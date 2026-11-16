Le PlayStation Store lance ses promos du Black Friday. L’occasion pour les joueurs PS5 de mettre la main sur les sorties marquantes de 2026 à prix cassé.

Les célébrations du Black Friday s’étalent désormais sur plusieurs semaines. Comme chaque année, Sony en profite pour lancer une grande opération commerciale avec une énorme salve de promos sur le PlayStation Store. L’édition 2026 voit ainsi près de 4000 jeux PS5, PS4, ainsi que leurs DLC et autres Season Pass bradés pour l’occasion. Et si les promos PlayStation Store du Black Friday sont devenues un événement, ce n’est pas tant pour les réductions sur les abonnements PS Plus, que pour les remises alléchantes sur des titres de 2026. Il est en effet possible d’acheter des jeux récents tels que Marvel’s Wolverine, Control Resonant, 007 First Light, LEGO Batman, Assassin’s Creed Black Flag Resynced ou encore Crimson Desert à prix réduit. Et ce n’est là qu’un bref échantillon des sorties marquantes de 2026 qui sont en promo sur le PlayStation Store.

Les réductions du Black Friday permettent ainsi, comme souvent, d’économiser jusqu’à -95% sur cette large sélection. Les abonnés PS Plus profitent d’ailleurs de réductions supplémentaires, selon les jeux. Voici une liste non exhaustive des promos PlayStation Store actuellement disponibles. Vous avez jusqu’au 1er décembre 2026 à 00h59 pour faire vos achats.

Les meilleures promos du PlayStation Store

007 First Light : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE : 63,99€ au lieu de 79,99€ (-20%)

Age of Empires IV + Age of Empires II Bundle : 46,39€ au lieu de 115,99€ (-60%)

Aliens: Fireteam Elite 2 : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Anno 117: Pax Romana : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Assassin’s Creed Black Flag Resynced PS5 : 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%)

Assassin’s Creed Shadows : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

ASTRO BOT : 49,69€ au lieu de 69,99€ (-29%)

Atomfall Complete Edition : 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%)

Baldur’s Gate 3 - Édition numérique Deluxe : 55,99€ au lieu de 79,99€ (-30%)

Beast of Reincarnation : 41,24€ au lieu de 54,99€ (-25%)

Borderlands 4 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Borderlands Collection : La boîte de Pandore : 37,49€ au lieu de 149,99€ (-75%)

Call of Duty: Black Ops 6 - Pack Cross-Gen : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

Clair Obscur: Expedition 33 : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Clive Barker’s Hellraiser: Revival : 31,99€ au lieu de 39,99€ (-20%)

CODE VEIN II : 39,89€ au lieu de 69,99€ (-43%)

CONTROL Resonant : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)

Crimson Desert Enhanced PS5 : 55,99€ au lieu de 69,99€ (-20%)

Cyberpunk 2077 : Édition Ultime : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH : 49,59€ au lieu de 79,99€ (-38%)

Diablo IV : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Digimon Story Time Stranger : 39,89€ au lieu de 69,99€ (-43%)

DOOM Anthology : 79,99€ au lieu de 99,99€ (-20%)

DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake : 45,49€ au lieu de 69,99€ (-35%)

Dune: Awakening : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Dying Light: The Beast : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

EA SPORTS FC 27 Édition Standard : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Gran Turismo 7 - Édition Deluxe 25e anniversaire : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

Halloween: The Game : 31,99€ au lieu de 39,99€ (-20%)

Halo: Campaign Evolved : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Hell Let Loose: Vietnam : 35,99€ au lieu de 39,99€ (-10%)

High On Life 2 : 33,99€ au lieu de 39,99€ (-15%)

Horizon Forbidden West Complete Edition PS5 : 49,69€ au lieu de 69,99€ (-29%)

Indiana Jones et le Cercle Ancien : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

Jurassic World Evolution 3 : Édition Deluxe : 59,99€ au lieu de 74,99€ (-20%)

KINGDOM HEARTS Collection [I~III] : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

Life is Strange: Reunion : 32,49€ au lieu de 49,99€ (-35%)

Little Nightmares III Édition Deluxe : 34,79€ au lieu de 59,99€ (-42%)

Mafia : La Collection Omertà : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

MARVEL Tōkon: Fighting Souls PS5 : 49,69€ au lieu de 69,99€ (-29%)

Marvel’s Spider-Man 2 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Marvel’s Wolverine : 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%)

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER Digital Deluxe : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1 : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2 : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Mortal Shell II : 37,49€ au lieu de 49,99€ (-25%)

NBA 2K27 : 35,99€ au lieu de 79,99€ (-55%)

NINJA GAIDEN 4 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Nioh 3 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

OCTOPATH TRAVELER 0 : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Pack Octopath Traveler I + II : 44,99€ au lieu de 74,99€ (-40%)

PRAGMATA Deluxe Edition : 55,99€ au lieu de 69,99€ (-20%)

Ready or Not : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

REANIMAL – Digital Deluxe Edition : 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%)

Resident Evil Requiem Deluxe Edition : 55,79€ au lieu de 89,99€ (-38%)

Rise of the Ronin : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

SAROS : 49,59€ au lieu de 79,99€ (-38%)

Sekiro: Shadows Die Twice - Édition GOTY : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Série intégrale Yakuza : 51,99€ au lieu de 129,99€ (-60%)

Sid Meier’s Civilization VII : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

SILENT HILL 2 & SILENT HILL f Dual Pack : 34,99€ au lieu de 99,99€ (-65%)

SILENT HILL: Townfall PS5 : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

S.T.A.L.K.E.R. 2 — édition Deluxe : 55,99€ au lieu de 79,99€ (-30%)

STAR WARS Zero Company : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)

Stellar Blade Édition complète : 59,99€ au lieu de 99,99€ (-40%)

Story of Seasons: Grand Bazaar : 32,49€ au lieu de 49,99€ (-35%)

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

The Blood of Dawnwalker - Eclipse Edition PS5 : 63,99€ au lieu de 79,99€ (-20%)

The Dark Pictures Anthology : Season One : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered : 32,99€ au lieu de 54,99€ (-40%)

The First Berserker: Khazan : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

The Last of Us Part I PS5 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

WUCHANG: Fallen Feathers : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 30€

A Plague Tale Bundle : 27,99€ au lieu de 79,99€ (-65%)

Age of Empires II: Definitive Edition : 26,79€ au lieu de 39,99€ (-33%)

Age of Mythology: Retold Premium Edition : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Age of Wonders 4 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Alan Wake 2 Deluxe Edition PS5 : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

Anthologie Sid Meier’s Civilization VI : 29,99€ au lieu de 74,99€ (-60%)

Arma Reforger : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Atelier Yumia : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Avowed : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Battlefield 6 : 26,39€ au lieu de 79,99€ (-67%)

Cairn PS5 : 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

Cities: Skylines - Mayor’s Edition : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

CRISIS CORE FINAL FANTASY VII REUNION : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

DARK SOULS III : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Disney Dreamlight Valley : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Dispatch : 27,99€ au lieu de 34,99€ (-20%)

DOOM: The Dark Ages : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

DRAGON BALL: Sparking! ZERO : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

DRAGON BALL Z: KAKAROT DAIMA EDITION : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

End of Abyss : 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%)

Fallout 4: Anniversary Edition : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

FINAL FANTASY XVI : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Forspoken : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

Forza Horizon 5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Frostpunk 2 : 20,24€ au lieu de 44,99€ (-55%)

God of War Ragnarök PS5 : 29,39€ au lieu de 69,99€ (-58%)

GreedFall: The Dying World - Deluxe Edition : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

HELLDIVERS 2 : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

HITMAN World of Assassination : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Horizon Zero Dawn Remastered : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Kingdom Come: Deliverance - Saga Bundle : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

Kingdom Come: Deliverance II PS5 : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

KINGDOM HEARTS III : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

LEGO Party! : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Lies of P : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Mafia: The Old Country : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

MARVEL Cosmic Invasion : 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Pack Crash N. Sane Trilogy + CTR Nitro-Fueled : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

Pack Spyro + Crash Remastered : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

Palworld PS5 : 20,29€ au lieu de 28,99€ (-30%)

Persona 3 Reload : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

Planet Coaster 2 : édition Deluxe : 25,99€ au lieu de 64,99€ (-60%)

Rainbow Six Siege - Ultimate Edition : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

RoboCop : Rogue City Collection + Hell is Us : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

Satisfactory : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Shin Megami Tensei V: Vengeance édition deluxe : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Split Fiction : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Starfield : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Suikoden I&II HD Remaster : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

TEKKEN 8 : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

The Last of Us Part II Remastered PS5 : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

The Outer Worlds 2 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Trails in the Sky 1st Chapter : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Two Point Museum : 20,09€ au lieu de 29,99€ (-33%)

Valheim : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Édition deluxe : 29,99€ au lieu de 74,99€ (-60%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 20€

Ancestors: The Humankind Odyssey : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

ARC Raiders PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Assassin’s Creed Valhalla : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Atomic Heart : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Banishers: Ghosts of New Eden : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Call of Duty: Black Ops : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Call of Duty: Black Ops II : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Castlevania Dominus Collection : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

Crash Team Rumble : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Crusader Kings III : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Cthulhu: The Cosmic Abyss : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

DARK SOULS: REMASTERED : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Demon Slayer - The Hinokami Chronicles : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Dragon Age: The Veilguard : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

DRAGON BALL FighterZ - FighterZ Edition : 15,99€ au lieu de 99,99€ (-84%)

Dragonkin: The Banished : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Dying Light Collection : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

Expeditions: A MudRunner Game : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

FARCRY 6 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

God of War Sons of Sparta PS5 : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Grounded : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

GTA: The Trilogy – The Definitive Edition : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

John Carpenter’s Toxic Commando : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Kena: Bridge of Spirits : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

L.A. Noire : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Life is Strange: True Colors : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Lot Need for Speed Ultimate : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

NINJA GAIDEN: Master Collection : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

OCTOPATH TRAVELER : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 Ultimate Edition : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

Outer Wilds: Archaeologist Edition : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Pack Onimusha 1+2 : 19,49€ au lieu de 38,99€ (-50%)

PAYDAY 3 : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

Persona 5 Strikers : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Planet Zoo - Édition Deluxe : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Red Dead Redemption : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Return of the Obra Dinn : 16,07€ au lieu de 23,99€ (-33%)

SILENT HILL 2 : 19,59€ au lieu de 69,99€ (-72%)

SILENT HILL f PS5 : 19,59€ au lieu de 69,99€ (-72%)

SONIC SUPERSTARS : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

STAR WARS Jedi Édition Pack Cross-Gen : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

Star Wars Outlaws : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

Styx: Blades of Greed : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

The Alters : 15,74€ au lieu de 34,99€ (-55%)

The Elder Scrolls Online: Deluxe Edition : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition : 18,14€ au lieu de 54,99€ (-67%)

The Precinct : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Triple pack AC : Black Flag, Unity, Syndicate : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

Warhammer 40,000: Space Marine 2 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Wo Long: Fallen Dynasty : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Les promos PS5 et PS4 à moins de 15€

Absolum : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Age of Empires IV: Anniversary Edition : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Alien: Isolation : 10,49€ au lieu de 34,99€ (-70%)

Anno 1800 : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Assassin’s Creed Mirage PS5 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Assassin’s Creed Odyssey : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Assassin’s Creed Origins : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Assassin’s Creed The Ezio Collection : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Avatar: Frontiers of Pandora : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Balatro : 11,99€ au lieu de 14,99€ (-20%)

Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Cities: Skylines - Remastered : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Crysis Remastered Trilogy : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Cult of the Lamb: Cultist Edition : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Darksiders Warmastered Edition : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Devil May Cry HD Collection & 4SE Bundle : 14,84€ au lieu de 44,99€ (-67%)

Dying Light 2 Stay Human : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Far Cry 5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

FINAL FANTASY VII REBIRTH Édition numérique Deluxe PS5 : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Ghost Recon Breakpoint : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Hell is Us : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Hell Let Loose : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

IMMORTALS FENYX RISING - Édition Gold : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Jurassic World Evolution 2 PS5 : édition Deluxe : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Legacy of Kain: Collection Cœur des Ténèbres : 13,49€ au lieu de 44,99€ (-70%)

LEGO Voyagers : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Like a Dragon: Infinite Wealth : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Little Kitty, Big City : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Little Nightmares I & II Bundle : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Lost Judgment : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Marvel’s Guardians of the Galaxy : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Marvel’s Midnight Suns Enhanced Edition : 11,24€ au lieu de 74,99€ (-85%)

Mass Effect Édition Légendaire : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Metal Gear Solid V: The Definitive Experience : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Mixtape : 14,24€ au lieu de 18,99€ (-25%)

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Trilogy : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Nine Sols : 14,49€ au lieu de 28,99€ (-50%)

Overcooked! All You Can Eat : 13,59€ au lieu de 39,99€ (-66%)

Phasmophobia : 13,29€ au lieu de 18,99€ (-30%)

Planet Coaster: Édition console : 11,24€ au lieu de 44,99€ (-75%)

Rayman: 30th Anniversary Edition : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Red Dead Redemption 2 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

REMATCH - PRO EDITION : 13,99€ au lieu de 34,99€ (-60%)

Resident Evil Village Gold Edition PS5 :14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

RoboCop: Rogue City - Unfinished Business : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

SCARLET NEXUS : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Sea of Thieves : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

SHINOBI: Art of Vengeance : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Sonic Frontiers : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Sonic Origins Plus : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

SONIC X SHADOW GENERATIONS : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

SOULCALIBUR VI : 11,19€ au lieu de 69,99€ (-84%)

SOUTH PARK: SNOW DAY! : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

Spyro Reignited Trilogy : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

STAR WARS Jedi: Survivor : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Stray : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

The Crew Motorfest : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

The Dark Pictures: The Devil in Me PS5 : 14,79€ au lieu de 39,99€ (-63%)

Tiny Tina’s Wonderlands : Édition Merveilleux Chaos : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Trine 5: A Clockwork Conspiracy : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

Tropico 6 - Next Gen Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Unicorn Overlord : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Watch Dogs: Legion : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Wolfenstein: Alt History Collection : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Les promos PS Store à moins de 10€

A Way Out : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Assassin’s Creed III Remastered : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Assassin’s Creed Rogue Remastered : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Assassin’s Creed Syndicate : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Assassin’s Creed Unity : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Assetto Corsa Competizione : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Back 4 Blood : 7,00€ au lieu de 70,00€ (-90%)

Batman: Collection Arkham : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Battlefield 2042 : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Battlefield V PS5 : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Bayonetta : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Biomutant : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Borderlands 3 : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Borderlands: édition jeu de l’année : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Bully (Canis Canem Edit) : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Castlevania Requiem : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

CODE VEIN : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Content Warning : 7,99€ au lieu de 9,99€ (-20%)

Control Ultimate Edition : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Crysis 3 Remastered : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

DARK SOULS II: Scholar of the First Sin : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Darwin’s Paradox! : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Dead Space : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)

Deep Rock Galactic : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Descenders : 6,59€ au lieu de 21,99€ (-70%)

Disco Elysium - The Final Cut : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

DOOM Eternal : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Dragon Age: Inquisition - Édition Jeu de l’année : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Dying Light Definitive Edition PS5 : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Far Cry 4 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Far Cry Primal : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

FARCRY 3 Classic Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

FINAL FANTASY IX Édition numérique : 6,29€ au lieu de 20,99€ (-70%)

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

For The King II : 8,49€ au lieu de 24,99€ (-66%)

Gang Beasts : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Gears of War: Reloaded : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Ghost Recon Wildlands : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

God of War : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Gotham Knights : 7,49€ au lieu de 74,99€ (-90%)

GreedFall : 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)

High On Life : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Hogwarts Legacy : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

It Takes Two : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Judgment : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Jurassic World Evolution : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

La Terre du Milieu : L’Ombre de la Guerre : 5,19€ au lieu de 39,99€ (-87%)

Legacy of Kain: Defiance Remastered : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

LEGO CITY Undercover : 5,39€ au lieu de 59,99€ (-91%)

LEGO Horizon Adventures : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

LEGO Le Hobbit : 5,19€ au lieu de 39,99€ (-87%)

LEGO Marvel Collection : 7,19€ au lieu de 59,99€ (-88%)

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker PS5 : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

LEGO Star Wars : le Réveil de la Force : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Les Tortues Ninja - Le destin de Splinter : 7,12€ au lieu de 28,49€ (-75%)

Life is Strange Remastered Collection : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Like a Dragon Gaiden : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Little Nightmares Complete Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Little Nightmares II : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Lords of the Fallen (2023) : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Mafia: Definitive Edition : 6,00€ au lieu de 40,00€ (-85%)

Max Payne : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Monster Hunter Rise Deluxe Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Need for Speed : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Need for Speed Heat Édition Deluxe : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)

Need for Speed Unbound : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)

ONE PIECE ODYSSEY : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Overcooked! 2 : 8,49€ au lieu de 24,99€ (-66%)

Pacific Drive : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Persona 4 Golden : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Ratchet & Clank : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Red Dead Online : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

RESIDENT EVIL 2 Deluxe Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

RESIDENT EVIL 7 biohazard Gold Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Sid Meier’s Civilization VI : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Sifu : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Slay the Spire : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Sleeping Dogs Definitive Edition : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

SONIC FORCES : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Sonic Mania : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Sonic Origins : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

South Park : L’annale du destin : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

South Park : Le Bâton de la Vérité : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

STAR WARS Jedi: Fallen Order : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Stardew Valley : 9,79€ au lieu de 13,99€ (-30%)

Streets Of Rage 4 : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Subnautica: Below Zero : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Suicide Squad: Kill the Justice League : 5,59€ au lieu de 79,99€ (-93%)

Terraria : 9,49€ au lieu de 18,99€ (-50%)

The Crew 2 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

The Dark Pictures: House of Ashes PS5 : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

The Dark Pictures: Man of Medan : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

The Evil Within 2 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

The Forest : 5,09€ au lieu de 16,99€ (-70%)

The Last of Us Remastered : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Quarry : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

The Stanley Parable: Ultra Deluxe : 8,79€ au lieu de 21,99€ (-60%)

Tom Clancy’s The Division 2 : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Totally Accurate Battle Simulator : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Undertale : 9,89€ au lieu de 14,99€ (-34%)

Untitled Goose Game : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Watch Dogs 2 PS5 : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

We Were Here Forever : 7,19€ au lieu de 17,99€ (-60%)

Wolfenstein II: The New Colossus : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

XCOM 2 Collection : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Yakuza Kiwami 2 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Les jeux PS Store à moins de 5€

Among Us : 2,39€ au lieu de 3,99€ (-40%)

Batman: Arkham Knight : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Batman: Return to Arkham : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

Battlefield 1 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Battlefield 4 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Burnout Paradise Remastered : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Dead Island Definitive Collection : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Firewatch : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Injustice 2 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Kingdom Come: Deliverance PS5 : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

LEGO BATMAN 3: Au-delà de Gotham : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

LEGO Harry Potter Collection : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

LEGO Jurassic World : 4,79€ au lieu de 39,99€ (-88%)

Lords of the Fallen - Complete Edition (2014) : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

Mad Max : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Metro Exodus : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

Mortal Kombat 11 : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Nobody Wants to Die : 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

One Piece Pirate Warriors 3 : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Onimusha: Dawn of Dreams : 4,99€ au lieu de 9,99€ (-50%)

Outlast : 3,32€ au lieu de 13,29€ (-75%)

Overcooked : 3,99€ au lieu de 15,99€ (-75%)

Road 96 PS5 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

RoboCop: Rogue City : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

Saints Row (2022) : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Sniper Elite 3 : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

STAR WARS: Squadrons : 4,79€ au lieu de 39,99€ (-88%)

STEEP : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

The Outlast Trials : 3,69€ au lieu de 36,99€ (-90%)

Unravel Two : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Wolfenstein: The New Order : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Wolfenstein: Youngblood : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

WRC Collection : 2,49€ au lieu de 49,99€ (-95%)

XCOM 2 : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Source : PS Store