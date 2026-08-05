Le PlayStation Store lance une nouvelle vague de soldes sur des milliers de jeux PS5 et PS4 jusqu'au 13 août 2026. L'occasion ou jamais de faire des économies sur de très gros blockbusters que vous auriez ratés, des jeux cultes ou, pourquoi pas, une pépite indé.

Une tonne de jeux PS5 et PS4 en promo sur le PlayStation Store

L'été n'est pas encore fini et le PS Store a encore de très nombreuses promotions sous le coude. Vous pouvez par exemple retrouver l'excellent The Witcher 3 et tous ses DLC actuels à 9,99 €. Si vous n'avez pas encore eu le temps de goûter à ce chef-d'œuvre, c'est le moment. Il va en plus recevoir prochainement une nouvelle extension pour faire le lien avec le très attendu The Witcher 4, c'est donc le moment. Autre RPG légendaire, Skyrim est lui aussi à prix réduit, alors que Bethesda est toujours sur The Elder Scrolls 6, une piqûre de rappel ne peut pas faire de mal. A noter que Starfield est lui aussi en promo.

Les amateurs d'action pourront aussi retrouver le très bon Watch Dogs 2 qui est, disons-le, le meilleur épisode de la franchise, et de loin. Vous trouverez aussi Mafia 2, du Ghost Recon, Devil May Cry 5 ou encore des licences légendaires de PlayStation comme Marvel's Spider-Man et The Last of Us, pour ne citer qu'eux. On ne compte plus aussi le nombre de petite pépite indé à découvrir comme le très bon Viewfinder, Tribes of Midgard ou encore l'addictif Phasmophobia. On vous conseille d'ailleurs fortement de jouer à ce dernier avec une bande de potes pour passer des soirées aussi flippantes que tordantes.

Des jeux à moins de 5 €

Surgeon Simulator: Anniversary Edition à 1,64 € au lieu de 10,99 € (-85%)

DOOM 64 à 1,99 € au lieu de 4,99 € (-60%)

Homefront: The Revolution à 1,99 € au lieu de 19,99 € (-90%)

Edna & Harvey: The Breakout – Anniversary Edition à 1,99 € au lieu de 19,99 € (-90%)

Rugby 20 à 1,99 € au lieu de 9,99 € (-80%)

We Were Here Too à 2,49 € au lieu de 9,99 € (-75%)

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood à 2,99 € au lieu de 29,99 € (-90%)

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition à 2,99 € au lieu de 29,99 € (-90%)

UNRAILED! à 2,99 € au lieu de 19,99 € (-85%)

Saints Row: Gat out of Hell à 2,99 € au lieu de 19,99 € (-85%)

Saints Row IV: Re-Elected à 2,99 € au lieu de 19,99 € (-85%)

Metro: Last Light Redux à 2,99 € au lieu de 19,99 € (-85% sur le PlayStation Store)

Worms Rumble PS4 & PS5 à 2,99 € au lieu de 14,99 € (-80%)

Bassmaster Fishing PS4 & PS5 à 2,99 € au lieu de 14,99 € (-80%)

How to Survive 2 à 2,99 € au lieu de 14,99 € (-80%)

Shop Simulator: Supermarket à 2,99 € au lieu de 9,99 € (-70%)

Cat Quest à 3,24 € au lieu de 12,99 € (-75%)

Road 96: Mile 0 à 3,24 € au lieu de 12,99 € (-75%)

True Fear: Forsaken Souls - Part 1 à 3,49 € au lieu de 9,99 € (-65%)

Shadow Man Remastered à 3,59 € au lieu de 17,99 € (-80%)

Infliction: Extended Cut à 3,59 € au lieu de 17,99 € (-80%)

Dakar 18 à 3,74 € au lieu de 24,99 € (-85%)

Quiplash à 3,84 € au lieu de 10,99 € (-65%)

Grass Cutting Simulator: Lawn Mowing Care à 3,89 € au lieu de 12,99 € (-70%)

Supermarket Owner Simulator: Business à 3,89 € au lieu de 12,99 € (-70%)

Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry Happy Ending Edition à 3,99 € au lieu de 39,99 € (-90%)

Sherlock Holmes The Awakened PS4 & PS5 à 3,99 € au lieu de 39,99 € (-90%)

Cake Bash à 3,99 € au lieu de 19,99 € (-80%)

Metro Simulator à 3,99 € au lieu de 19,99 € (-80%)

Tools Up! à 3,99 € au lieu de 19,99 € (-80%)

Surgeon Simulator: Experience Reality à 3,99 € au lieu de 19,99 € (-80% sur le PlayStation Store)

Dishonored 2 à 3,99 € au lieu de 19,99 € (-80%)

Handball 21 à 3,99 € au lieu de 19,99 € (-80%)

Bus Driver Simulator à 3,99 € au lieu de 19,99 € (-80%)

DOOM 3 à 3,99 € au lieu de 9,99 € (-60%)

DOOM + DOOM II à 3,99 € au lieu de 9,99 € (-60%)

Quake à 3,99 € au lieu de 9,99 € (-60%)

Quake II à 3,99 € au lieu de 9,99 € (-60%)

IRON GUARD: Day Zero à 3,99 € au lieu de 4,99 € (-20%)

Chained Climb Together à 4,19 € au lieu de 5,99 € (-30%)

Operation: Tango à 4,24 € au lieu de 16,99 € (-75%)

Drawful 2 à 4,39 € au lieu de 10,99 € (-60%)

RiMS Racing à 4,49 € au lieu de 29,99 € (-85%)

One Piece: Unlimited World Red - Deluxe Edition à 4,79 € au lieu de 39,99 € (-88% sur le PlayStation Store)

Police Car Simulator: EVO à 4,94 € au lieu de 14,99 € (-67%)

Zombie Army 4: Dead War à 4,99 € au lieu de 49,99 € (-90%)

Darksiders III Digital Deluxe Edition à 4,99 € au lieu de 49,99 € (-90%)

Nickelodeon All-Star Brawl à 4,99 € au lieu de 49,99 € (-90%)

The Sinking City à 4,99 € au lieu de 49,99 € (-90%)

Chorus à 4,99 € au lieu de 24,99 € (-80%)

PHOGS! à 4,99 € au lieu de 24,99 € (-80%)

The Beast Inside à 4,99 € au lieu de 24,99 € (-80%)

Tribes of Midgard PS4 & PS5 à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75%)

Des jeux PS5 et PS4 à moins de 10 €

LEGO Marvel Super Heroes à 5,19 € au lieu de 39,99 € (-87%)

Mortal Kombat 11 Ultimate PS4 & PS5 à 5,99 € au lieu de 59,99 € (-90% sur le PlayStation Store)

Riders Republic PS4 & PS5 à 5,99 € au lieu de 39,99 € (-85%)

theHunter: Call of the Wild à 5,99 € au lieu de 29,99 € (-80%)

Tour de France 2024 à 5,99 € au lieu de 29,99 € (-80%)

Life is Strange 2 - Saison complète à 6,39 € au lieu de 31,96 € (-80%)

Need for Speed Heat à 6,99 € au lieu de 69,99 € (-90%)

CarX Drift Racing Online à 7,19 € au lieu de 23,99 € (-70%)

Watch Dogs 2 à 7,49 € au lieu de 49,99 € (-85%)

Moving Out 2 à 7,49 € au lieu de 29,99 € (-75%)

Call of the Wild: The Angler à 7,49 € au lieu de 29,99 € (-75%)

Chivalry 2 PS4 & PS5 à 7,99 € au lieu de 39,99 € (-80%)

Gang Beasts à 7,99 € au lieu de 19,99 € (-60%)

DOOM Eternal: The Ancient Gods - Épisode 1 à 7,99 € au lieu de 9,99 € (-20%)

DOOM Eternal: The Ancient Gods - Épisode 2 à 7,99 € au lieu de 9,99 € (-20%)

Need for Speed Payback à 8,99 € au lieu de 29,99 € (-70%)

DOOM Eternal Standard Edition à 9,89 € au lieu de 29,99 € (-67% sur le PlayStation Store)

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition à 9,99 € au lieu de 49,99 € (-80%)

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy à 9,99 € au lieu de 49,99 € (-80%)

Devil May Cry 5 Special Edition à 9,99 € au lieu de 39,99 € (-75%)

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 à 9,99 € au lieu de 39,99 € (-75%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition à 9,99 € au lieu de 39,99 € (-75%)

Grand Theft Auto Online (PS5) à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50%)

Horizon Forbidden West: Burning Shores à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50%)

Des soldes à moins de 20 €

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint à 10,49 € au lieu de 69,99 € (-85%)

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series à 12,49 € au lieu de 49,99 € (-75%)

Assassin's Creed Odyssey - Édition Deluxe à 12,74 € au lieu de 84,99 € (-85%)

Truck Simulator Euro Roads 2026 à 12,99 € au lieu de 19,99 € (-35%)

Phasmophobia à 13,29 € au lieu de 18,99 € (-30%)

Sea of Thieves à 13,99 € au lieu de 39,99 € (-65%)

Crash Team Racing Nitro-Fueled à 13,99 € au lieu de 39,99 € (-65%)

FINAL FANTASY VII REMAKE à 13,99 € au lieu de 39,99 € (-65%)

Taxi Life: A City Driving Simulator à 13,99 € au lieu de 39,99 € (-65%)

FINAL FANTASY XV ÉDITION ROYALE à 13,99 € au lieu de 34,99 € (-60% sur le PlayStation Store)

Jurassic World Evolution 2 à 14,99 € au lieu de 59,99 € (-75%)

Payday 3 à 14,99 € au lieu de 29,99 € (-50%)

Police Simulator: Patrol Officers à 14,99 € au lieu de 29,99 € (-50%)

DiRT Rally 2.0 à 14,99 € au lieu de 29,99 € (-50%)

Medieval Dynasty (PS4) à 14,99 € au lieu de 29,99 € (-50%)

DRAGON BALL Z: KAKAROT PS4 & PS5 à 14,99 € au lieu de 19,99 € (-25%)

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 à 14,99 € au lieu de 19,99 € (-25%)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy à 15,99 € au lieu de 39,99 € (-60%)

Five Nights at Freddy's: Security Breach à 15,99 € au lieu de 39,99 € (-60%)

Crime Simulator à 15,99 € au lieu de 19,99 € (-20%)

Conan Exiles: Isle of Siptah à 15,99 € au lieu de 19,99 € (-20%)

NBA THE RUN à 16,49 € au lieu de 24,99 € (-34%)

Call of Duty: WWII - Gold Edition à 17,49 € au lieu de 69,99 € (-75%)

Call of Duty: Ghosts Gold Edition à 17,49 € au lieu de 69,99 € (-75%)

Call of Duty: Black Ops 4 à 17,49 € au lieu de 69,99 € (-75%)

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE à 17,49 € au lieu de 49,99 € (-65% sur le PlayStation Store)

NBA 2K26 Deluxe Edition à 17,99 € au lieu de 89,99 € (-80%)

Alan Wake 2 à 17,99 € au lieu de 59,99 € (-70%)

Truck and Logistics Simulator à 17,99 € au lieu de 29,99 € (-40%)

Diablo Prime Evil Collection à 19,79 € au lieu de 59,99 € (-67%)

Red Dead Redemption 2 : Édition Ultime à 19,99 € au lieu de 99,99 € (-80%)

Days Gone Remastered à 19,99 € au lieu de 49,99 € (-60%)

Planet Coaster 2 à 19,99 € au lieu de 49,99 € (-60%)

Conan Exiles à 19,99 € au lieu de 49,99 € (-60%)

Little Nightmares III à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50%)

Minecraft Dungeons édition Ultime à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50%)

Call of Duty: Modern Warfare Remastered à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50%)

Grand Theft Auto V (PS4 & PS5) à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50%)

D'autres promo intéressantes du PlayStation Store

Mortal Kombat 1 : Definitive Edition à 20,99 € au lieu de 69,99 € (-70%)

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard : Édition Deluxe digitale à 21,24 € au lieu de 84,99 € (-75%)

7 Days to Die - édition console à 21,99 € au lieu de 39,99 € (-45%)

Cairn à 22,49 € au lieu de 29,99 € (-25%)

FINAL FANTASY VII REBIRTH à 23,99 € au lieu de 59,99 € (-60%)

Avatar: Frontiers of Pandora - Édition D'entre les Cendres à 23,99 € au lieu de 39,99 € (-40% sur le PlayStation Store)

Persona 3 Reload Édition Deluxe numérique à 24,49 € au lieu de 69,99 € (-65%)

Horizon Zero Dawn Remastered à 24,99 € au lieu de 49,99 € (-50%)

TEKKEN 8 - Advanced Edition à 24,99 € au lieu de 49,99 € (-50%)

Hellblade II: Senua's Saga à 24,99 € au lieu de 49,99 € (-50%)

Age of Empires IV: Anniversary Edition à 25,99 € au lieu de 39,99 € (-35%)

DOOM: The Dark Ages à 26,39 € au lieu de 79,99 € (-67%)

DOOM Anthology à 27,99 € au lieu de 79,99 € (-65%)

KINGDOM HEARTS III à 27,99 € au lieu de 69,99 € (-60%)

Diablo II: Resurrected – Infernal Edition à 27,99 € au lieu de 39,99 € (-30%)

Disney Dreamlight Valley à 27,99 € au lieu de 39,99 € (-30%)

Warhammer 40,000: Space Marine 2 - 1-Year Anniversary Edition à 29,99 € au lieu de 99,99 € (-70%)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales PS4 & PS5 à 29,99 € au lieu de 59,99 € (-50%)

Rust Console Edition PS5 - Deluxe à 29,99 € au lieu de 59,99 € (-50%)

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 à 29,99 € au lieu de 59,99 € (-50%)

The Last of Us Part II Remastered à 29,99 € au lieu de 49,99 € (-40%)

Remnant II - Standard Edition à 29,99 € au lieu de 49,99 € (-40%)

Avowed à 29,99 € au lieu de 49,99 € (-40%)

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER à 31,99 € au lieu de 79,99 € (-60% sur le PlayStation Store)

Call of Duty: Black Ops 6 - Pack Cross-Gen à 31,99 € au lieu de 79,99 € (-60%)

REANIMAL à 31,99 € au lieu de 39,99 € (-20%)

Marvel's Spider-Man Remastered à 34,79 € au lieu de 59,99 € (-42%)

Forza Horizon 5 Standard Edition à 34,99 € au lieu de 69,99 € (-50%)

Cyberpunk 2077 : Édition Ultime (PS5) à 34,99 € au lieu de 69,99 € (-50%)

Sonic Racing: CrossWorlds PS4 et PS5 à 34,99 € au lieu de 69,99 € (-50%)

BLEACH Rebirth of Souls PS4 & PS5 à 34,99 € au lieu de 69,99 € (-50%)

Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition à 35,99 € au lieu de 89,99 € (-60%)

Fallout 4: Anniversary Edition à 35,99 € au lieu de 59,99 € (-40%)

Mafia: The Old Country Édition Deluxe à 35,99 € au lieu de 59,99 € (-40%)

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered à 38,49 € au lieu de 54,99 € (-30%)

Jurassic World Evolution 3 à 38,99 € au lieu de 59,99 € (-35%)

Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition à 38,99 € au lieu de 59,99 € (-35% sur le PlayStation Store)

WWE 2K26 Édition standard à 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50%)

Call of Duty: Black Ops 7 - Pack Cross-Gen à 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50%)

Marvel's Spider-Man 2 à 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50%)

The Last of Us Part I à 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50%)

Starfield à 39,99 € au lieu de 49,99 € (-20%)

KINGDOM HEARTS All-In-One à 43,99 € au lieu de 109,99 € (-60%)

HITMAN World of Assassination Deluxe Edition à 44,99 € au lieu de 99,99 € (-55%)

Indiana Jones et le Cercle Ancien à 47,99 € au lieu de 79,99 € (-40%)

Clair Obscur: Expedition 33 – Deluxe Edition à 47,99 € au lieu de 59,99 € (-20%)

Baldur's Gate 3 à 48,99 € au lieu de 69,99 € (-30%)

MotoGP 26 à 48,99 € au lieu de 69,99 € (-30%)

RIDE 6 à 48,99 € au lieu de 69,99 € (-30%)

Horizon Forbidden West Complete Edition à 49,69 € au lieu de 69,99 € (-29%)

Source : PS Store