Les soldes du Black Friday sont lancés sur le PlayStation Store. Au programme, des milliers de jeux PS5 et PS4 bradés pendant quelques jours. Parfait pour faire de bonnes affaires parmi les sorties de 2025.

Les offres du Black Friday sont désormais disponibles sur le PlayStation Store. Comme chaque année, Sony et ses partenaires proposent des réductions sur les jeux récents comme sur les classiques. C’est l’occasion rêvée de dénicher des sorties de l’année à prix réduits ou de craquer pour ce jeu qui vous faisait de l'œil depuis longtemps. Jeux indépendants, sorties prévues de 2025, titres marquants des dernières années… au total, ce sont plus de 2 000 jeux PS5, PS4 et même PSVR 2 qui profitent de belles réductions sur le PlayStation Store.

Parmi les titres en promo, on retrouve par exemple Death Stranding 2, Battlefield 6, EA FC 26, Assassin’s Creed Shadows, Clair Obscur Expedition 33, Split Fiction, Silent Hill f, ou encore Borderlands 4, pour ne citer que ceux-là. Globalement, les promos PlayStation Store peuvent atteindre jusqu’à -95%. Vous avez jusqu’au 2 décembre 2025 à 1h59 pour profiter de ces offres. Nous avons sélectionné pour vous un petit échantillon (vraiment infime) des meilleures promotions du moment. Rappelons que tous les abonnés PS Plus peuvent bénéficier de réductions supplémentaires sur certains jeux.

Les meilleures promos PlayStation Store

Battlefield 6 : 76,79 € au lieu de 79,99 € (-4%)

Borderlands 4 : 63,99 € au lieu de 79,99 € (-20%)

Death Stranding 2: On The Beach : 59,79 € au lieu de 79,99 € (-25%)

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

DOOM: The Dark Ages Premium Edition : 84,99 € au lieu de 109,99 € (-23%)

Dragon Ball Sparking! ZERO Premium : 54,59 € au lieu de 79,99 € (-32%)

Forza Horizon 5 : 45,79 € au lieu de 59,99 € (-24%)

Hell Is Us : 41,19 € au lieu de 59,99 € (-31%)

Indiana Jones et le Cercle Ancien : 55,99 € au lieu de 69,99 € (-20%)

Kingdom Come Deliverance II : 55,99 € au lieu de 69,99 € (-20%)

Marvel’s Spider-Man 2 Premium : 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50%)

Metal Gear Solid Δ : 59,99 € au lieu de 69,99 € (-14%)

Ninja Gaiden 4 : 47,99 € au lieu de 59,99 € (-20%)

NBA 2K26 : 35,99 € au lieu de 59,99 € (-40%)

Senua’s Saga: Hellblade II : 55,99 € au lieu de 69,99 € (-20%)

Stellar Blade Premium : 47,99 € au lieu de 79,99 € (-40%)

TEKKEN 8 : 49,59 € au lieu de 79,99 € (-38%)

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered : 35,84 € au lieu de 54,99 € (-35%)

The First Berserker: Khazan Standard : 41,99 € au lieu de 59,99 € (-30%)

The Outer Worlds 2 : 55,99 € au lieu de 69,99 € (-20%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 40€

Call of Duty Black Ops 6 (Pack Cross-Gen) : 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50%)

Clair Obscur: Expedition 33 : 39,99 € au lieu de 49,99 € (-20%)

Cyberpunk 2077 Édition Ultime : 22,49 € au lieu de 49,99 € (-55%)

Diablo IV – Pack d’extension : 39,99 € au lieu de 99,99 € (-60%)

EA Sports College Football 26 : 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50%)

EA Sports FC 26 Edition Standard : 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50%)

EA Sports Madden NFL 26 : 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50%)

F1 25 Premium : 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50%)

Final Fantasy VII Rebirth : 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50%)

Gears of War: Reloaded : 25,99 € au lieu de 39,99 € (-35%)

Helldivers 2 : 31,99 € au lieu de 39,99 € (-20%)

Hitman World of Assassination : 27,99 € au lieu de 69,99 € (-60%)

Mindseye : 29,99 € au lieu de 39,99 € (-25%)

Mortal Kombat 1 Premium : 39,99 € au lieu de 49,99 € (-20%)

Palworld : 23,99 € au lieu de 29,99 € (-20%)

Red Dead Redemption : 24,99 € au lieu de 49,99 € (-50%)

Ready or Not : 39,99 € au lieu de 49,99 € (-20%)

RoadCraft : 25,89 € au lieu de 39,99 € (-35%)

Sekiro Shadows Die Twice GOTY : 34,99 € au lieu de 59,99 € (-42%)

Silent Hill 2 : 34,79 € au lieu de 49,99 € (-30%)

Star Wars Outlaws : 23,99 € au lieu de 79,99 € (-70%)

The Last of Us Part II Remastered : 39,99 € au lieu de 49,99 € (-20%)

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 : 20,99 € au lieu de 69,99 € (-70%)

Warhammer 40,000 Space Marine 2 Premium : 34,99 € au lieu de 69,99 € (-50%)

Les promos PlayStation Store à moins de 20€

Age of Empires II Definitive Edition : 15,99 € au lieu de 19,99 € (-20%)

Assassin's Creed Valhalla : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Assassin's Creed® Mirage : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

CarX Street : 14,99 € au lieu de 29,99 € (-50%)

GTA The Trilogy – Definitive Edition : 19,79 € au lieu de 59,99 € (-67%)

Hogwarts Legacy PS5 : 19,79 € au lieu de 69,99 € (-72%)

It Takes Two (PS4 & PS5) : 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50%)

Little Nightmares III : 13,19 € au lieu de 39,99 € (-67%)

Mafia: Trilogy : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Rematch : 18,14 € au lieu de 54,99 € (-67%)

Sea of Thieves : 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50%)

Star Wars Jedi: Survivor PS5 : 12,49 € au lieu de 49,99 € (-75%)

Suicide Squad: Kill the Justice League : 5,99€ au lieu de 79,99€ (-93%)

The Forest : 5,09€ au lieu de 16,99€ (-70%)

TopSpin 2K25 Édition numérique Cross-Gen : 17,99 € au lieu de 59,99 € (-70%)

UFC 5 : 19,99 € au lieu de 99,99 € (-80%)

Les soldes PlayStation à moins de 5€

Afterimage : 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

Arkanoid Eternal Battle : 0,99€ au lieu de 19,99€ (-95%)

Cursed to Golf : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Figment 1 + Figment 2 : 1,99€ au lieu de 39,99€ (-95%)

GTA V Édition Premium : 3,49 € au lieu de 34,99 € (-90%)

Lost in Random : 4,99€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Manifold Garden : 3,59€ au lieu de 17,99€ (-80%)

Mortal Kombat 11 : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

OlliOlli World (PS4/PS5) : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Riders Republic™ PS4 & PS5 : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

Röki : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Star Wars Battlefront II : 4,99 € au lieu de 39,99 € (-88%)

Tails of Iron : 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

Venba : 4,94€ au lieu de 14,99€ (-67%)

What Remains of Edith Finch : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Source : PS Store