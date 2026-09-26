Une nouvelle vague de promos est disponible sur le PlayStation Store. Cette fois, les joueurs PS5 et PS4 peuvent économiser jusqu’à -92% sur près de 3000 jeux.

Alors que les débats autour du physique et de la fin des productions de disques par PlayStation en 2028 continuent de faire rage, le géant japonais continue de proposer diverses promos sur le PlayStation Store. Justement, une nouvelle vague de réductions est arrivée sur la boutique, « Les Aventures d'Automne ». Au programme, près de 3000 jeux, DLC et autres Season Pass, de tout horizon. On retrouve forcément des sorties récentes, comme Assassin's Creed Black Flag Resynced, OCTOPATH TRAVELER 0, Halo: Campaign Evolved et Monster Hunter Stories 3 ; des exclusivtés dont Gran Turismo 7 et la saga Hozion ; des classiques comme The Witcher 3 et Skyrim, comme des pépites indépendantes à l’instar de Mixtape ou Firewatch, pour ne citer qu'eux.

Comme toujours, les joueurs pourront économiser jusqu’à -92% grâce aux promos PlayStation Store. Sachant, également, que les abonnés au PS Plus peuvent également profiter de remises supplémentaires. Nous vous avons dressé un échantillon des promos PlayStation Store actuellement disponibles. Vous avez jusqu’au 8 octobre à 0h59 pour faire vos achats.

Les meilleures promos du PlayStation Store

Age of Empires II: Definitive Edition Premium Edition : 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%)

Anno 117: Pax Romana : 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%)

Assassin's Creed Black Flag Resynced : 53,99€ au lieu de 59,99€ (-10%)

Assassin's Creed Shadows - Édition numérique Deluxe : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian : 34,19€ au lieu de 59,99€ (-43%)

Atomfall Deluxe Edition : 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%)

Avatar: Frontiers of Pandora - Édition intégrale : 32,99€ au lieu de 59,99€ (-45%)

Baldur's Gate: Dark Alliance II : 30,59€ au lieu de 35,99€ (-15%)

Beast of Reincarnation : 43,99€ au lieu de 54,99€ (-20%)

Call of Duty: Black Ops 4 - Édition Digitale Deluxe : 34,99€ au lieu de 99,99€ (-65%)

Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles Deluxe : 34,99€ au lieu de 99,99€ (-65%)

COD: Infinite Warfare - Legacy Edition : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

Call of Duty: WWII - Digital Deluxe Edition : 34,99€ au lieu de 99,99€ (-65%)

Cities: Skylines - Mayor's Edition : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

CODE VEIN II Deluxe Edition : 53,99€ au lieu de 89,99€ (-40%)

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION DIGITAL DELUXE EDITION : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

DEATHLOOP + Ghostwire: Tokyo Bundle : 39,59€ au lieu de 119,99€ (-67%)

Diablo IV - Standard Edition PS5 : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

DRAGON BALL: Sparking! ZERO Super Limit-Breaking NEO Edition : 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%)

Dying Light: The Beast Deluxe Edition : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Gran Turismo 7 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Halo: Campaign Evolved : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)

Horizon Call of the Mountain : 49,69€ au lieu de 69,99€ (-29%)

Horizon Forbidden West Complete Edition : 49,69€ au lieu de 69,99€ (-29%)

Lost Soul Aside : 39,89€ au lieu de 69,99€ (-43%)

Mafia : La Collection Omertà : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

Mafia: The Old Country Definitive Edition : 38,99€ au lieu de 64,99€ (-40%)

Microsoft Flight Simulator 2024 - Standard Edition : 63,99€ au lieu de 79,99€ (-20%)

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection Édition Premium Deluxe : 69,99€ au lieu de 99,99€ (-30%)

MY HERO ACADEMIA: All's Justice - Deluxe Edition PS5 : 53,99€ au lieu de 89,99€ (-40%)

NINJA GAIDEN 4 Édition Deluxe : 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%)

Nioh 3 - Édition Deluxe numérique : 77,99€ au lieu de 119,99€ (-35%)

OCTOPATH TRAVELER 0 : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Ratchet & Clank: Rift Apart - Édition deluxe numérique : 49,49€ au lieu de 89,99€ (-45%)

Rune Factory: Guardians of Azuma - Édition super digital deluxe : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Screamer - Digital Deluxe Edition : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Série intégrale Yakuza : 64,99€ au lieu de 129,99€ (-50%)

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — édition Ultimate : 76,99€ au lieu de 109,99€ (-30%)

Stellar Blade : 49,59€ au lieu de 79,99€ (-38%)

The Last of Us Part I : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

The Sinking City 2 : 44,99€ au lieu de 49,99€ (-10%)

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Definitive Edition : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Tony Hawk's Pro Skater 1 - 4 - Pack Édition Standard : 41,24€ au lieu de 74,99€ (-45%)

Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Édition deluxe : 37,49€ au lieu de 74,99€ (-50%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 30€

A Plague Tale Bundle : 27,99€ au lieu de 79,99€ (-65%)

Age of Wonders 4 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Alan Wake 2 Deluxe Edition : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

Assassin's Creed Mirage - Master Assassin Edition : 26,99€ au lieu de 89,99€ (-70%)

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout DX : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Call of Duty: Vanguard - Pack Cross-gen : 26,39€ au lieu de 79,99€ (-67%)

Cthulhu: The Cosmic Abyss : 27,49€ au lieu de 49,99€ (-45%)

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 - Édition Deluxe : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Disney Dreamlight Valley : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Disney Epic Mickey: Rebrushed : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

DRAGON BALL FighterZ - Legendary Edition : 29,99€ au lieu de 119,99€ (-75%)

DRAGON BALL Z: KAKAROT DAIMA EDITION : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

DRAGON QUEST BUILDERS : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Ensemble Assassin's Creed Mirage & Assassin's Creed Valhalla : 21,99€ au lieu de 109,99€ (-80%)

FANTASIAN Neo Dimension : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Hades II PS5 : 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

Harvest Moon: Home Sweet Home Special Edition : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

House Flipper 2 : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Invincible VS : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Jujutsu Kaisen Cursed Clash Deluxe Edition : 24,79€ au lieu de 79,99€ (-69%)

KINGDOM HEARTS Melody of Memory : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

LEGO Horizon Adventures Édition numérique deluxe : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

LOLLIPOP CHAINSAW RePOP : 24,74€ au lieu de 44,99€ (-45%)

MADiSON : 20,99€ au lieu de 34,99€ (-40%)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Mount & Blade II: Bannerlord : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS Deluxe Edition : 25,49€ au lieu de 84,99€ (-70%)

Persona Dancing: Endless Night Collection : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

RoboCop: Rogue City - Collection : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Sackboy: A Big Adventure Édition Deluxe numérique : 26,39€ au lieu de 79,99€ (-67%)

STAR WARS Battlefront Classic Collection : 26,24€ au lieu de 34,99€ (-25%)

Starfield : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

The Last of Us Part II Remastered : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Edition : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 20€

1348 Ex Voto - Édition Deluxe : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Bloodborne: Game of the Year Edition : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Call of Duty: Advanced Warfare Gold Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Call of Duty: Ghosts Gold Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Coral Island PS5 : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Crash Team Rumble - Édition Standard : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Dead Cells: Return to Castlevania Bundle : 19,79€ au lieu de 32,99€ (-40%)

Destroy All Humans! - Jumbo Pack : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

DRAGON QUEST BUILDERS 2 Édition standard : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Dreams : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

DREDGE: Complete Edition : 19,49€ au lieu de 38,99€ (-50%)

Gears of War: Reloaded : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Grounded : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

JDM: Japanese Drift Master : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Lot Need for Speed Ultimate : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

Mixtape PS5 : 15,19€ au lieu de 18,99€ (-20%)

Monument Valley: The Collection : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

NBA THE RUN : 16,49€ au lieu de 24,99€ (-34%)

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 Ultimate Edition : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

Orcs Must Die! Deathtrap : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Persona 5 Strikers : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Prince of Persia - Pack New Era : 16,49€ au lieu de 54,99€ (-70%)

RENNSPORT : 16,49€ au lieu de 29,99€ (-45%)

Secret of Mana : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Shovel Knight: Treasure Trove : 16,24€ au lieu de 24,99€ (-35%)

SONIC SUPERSTARS : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Stray PS5 : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Surviving Mars: Relaunched : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

The Elder Scrolls V: Skyrim VR : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

The Precinct : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

Triple pack Assassin's Creed : Black Flag, Unity, Syndicate : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

Les promos PS5 et PS4 à moins de 15€

Anno 1800 - Édition Consoles - Standard : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Assassin's Creed Odyssey : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Assassin's Creed Origins : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Backrooms : 10,79€ au lieu de 11,99€ (-10%)

Balatro : 12,74€ au lieu de 14,99€ (-15%)

Battlefield V : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campagne remasterisée : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Crisol: Theater of Idols : 12,59€ au lieu de 17,99€ (-30%)

Crusader Kings III PS5 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Crysis Remastered Trilogy : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Cult of the Lamb: Cultist Edition : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

DAVE THE DIVER : 10,99€ au lieu de 19,99€ (-45%)

Discounty : 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%)

Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Far Cry 5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Far Cry 6 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

High On Life : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Little Nightmares I & II Bundle : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Little Nightmares II Deluxe Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Lorelei and the Laser Eyes : 11,99€ au lieu de 23,99€ (-50%)

Lost Judgment : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

ONE PIECE ODYSSEY Deluxe Edition : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Outer Wilds PS5 : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Planet of Lana II : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Prince of Persia: The Lost Crown – Édition intégrale : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Rayman: 30th Anniversary Edition : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Riders Republic Deluxe Edition : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

SCARLET NEXUS Deluxe Edition : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Sid Meier's Civilization VI Édition Platinum : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

SIGNALIS : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

SOUTH PARK: SNOW DAY! : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

Stellaris: Console Edition PS5 - Deluxe Edition : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter - Deluxe Edition : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

The Casting of Frank Stone Deluxe Edition PS5 : 12,53€ au lieu de 37,99€ (-67%)

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me : 14,79€ au lieu de 39,99€ (-63%)

The Expanse: A Telltale Series - Deluxe Edition : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

The Outlast Trials : 11,09€ au lieu de 36,99€ (-70%)

The Telltale Batman Shadows Edition : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Towerborne : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Wanderstop : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Watch Dogs: Legion : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Yakuza Kiwami : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Yakuza Kiwami 2 : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Les promos PS Store à moins de 10€

A Quiet Place: The Road Ahead : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

After Us : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Aliens: Fireteam Elite - Into The Hive Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

As Dusk Falls : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Assassin's Creed III Remastered : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Assassin's Creed Rogue Remastered : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Assassin's Creed The Ezio Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Assassin's Creed Unity : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Battlefield 1 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Battlefield 2042 : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)

Battlefield 4 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Bayonetta : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

BioShock Infinite: The Complete Edition : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

BioShock Remastered : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Bully (Canis Canem Edit) : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Captain Tsubasa: Rise of New Champions Édition Deluxe : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

Car Dealer Garage Simulator 2026 : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Catherine: Full Body : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

CODE VEIN : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Content Warning : 7,99€ au lieu de 9,99€ (-20%)

Darwin's Paradox! : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Descenders : 6,59€ au lieu de 21,99€ (-70%)

DIVINITY ORIGINAL SIN - ENHANCED EDITION : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

DOOM Eternal Standard Edition : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Dragon Age: Inquisition - Édition Jeu de l'année : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

FAR CRY 3: BLOOD DRAGON CLASSIC EDITION : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Far Cry 4 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Far Cry New Dawn : 8,99€ au lieu de 44,99€ (-80%)

FINAL FANTASY IX Édition numérique : 6,29€ au lieu de 20,99€ (-70%)

Gang Beasts : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Ghostrunner 2 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Hades : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

HITMAN World of Assassination Part One : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

House Flipper : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Judgment : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Just Cause 3: XXL Edition : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

LEGO CITY Undercover : 5,39€ au lieu de 59,99€ (-91%)

LEGO® Marvel's Avengers Édition de luxe : 5,59€ au lieu de 69,99€ (-92%)

LEGO Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition : 6,74€ au lieu de 74,99€ (-91%)

LEGO Star Wars : le Réveil de la Force : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Lords of the Fallen : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Max Payne : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Mirror's Edge Catalyst : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Monument Valley : 6,49€ au lieu de 9,99€ (-35%)

Nexomon + Nexomon: Extinction - Complete Collection : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Pack de L'Ombre - La Terre du Milieu : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Party Animals : 8,99€ au lieu de 17,99€ (-50%)

Persona 5 : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

RAGE 2 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Ratchet & Clank : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

REMATCH : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Shenmue I & II : 5,24€ au lieu de 34,99€ (-85%)

Slay the Spire : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Sleeping Dogs Definitive Edition : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Sonic Origins : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

STORY OF SEASONS: A Wonderful Life PS5 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Superliminal : 8,39€ au lieu de 20,99€ (-60%)

Syberia - The World Before : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

The Evil Within 2 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

The Forest : 5,09€ au lieu de 16,99€ (-70%)

The Quarry - Édition Deluxe : 8,49€ au lieu de 84,99€ (-90%)

The Rogue Prince of Persia : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Unpacking : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Untitled Goose Game : 8,99€ au lieu de 19,99€ (-55%)

Vampyr : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Viewfinder : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Warhammer 40,000: Inquisitor - Ultimate Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Warhammer: Vermintide 2 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Yakuza 5 Remastered : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Les jeux PS Store à moins de 5€