils sont loin d’être les seuls. Mais attention, profitez-en vite, car toutes ces promotions ne seront actives que jusqu’au 30 novembre prochain sur le PlayStation Store.

Des jeux PS5 et PS4 à moins de 5€

Lara Croft GO à 1,99 € au lieu de 9,99 € (80 %)

Hunting Simulator à 1,99 € au lieu de 19,99 € (90 %)

Among Us à 2,39 € au lieu de 3,99 € (40 %)

Dead Island Definitive Edition à 2,99 € au lieu de 19,99 € (85 %)

Lara Croft and the Temple of Osiris à 2,99 € au lieu de 19,99 € (85 %)

Lords of the Fallen (2014) à 2,99 € au lieu de 19,99 € (85 %)

XCOM 2 à 2,99 € au lieu de 19,99 € (85 %)

Sniper Elite 3 à 2,99 € au lieu de 29,99 € (90 %)

Tennis World Tour - Roland-Garros Edition à 2,99 € au lieu de 29,99 € (90 %)

Outlast à 3,32 € au lieu de 13,29 € (75 %)

Overcooked à 3,99 € au lieu de 15,99 € (75 %)

Firewatch à 3,99 € au lieu de 19,99 € (80 %)

Batman: Arkham Knight à 4,99 € au lieu de 19,99 € (75 %)

Call of Cthulhu à 4,99 € au lieu de 19,99 € (75 %)

LEGO BATMAN 3 : Au-delà de Gotham à 4,99 € au lieu de 19,99 € (75 %)

Mad Max à 4,99 € au lieu de 19,99 € (75 %)

Mortal Kombat X à 4,99 € au lieu de 19,99 € (75 %)

Road 96 à 4,99 € au lieu de 19,99 € (75 %)

The Artful Escape à 4,99 € au lieu de 19,99 € (75 %)

Wolfenstein: Youngblood à 4,99 € au lieu de 19,99 € (75 %)

Zombie Army Trilogy à 4,99 € au lieu de 49,99 € (90 %)

Des jeux à moins de 10€

The Forest à 5,09 € au lieu de 16,99 € (70 %)

CONTROL Ultimate Edition à 5,99 € au lieu de 39,99 € (85 %)

LEGO Star Wars : le Réveil de la Force à 5,99 € au lieu de 59,99 € (90 %)

Bayonetta à 6,24 € au lieu de 24,99 € (75 %)

We Were Here Forever à 7,19 € au lieu de 17,99 € (60 % sur le PlayStation Store)

Assassin’s Creed Unity à 7,49 € au lieu de 29,99 € (75 %)

Subnautica PS4 & PS5 à 7,49 € au lieu de 29,99 € (75 %)

Mirror’s Edge Catalyst à 7,99 € au lieu de 19,99 € (60 %)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition - PS5 & PS4 à 7,99 € au lieu de 39,99 € (80 %)

The Evil Within 2 à 7,99 € au lieu de 39,99 € (80 %)

Bully (Canis Canem Edit) à 8,99 € au lieu de 14,99 € (40 %)

Max Payne à 8,99 € au lieu de 14,99 € (40 %)

Persona 5 à 8,99 € au lieu de 59,99 € (85 %)

Stardew Valley à 9,79 € au lieu de 13,99 € (30 %)

God of War à 9,99 € au lieu de 19,99 € (50 %)

The Last of Us Remastered à 9,99 € au lieu de 19,99 € (50 %)

PowerWash Simulator à 9,99 € au lieu de 24,99 € (60 %)

Disco Elysium - The Final Cut à 9,99 € au lieu de 39,99 € (75 %)

Dragon Age : Inquisition - Édition Jeu de l’année à 9,99 € au lieu de 39,99 € (75 %)

High On Life à 9,99 € au lieu de 39,99 € (75 %)

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands à 9,99 € au lieu de 49,99 € (80 %)

Des jeux à moins de 20€

Far Cry 5 à 10,49 € au lieu de 69,99 € (85 %)

Balatro à 11,99 € au lieu de 14,99 € (20 %)

Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition à 11,99 € au lieu de 19,99 € (40 %)

Metal Gear Solid V: The Definitive Experience à 11,99 € au lieu de 19,99 € (40 %)

Rayman: 30th Anniversary Edition à 11,99 € au lieu de 19,99 € (40 %)

Lorelei and the Laser Eyes à 11,99 € au lieu de 23,99 € (50 %)

Spyro Reignited Trilogy à 13,99 € au lieu de 39,99 € (65 %)

Mixtape à 14,24 € au lieu de 18,99 € (25 %)

Call of the Elder Gods à 14,73 € au lieu de 21,99 € (33 %)

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me à 14,79 € au lieu de 39,99 € (63 %)

Stray à 14,99 € au lieu de 29,99 € (50 %)

The Alters à 15,74 € au lieu de 34,99 € (55 %)

Return of the Obra Dinn à 16,07 € au lieu de 23,99 € (33 %)

Alone in the Dark à 17,99 € au lieu de 39,99 € (55 %)

SILENT HILL 2 à 19,59 € au lieu de 69,99 € (72 % sur le PlayStation Store)

SILENT HILL f à 19,59 € au lieu de 69,99 € (72 %)

DARK SOULS: REMASTERED à 19,99 € au lieu de 39,99 € (50 %)

Nioh 2 à 19,99 € au lieu de 39,99 € (50 %)

DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT à 19,99 € au lieu de 49,99 € (60 %)

Assassin’s Creed Odyssey - GOLD EDITION à 19,99 € au lieu de 99,99 € (80 %)

Des jeux PS5 et PS4 à moins de 30€

Cairn à 20,99 € au lieu de 29,99 € (30 %)

Like a Dragon: Infinite Wealth édition Deluxe à 21,24 € au lieu de 84,99 € (75 %)

KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX à 23,99 € au lieu de 39,99 € (40 %)

Horizon Zero Dawn Remastered à 24,99 € au lieu de 49,99 € (50 %)

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS Deluxe Edition à 25,49 € au lieu de 84,99 € (70 %)

Dispatch à 27,99 € au lieu de 34,99 € (20 %)

Lost Soul Aside à 29,39 € au lieu de 69,99 € (58 %)

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM LEGACY à 29,39 € au lieu de 69,99 € (58 %)

Slitterhead à 29,99 € au lieu de 59,99 € (50 %)

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Édition Deluxe à 29,99 € au lieu de 74,99 € (60 %)

Persona 5: Ultimate Edition à 29,99 € au lieu de 99,99 € (70 %)

Warhammer 40,000: Rogue Trader - Voidfarer Edition à 29,99 € au lieu de 99,99 € (70 %)

D’autres jeux à prix cassés sur le PlayStation Store

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION Digital Deluxe Edition à 31,99 € au lieu de 79,99 € (60 %)

High On Life 2 à 33,99 € au lieu de 39,99 € (15 %)

Anno 117: Pax Romana à 35,99 € au lieu de 59,99 € (40 %)

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER Digital Deluxe Edition à 35,99 € au lieu de 59,99 € (40 %)

OCTOPATH TRAVELER 0 PS4 & PS5 à 35,99 € au lieu de 59,99 € (40 %)

Mafia: The Old Country Definitive Edition à 38,99 € au lieu de 64,99 € (40 %)

SILENT HILL: Townfall à 39,99 € au lieu de 49,99 € (20 %)

The Sinking City 2 à 39,99 € au lieu de 49,99 € (20 %)

Assassin’s Creed Shadows - Édition numérique Deluxe à 39,99 € au lieu de 99,99 € (60 %)

Beast of Reincarnation à 41,24 € au lieu de 54,99 € (25 %)

ASTRO BOT à 49,69 € au lieu de 69,99 € (29 %)

Horizon Forbidden West Complete Edition à 49,69 € au lieu de 69,99 € (29 %)

CONTROL Resonant Digital Deluxe Edition à 55,99 € au lieu de 69,99 € (20 %)

DYNASTY WARRIORS: ORIGINS à 55,99 € au lieu de 79,99 € (30 %)

The Blood of Dawnwalker - Eclipse Edition à 63,99 € au lieu de 79,99 € (20 %)

Nioh 3 - Édition Deluxe numérique à 64,79 € au lieu de 119,99 € (46 %)

Marvel’s Wolverine Édition numérique spéciale à 69,29 € au lieu de 89,99 € (23 %)

SAROS Édition numérique spéciale à 69,29 € au lieu de 89,99 € (23 %)