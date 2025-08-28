On parle souvent des soldes estivales, mais il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des promos de rentrée ! Au contraire même à voir les énormes remises que propose actuellement le PlayStation Store. Comptez de -20 à -95 % sur des milliers de jeux PS4 et PS5 et leurs DLC. Cela comprend des GOTY comme It Takes Two ou des sorties très récentes à l'instar du dernier Indiana Jones de Bethesda. Ces soldes PlayStation Store sont aussi l'occasion de découvrir des licences hyper cultes comme Far Cry, Resident Evil ou Batman Arkham à tout petit prix. Alors à vos marques, prêts, jouez ! Les offres courent jusque dans la nuit du 10 au 11 septembre, 00h59 au plus tard. Comme toujours on rappelle que les membres du PS Plus ont le droit à une poignée de réductions supplémentaires sur le PlayStation Store, quand certains des jeux sont déjà inclus dans les catalogues des offres Premium et Extra.

De très bons jeux PS5 en promo sur le PlayStation Store

Atomic Heart à 27,99 € au lieu de 69,99 € (-60 %)

à 27,99 € au lieu de 69,99 € (-60 %) Avatar Frontiers of Pandora - Deluxe Edition à 22,49 € au lieu de 89,99 € (-75 %)

à 22,49 € au lieu de 89,99 € (-75 %) Call of Duty Black Ops 6 à 43,99 € au lieu de 79,99 € (-45 %)

à 43,99 € au lieu de 79,99 € (-45 %) Cyberpunk 2077 à 22,49 € au lieu de 49,99 € (-55 %)

à 22,49 € au lieu de 49,99 € (-55 %) F1 25 à 63,99 € au lieu de 79,99 € (-20 %)

à 63,99 € au lieu de 79,99 € (-20 %) GTA The Trilogy – The Definitive Edition à 23,99 € au lieu de 59,99 €

à 23,99 € au lieu de 59,99 € Indiana Jones et le Cercle Ancien à 63,99 € au lieu de 79,99 € (-20 %)

à 63,99 € au lieu de 79,99 € (-20 %) Kingdom Come: Deliverance II à 48,99 € au lieu de 69,99 € (-30 %)

à 48,99 € au lieu de 69,99 € (-30 %) Life is Strange: Double Exposure à 29,99 € au lieu de 59,99 € (-50 %)

à 29,99 € au lieu de 59,99 € (-50 %) Red Dead Redemption à 29,99 € au lieu de 49,99 € (-40 %)

à 29,99 € au lieu de 49,99 € (-40 %) Star Wars Outlaws à 35,99 € au lieu de 79,99 € (-55 %)

à 35,99 € au lieu de 79,99 € (-55 %) Tekken 8 à 29,99 € au lieu de 59,99 € (-50 %)

à 29,99 € au lieu de 59,99 € (-50 %) The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered à 43,99 € au lieu de 54,99 € (-20 %)

à 43,99 € au lieu de 54,99 € (-20 %) Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 à 37,49 € au lieu de 49,99 € (-25 %)

à 37,49 € au lieu de 49,99 € (-25 %) Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii - Deluxe Edition à 48,74 € au lieu de 74,99 € (-35 %)

Un tas de gros jeux PS5 et PS4 à moins de 20 €

Call of Duty Modern Warfare à 19,79 € au lieu de 59,99 € (-67 %)

à 19,79 € au lieu de 59,99 € (-67 %) Dead Island 2 à 14,99 € au lieu de 49,99 € (-70 %)

à 14,99 € au lieu de 49,99 € (-70 %) Dead Space à 15,99 € au lieu de 79,99 € (-80 %)

à 15,99 € au lieu de 79,99 € (-80 %) Devil May Cry 5 Special Edition à 15,99 € au lieu de 39,99 € (-60 %)

à 15,99 € au lieu de 39,99 € (-60 %) Fallout 4: Game of the Year Edition à 15,99 € au lieu de 39,99 € (-60 %)

à 15,99 € au lieu de 39,99 € (-60 %) Far Cray 6 à 13,99 € au lieu de 69,99 € (-80 %)

à 13,99 € au lieu de 69,99 € (-80 %) Grand Theft Auto V (version PS5) à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %)

(version PS5) à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %) Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard à 14,99 € au lieu de 74,99 € (-80 %)

à 14,99 € au lieu de 74,99 € (-80 %) It Takes Two à 11,99 € au lieu de 39,99 € (-70 %)

à 11,99 € au lieu de 39,99 € (-70 %) Need for Speed Unbound à 11,99 € au lieu de 79,99 € (-85 %)

à 11,99 € au lieu de 79,99 € (-85 %) No Man's Sky à 19,99 € au lieu de 49,99 € (-60 %)

à 19,99 € au lieu de 49,99 € (-60 %) RoboCop: Rogue City à 14,99 € au lieu de 59,99 € (-75 %)

à 14,99 € au lieu de 59,99 € (-75 %) Sea of Thieves à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %)

à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %) Star Wars Jedi: Survivor à 15,99 € au lieu de 79,99 € (-80 %)

à 15,99 € au lieu de 79,99 € (-80 %) The Jack and Daxter Collection à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %)

De belles affaires à moins de 10 € sur le PlayStation Store

Assassin's Creed 4 Black Flag à 7,99 € au lieu de 19,99 € (-60 %)

à 7,99 € au lieu de 19,99 € (-60 %) Batman: Collection Arkham à 5,99 € au lieu de 59,99 € (-90 %)

à 5,99 € au lieu de 59,99 € (-90 %) BioShock: The Collection à 9,99 € au lieu de 49,99 € (-80 %)

à 9,99 € au lieu de 49,99 € (-80 %) Dragon Ball FighterZ à 9,79 € au lieu de 69,99 € (-86 %)

à 9,79 € au lieu de 69,99 € (-86 %) God of War 3 Remastered à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50 %)

à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50 %) Gotham Knights à 7,49 € au lieu de 74,99 € (-90 %)

à 7,49 € au lieu de 74,99 € (-90 %) Kingdom Come: Deliverance - Royal Edition à 7,99 € au lieu de 39,99 € (-80 %)

à 7,99 € au lieu de 39,99 € (-80 %) Mafia: Definitive Edition à 5,99 € au lieu de 39,99 € (-85 %)

à 5,99 € au lieu de 39,99 € (-85 %) Mass Effect - Édition Légendaire à 6,99 € au lieu de 69,99 € (-90 %)

à 6,99 € au lieu de 69,99 € (-90 %) Nobody Wants to Die à 9,99 € au lieu de 24,99 € (-60 %)

à 9,99 € au lieu de 24,99 € (-60 %) Red Dead Online à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50 %)

à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50 %) Resident Evil Village à 9,99 € au lieu de 39,99 € (-75 %)

à 9,99 € au lieu de 39,99 € (-75 %) Subnautica à 14,99 € au lieu de 29,99 € (-50 %)

à 14,99 € au lieu de 29,99 € (-50 %) The Quarry à 9,74 € au lieu de 74,99 € (-87 %)

à 9,74 € au lieu de 74,99 € (-87 %) The Witcher 3: Wild Hunt à 5,99 € au lieu de 29,99 € (-80 %)

D'excellents jeux à moins de 5 €, c'est possible sur le PS Store

Dead Island - Definitive Edition à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %)

- Definitive Edition à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %) Dishonored - Definitive Edition à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %)

à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %) Dying Light - Édition Essentials à 4,99 € au lieu de 24,99 € (-80 %)

à 4,99 € au lieu de 24,99 € (-80 %) Far Cry 4 à 4,49 € au lieu de 29,99 € (-85 %)

à 4,49 € au lieu de 29,99 € (-85 %) For Honor à 4,49 € au lieu de 29,99 € (-85 %)

à 4,49 € au lieu de 29,99 € (-85 %) Injustice 2 à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %)

à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %) LEGO Harry Potter Collection à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %)

à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %) Metro 2033 Redux à 3,99 € au lieu de 19,99 € (-80 %)

à 3,99 € au lieu de 19,99 € (-80 %) Mortal Kombat 11 à 4,99 € au lieu de 49,99 € (-90 %)

à 4,99 € au lieu de 49,99 € (-90 %) Overcooked à 3,19 € au lieu de 15,99 € (-80 %)

à 3,19 € au lieu de 15,99 € (-80 %) Rayman Legends à 3,99 € au lieu de 19,99 € (-80 %)

à 3,99 € au lieu de 19,99 € (-80 %) Resident Evil 5 à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %)

à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %) Resident Evil 6 à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %)

à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %) Star Wars Battlefront - Édition Ultime à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %)

- à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %) Star Wars Battlefront 2 à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %)

à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %) Star Trek Prodigy: Supernova à 2,49€ au lieu de 49,99€ (-95%)