Le PlayStation Store accueille de nouvelles promotions et il y en a pour tous les goûts et surtout tous les budgets avec des réductions pouvant grimper jusqu’à -95%.

À chaque nouvelle semaine, sa nouvelle salve de promotions sur le PlayStation Store. L’opération « Le Choix des Critiques » élargit encore son offre avec plusieurs centaines de jeux supplémentaires. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, les « PlayStation Indies » font également leur retour, mettant en avant une sélection de productions indépendantes. Avec ces deux vagues de promos PlayStation Store, difficile de ne pas y trouver son compte, quels que soient ses goûts ou son budget. Des blockbusters first-party aux sorties plus récentes, il y a de quoi remplir sa bibliothèque pour un moment. On retrouve par exemple l’intégrale de The Last of Us, God of War Ragnarok, mais aussi des titres plus récents comme Clair Obscur Expedition 33, Black Myth Wukong, Borderlands 4, Silent Hill f ou encore Indiana Jones et le Cercle Ancien, pour ne citer qu’eux, en promo sur le PlayStation Store.

Au total, ce sont plus de 4000 jeux PS5, PS4 et PSVR, ainsi que leurs DLC et Season Pass, qui sont à prix cassé jusqu'au 26 février 2026 à 1h59, heure française. Comme toujours, les abonnés au PS Plus peuvent profiter de réductions supplémentaires, certaines allant jusqu’à -95%. Voici une liste, non exhaustive, des meilleures promos disponibles actuellement sur le PlayStation Store.

Les meilleures promos PlayStation Store

ARMORED CORE™ VI FIRES OF RUBICON™ PS4 & PS5 : 45,49€ au lieu de 69,99€ (-35%)

Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée (PS4 & PS5) : 45,49€ au lieu de 69,99€ (-35%)

Baldur's Gate 3 : 52,49€ au lieu de 69,99€ (-25%)

Battlefield™ 6 : 51,99€ au lieu de 79,99€ (-35%)

Black Myth: Wukong : 52,49€ au lieu de 69,99€ (-25%)

Borderlands®4 : 55,99€ au lieu de 79,99€ (-30%)

Call of Duty®: Black Ops 7 - Pack Cross-Gen : 51,99€ au lieu de 79,99€ (-35%)

Cronos: The New Dawn : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake : 55,99€ au lieu de 69,99€ (-20%)

FINAL FANTASY I–VI Bundle : 48,74€ au lieu de 74,99€ (-35%)

FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles [PS4 & PS5] : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)

Frostpunk 2: Deluxe Edition : 41,24€ au lieu de 74,99€ (-45%)

Horizon Forbidden West™ Complete Edition : 49,69€ au lieu de 69,99€ (-29%)

Indiana Jones et le Cercle Ancien : 63,99€ au lieu de 79,99€ (-20%)

KINGDOM HEARTS All-In-One : 43,99€ au lieu de 109,99€ (-60%)

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER Digital Deluxe Edition : 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%)

METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1 PS4 & PS5 : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Metaphor: ReFantazio édition numérique 35e anniversaire d'Atlus PS4 & PS5 : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

NINJA GAIDEN 4 : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

OCTOPATH TRAVELER 0 PS4 & PS5 : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)

Sid Meier's Civilization® VII : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

SILENT HILL f : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered : 43,99€ au lieu de 54,99€ (-20%)

The Last of Us™ Complete : 79,19€ au lieu de 109,99€ (-28%)

The Outer Worlds 2 : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

TRIANGLE STRATEGY : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Les jeux PS5 & PS4 à moins de 40€

Age of Empires IV: Anniversary Edition : 31,99€ au lieu de 39,99€ (-20%)

Assassin’s Creed Shadows : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Atomic Heart - Premium Edition (PS4 & PS5) : 38,49€ au lieu de 109,99€ (-65%)

Clair Obscur: Expedition 33 : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Crusader Kings III : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Diablo® IV - Standard Edition : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

DOOM: The Dark Ages Premium Edition : 36,29€ au lieu de 109,99€ (-67%)

DRAGON BALL: Sparking! ZERO : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

EA SPORTS FC™ 26 Édition Standard pour PS4 et PS5 : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

God of War Ragnarök Édition Deluxe numérique : 39,59€ au lieu de 89,99€ (-56%)

Gran Turismo™ 7 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Hell is Us : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Kingdom Come: Deliverance II : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Marvel’s Spider-Man 2 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Monster Hunter Wilds : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Returnal : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Rise of the Ronin™ : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

SILENT HILL 2 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Split Fiction : 37,49€ au lieu de 49,99€ (-25%)

The Last of Us™ Part I : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Vampire: The Masquerade® - Bloodlines™ 2 : 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%)

Visions of Mana PS4 et PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Les soldes PS Store à moins de 30€

A Plague Tale: Requiem : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

Abiotic Factor : 26,39€ au lieu de 32,99€ (-20%)

Alan Wake 2 Deluxe Edition : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

Cyberpunk 2077 : 22,49€ au lieu de 49,99€ (-55%)

DARK SOULS™ III : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Dead Rising Deluxe Remaster : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Disney Dreamlight Valley : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

DoubleDragon Revive : 24,49€ au lieu de 34,99€ (-30%)

DRAGON BALL FighterZ - Legendary Edition PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 119,99€ (-75%)

Dragon's Dogma 2 : 29,99€ au lieu de 74,99€ (-60%)

Dying Light 2 Stay Human PS4&PS5 : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Fallout 4: Anniversary Edition : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

FINAL FANTASY XVI : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Horizon Zero Dawn™ Remastered : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

KINGDOM HEARTS III : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Lies of P : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Life is Strange: Double Exposure Édition deluxe : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Little Nightmares III : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Lost Records: Bloom & Rage : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

MADiSON : 20,99€ au lieu de 34,99€ (-40%)

OCTOPATH TRAVELER II PS4＆PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Pacific Drive: Whispers Edition : 23,84€ au lieu de 44,99€ (-47%)

Palworld : 21,74€ au lieu de 28,99€ (-25%)

Persona 3 Reload PS4 et PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

PowerWash Simulator 2 : 21,24€ au lieu de 24,99€ (-15%)

Red Dead Redemption (PS4 & PS5) : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Sackboy: A Big Adventure PS4 & PS5 : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Sea of Stars : 20,99€ au lieu de 34,99€ (-40%)

Senua's Saga: Hellblade II : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Shadow Gambit: The Cursed Crew - Édition Complète : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Star Wars Outlaws : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

Sword of the Sea : 21,24€ au lieu de 24,99€ (-15%)

Tales of the Shire: Un jeu Seigneur des Anneaux™ : 24,49€ au lieu de 34,99€ (-30%)

The Rogue Prince of Persia™ : 20,09€ au lieu de 29,99€ (-33%)

Tony Hawk's™ Pro Skater™ 3 + 4 - Édition Cross-Gen : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Tropico 6 - Next Gen Edition : 22,49€ au lieu de 49,99€ (-55%)

V Rising : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Visage : 20,99€ au lieu de 34,99€ (-40%)

Wo Long: Fallen Dynasty (PS4 & PS5) : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Les promos PlayStation Store à moins de 20€

Age of Mythology: Retold Standard Edition : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

Architect Life: A House Design Simulator : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Assassin's Creed Valhalla : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Assassin's Creed® Mirage : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Avatar: Frontiers of Pandora™ : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Darkest Dungeon II PS4 & PS5 : 19,49€ au lieu de 38,99€ (-50%)

Date Everything! : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

Dead Space : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

FAR CRY®6 - Édition standard PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Gears of War: Reloaded : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (PS5 & PS4) : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

HUMANKIND™ PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

L. A. Noire : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Luto : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

NieR Replicant ver.1.22474487139… : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

NieR: Automata™ Game of the YoRHa Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

No Man's Sky PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Resident Evil 4 Gold Edition PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

SONIC SUPERSTARS : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

The Lonesome Guild : 19,99€ au lieu de 24,99€ (-20%)

The Midnight Walk : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Tiny Tina's Wonderlands : Édition Merveilleux Chaos : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

Les jeux PlayStation Store à moins de 15€

A Little to the Left: Extra Tidy Bundle : 13,49€ au lieu de 26,99€ (-50%)

Anno 1800™ - Édition Consoles - Standard : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Assassin's Creed Odyssey : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Balatro : 13,49€ au lieu de 14,99€ (-10%)

Caravan SandWitch : 13,74€ au lieu de 24,99€ (-45%)

Chants of Sennaar : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Citizen Sleeper 2: Starward Vector : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

DAVE THE DIVER : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Dead Island 2 : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

DEATHLOOP : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Detroit: Become Human : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Discounty : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Dorfromantik : 11,99€ au lieu de 14,99€ (-20%)

DRAGON BALL Z: KAKAROT PS4™ & PS5™ : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

FINAL FANTASY XV ÉDITION ROYALE : 13,99€ au lieu de 34,99€ (-60%)

Fort Solis : 13,49€ au lieu de 29,99€ (-55%)

Haven - Deluxe Edition : 13,49€ au lieu de 26,99€ (-50%)

High On Life : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, version PS5 : 11,24€ au lieu de 74,99€ (-85%)

Jusant : 11,24€ au lieu de 24,99€ (-55%)

LEGO® Star Wars™ : La Saga Skywalker PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Les Tortues Ninja - Le destin de Splinter : 11,39€ au lieu de 28,49€ (-60%)

Lost Judgment PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Mafia: Trilogy : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Marvel’s Midnight Suns Enhanced Edition : 11,24€ au lieu de 74,99€ (-85%)

Mass Effect™ Édition Légendaire : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin : 14,79€ au lieu de 39,99€ (-63%)

Nine Sols PS4 & PS5 : 14,49€ au lieu de 28,99€ (-50%)

Outer Wilds : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Phasmophobia : 13,29€ au lieu de 18,99€ (-30%)

Prince of Persia The Lost Crown : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Red Dead Redemption 2 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

RoboCop: Rogue City - Unfinished Business : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Sifu : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

STAR WARS Jedi: Survivor™ : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Thank Goodness You're Here! : 10,79€ au lieu de 17,99€ (-40%)

The Crew Motorfest : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Wanderstop : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Wasteland 3 : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Watch Dogs®: Legion PS4 & PS5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Watch Dogs®2 - Gold Edition : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 10€

A Plague Tale: Innocence : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

A Way Out : 5,39€ au lieu de 29,99€ (-82%)

Alien: Isolation : 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)

As Dusk Falls PS4™ & PS5™ : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Assassin's Creed 4 Black Flag : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Batman: Arkham Knight - Édition premium : 5,49€ au lieu de 49,99€ (-89%)

Batman: L'Ennemi Intérieur - Season Pass : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

BioShock: The Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Blair Witch : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Borderlands 3 PS4™ & PS5™ : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Descenders : 6,59€ au lieu de 21,99€ (-70%)

Disco Elysium - The Final Cut : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

DREDGE : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Escape Academy : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

FOR HONOR – Édition Gold : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

For The King II : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Gang Beasts : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Gotham Knights : 7,49€ au lieu de 74,99€ (-90%)

Inscryption : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Isonzo : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-27%)

It Takes Two PS4™ & PS5™ : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

La Terre du Milieu™ : L'Ombre de la Guerre™ : 5,19€ au lieu de 39,99€ (-87%)

Life is Strange 2 - Saison complète : 6,39€ au lieu de 31,96€ (-80%)

Lot L’essentiel de Sherlock Holmes : 7,99€ au lieu de 99,99€ (-92%)

Metro Exodus Gold Edition : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

MONSTER HUNTER: WORLD™ : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Mortal Kombat™ 1 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

My Time at Portia : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

RESIDENT EVIL 7 biohazard Gold Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Slay the Spire : 8,49€ au lieu de 24,99€ (-66%)

South Park™ : L’annale du destin™ : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Squirrel with a Gun : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

STAR WARS Jedi: Fallen Order™ : 5,99€ au lieu de 49,99€ (-88%)

Still Wakes the Deep : 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)

Streets Of Rage 4 : 8,74€ au lieu de 24,99€ (-65%)

SUPERHOT VR : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Superliminal : 8,39€ au lieu de 20,99€ (-60%)

The Quarry pour PS5™ : 9,74€ au lieu de 74,99€ (-87%)

Tom Clancy's Rainbow Six® Siege - Elite Edition : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Tom Clancy's The Division 2 : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Under The Waves : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Untitled Goose Game : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Wytchwood : 6,29€ au lieu de 17,99€ (-65%)

Les promos PS Store

Alba: A Wildlife Adventure : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Among Us : 2,39€ au lieu de 3,99€ (-40%)

Batman: Return to Arkham : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

Cursed to Golf : 0,99€ au lieu de 19,99€ (-95%)

Figment 2: Creed Valley : 1,24€ au lieu de 24,99€ (-95%)

Injustice™ 2 - Standard Edition : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

LEGO® Bricktales : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Manifold Garden : 3,59€ au lieu de 17,99€ (-80%)

Mortal Kombat 11 : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

Mortal Shell: Enhanced Edition : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

Nobody Wants to Die : 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

Planet of Lana : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Unravel Two : 4,39€ au lieu de 19,99€ (-78%)

Vampire Survivors : 3,74€ au lieu de 4,99€ (-25%)

We Were Here Expeditions: The FriendShip : 1,99€ au lieu de 3,99€ (-50%)

What Remains of Edith Finch : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Source : boutique PlayStation Store