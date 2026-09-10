Nouvelle vague de promotions sur le PlayStation Store avec une fois de plus plusieurs milliers de jeux à prix cassés. Dans le lot on trouve de tout : des licences cultes comme Resident Evil, Final Fantasy ou encore Call of Duty et Battlefield, mais aussi énormément de jeux indés à succès. Certains jeux sont même à moins de 2 € !

Des milliers de jeux PS5 et PS4 en promo sur le PlayStation Store

C'est un véritable festival sur le PlayStation Store avec plus de 4000 jeux PS5 et PS4 en promotion jusqu'au 24 septembre 2026 pour fêter le grand salon du Tokyo Game Show qui arrive dans les prochains jours. À cette occasion, un très grand nombre de licences cultes sont représentées, notamment Resident Evil qui brade la plupart de ses jeux, dont le très récent Resident Evil Requiem.

On retrouve également du Monster Hunter Wilds, Code Vein 2 ou encore Ninja Gaiden 4, tous très récents. Square Enix est aussi présent avec plusieurs jeux Final Fantasy, mais aussi Kingdom Hearts 3. D'autres licences qui ont brillé ces dernières années sont de la partie à l'instar de Silent Hill, avec SH 2 Remake, ou encore Forza Horizon 5, Horizon Zero Dawn Remastered et bien d'autres. Une multitude de jeux indépendants ou AA sont également présents, évidemment, comme l'intéressant Blades of Fire, le succès planétaire et viral Vampire Survivors ou encore le Skyrim-like Tainted Grail, qui a fait sensation à sa sortie.

Vous retrouverez ici une vaste sélection de promos intéressantes, mais beaucoup d'autres vous attendent directement depuis le PlayStation Store sur PS5, ou via le site officiel.

Des jeux PS5 & PS4 à moins de 3 €

To the Moon: Sigmund Minisode 1 à 1,49 € au lieu de 2,99 € (50 %)

MXGP2 - The Official Motocross Videogame à 1,49 € au lieu de 14,99 € (90 %)

Valentino Rossi The Game à 1,49 € au lieu de 14,99 € (90 %)

Caresser le chien à 1,59 € au lieu de 1,99 € (20 %)

DOOM 64 à 1,99 € au lieu de 4,99 € (60 %)

Hotline Miami à 1,99 € au lieu de 9,99 € (80 %)

Gravel à 1,99 € au lieu de 19,99 € (90 %)

Homefront: The Revolution à 1,99 € au lieu de 19,99 € (90 %)

Warhammer: Chaosbane à 1,99 € au lieu de 19,99 € (90 %)

THE KING OF FIGHTERS '98 ULTIMATE MATCH FINAL EDITION à 2,24 € au lieu de 14,99 € (85 %)

TOSS! à 2,99 € au lieu de 9,99 € (70 %)

CATAN - Console Edition PS4 & PS5 à 2,99 € au lieu de 14,99 € (80 % sur le PlayStation Store)

Worms Rumble PS4 & PS5 à 2,99 € au lieu de 14,99 € (80 %)

Enter the Gungeon à 2,99 € au lieu de 14,99 € (80 %)

The Surge à 2,99 € au lieu de 14,99 € (80 %)

The Swords of Ditto: Mormo's Curse à 2,99 € au lieu de 14,99 € (80 %)

Lords of the Fallen (2014) à 2,99 € au lieu de 19,99 € (85 %)

Metro 2033 Redux à 2,99 € au lieu de 19,99 € (85 %)

Saints Row IV: Re-Elected à 2,99 € au lieu de 19,99 € (85 %)

Metro: Last Light Redux à 2,99 € au lieu de 19,99 € (85 %)

Saints Row: Gat out of Hell à 2,99 € au lieu de 19,99 € (85 %)

This War of Mine: Final Cut à 2,99 € au lieu de 19,99 € (85 %)

Moonlighter à 2,99 € au lieu de 19,99 € (85 %)

Ride 2 à 2,99 € au lieu de 29,99 € (90 %)

Killing Floor 2 à 2,99 € au lieu de 29,99 € (90 % sur le PlayStation Store )

Gravel Special Edition à 2,99 € au lieu de 29,99 € (90 %)

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood à 2,99 € au lieu de 29,99 € (90 %)

D'autres promotions avec des jeux à moins de 5 €

Cat Quest à 3,24 € au lieu de 12,99 € (75 %)

I am Bread à 3,24 € au lieu de 12,99 € (75 %)

Children of Morta à 3,29 € au lieu de 21,99 € (85 %)

The Inheritance of Crimson Manor à 3,41 € au lieu de 17,99 € (81 %)

A Game About Digging A Hole à 3,49 € au lieu de 4,99 € (30 %)

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition à 3,49 € au lieu de 13,99 € (75 %)

SpiderHeck à 3,74 € au lieu de 14,99 € (75 %)

Kill It With Fire VR à 3,74 € au lieu de 14,99 € (75 %)

Kill It With Fire à 3,74 € au lieu de 14,99 € (75 %)

ClusterTruck à 3,74 € au lieu de 14,99 € (75 %)

Dakar 18 à 3,74 € au lieu de 24,99 € (85 %)

Spiritfarer: édition Farewell à 3,74 € au lieu de 24,99 € (85 %)

Grass Cutting Simulator: Lawn Mowing Care à 3,89 € au lieu de 12,99 € (70 % sur le PlayStation Store )

Vampire Survivors à 3,99 € au lieu de 4,99 € (20 %)

DOOM + DOOM II à 3,99 € au lieu de 9,99 € (60 %)

Quake II à 3,99 € au lieu de 9,99 € (60 %)

Quake à 3,99 € au lieu de 9,99 € (60 %)

DOOM 3 à 3,99 € au lieu de 9,99 € (60 %)

DOOM à 3,99 € au lieu de 19,99 € (80 %)

PAYDAY 2: CRIMEWAVE EDITION à 3,99 € au lieu de 19,99 € (80 %)

MotoGP 22 PS4 & PS5 à 4,49 € au lieu de 29,99 € (85 %)

Cities: VR - Enhanced Edition à 4,49 € au lieu de 29,99 € (85 %)

Marvel vs. Capcom: Infinite - Standard Edition à 4,79 € au lieu de 39,99 € (88 %)

One Piece: Unlimited World Red - Deluxe Edition à 4,79 € au lieu de 39,99 € (88 % sur le PlayStation Store )

World Cup Soccer 2026 à 4,89 € au lieu de 6,99 € (30 %)

Police Car Simulator : EVO à 4,94 € au lieu de 14,99 € (67 %)

Resident Evil 2 à 4,99 € au lieu de 9,99 € (50 %)

RE 3 Nemesis à 4,99 € au lieu de 9,99 € (50 %)

Resident Evil Director's Cut à 4,99 € au lieu de 9,99 € (50 %)

Rugby 20 à 4,99 € au lieu de 9,99 € (50 %)

Guns, Gore and Cannoli à 4,99 € au lieu de 9,99 € (50 %)

Blood Omen: Legacy of Kain à 4,99 € au lieu de 9,99 € (50 %)

Tiny Tina et la Forteresse du Dragon : Une aventure à 4,99 € au lieu de 9,99 € (50 %)

STAR WARS Battlefront II à 4,99 € au lieu de 19,99 € (75 %)

RESIDENT EVIL 5 à 4,99 € au lieu de 19,99 € (75 %)

RE 6 à 4,99 € au lieu de 19,99 € (75 %)

Resident Evil à 4,99 € au lieu de 19,99 € (75 %)

RE 0 à 4,99 € au lieu de 19,99 € (75 %)

Resident Evil Revelations 2 Deluxe Edition à 4,99 € au lieu de 19,99 € (75 %)

RE 4 (2005) à 4,99 € au lieu de 19,99 € (75 %)

RESIDENT EVIL REVELATIONS à 4,99 € au lieu de 19,99 € (75 %)

Watch_Dogs à 4,99 € au lieu de 19,99 € (75 %)

STAR WARS Battlefront Édition Ultimate à 4,99 € au lieu de 19,99 € (75 % sur le PlayStation Store )

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist à 4,99 € au lieu de 19,99 € (75 %)

DEAD RISING 2 à 4,99 € au lieu de 19,99 € (75 %)

DEAD RISING 2 Off The Record à 4,99 € au lieu de 19,99 € (75 %)

Des jeux PS5 et PS4 à moins de 10 € sur le PlayStation Store

LEGO Marvel Super Heroes à 5,19 € au lieu de 39,99 € (87 %)

La Grande Aventure LEGO - Le Jeu Vidéo à 5,19 € au lieu de 39,99 € (87 %)

Funko Fusion à 5,24 € au lieu de 34,99 € (85 %)

Heavenly Bodies à 5,24 € au lieu de 20,99 € (75 %)

LEGO Marvel Super Heroes 2 à 5,39 € au lieu de 59,99 € (91 %)

LEGO DC Super-Vilains à 5,39 € au lieu de 59,99 € (91 %)

Les Indestructibles LEGO à 5,39 € au lieu de 59,99 € (91 %)

LEGO NINJAGO, Le Film : Le Jeu Vidéo à 5,39 € au lieu de 59,99 € (91 % sur le PlayStation Store )

Injustice 2 - Legendary Edition à 5,49 € au lieu de 54,99 € (90 %)

Just Cause 4: Reloaded à 5,99 € au lieu de 39,99 € (85 %)

Mafia II: Definitive Edition à 5,99 € au lieu de 29,99 € (80 %)

Mafia III: Definitive Edition à 5,99 € au lieu de 29,99 € (80 %)

Need for Speed Payback à 5,99 € au lieu de 29,99 € (80 %)

Plants vs. Zombies Garden Warfare à 5,99 € au lieu de 19,99 € (70 %)

Portal Knights à 5,99 € au lieu de 19,99 € (70 %)

FINAL FANTASY TYPE-0 HD à 5,99 € au lieu de 19,99 € (70 %)

Resident Evil Code: Veronica X à 5,99 € au lieu de 14,99 € (60 %)

LEGO Star Wars : le Réveil de la Force Édition Deluxe à 6,29 € au lieu de 69,99 € (91 %)

Prison Architect: PlayStation 4 Edition à 6,24 € au lieu de 24,99 € (75 %)

Life is Strange 2 - Saison complète à 6,39 € au lieu de 31,96 € (80 %)

ONE PIECE World Seeker à 6,99 € au lieu de 69,99 € (90 %)

Need for Speed Édition Deluxe à 7,49 € au lieu de 24,99 € (70 % sur le PlayStation Store )

Truck Simulator 25: Euro Driver à 7,49 € au lieu de 14,99 € (50 %)

Bundle LEGO Héros et Vilains DC à 7,79 € au lieu de 59,99 € (87 %)

A Plague Tale: Innocence à 7,99 € au lieu de 39,99 € (80 %)

RESIDENT EVIL 2 à 7,99 € au lieu de 39,99 € (80 %)

RESIDENT EVIL 3 à 7,99 € au lieu de 39,99 € (80 %)

Need for Speed Rivals : Édition Intégrale à 7,99 € au lieu de 39,99 € (80 %)

Outward Definitive Edition à 7,99 € au lieu de 39,99 € (80 %)

Battlefield 1 Révolution à 7,99 € au lieu de 39,99 € (80 %)

Battlefield 4 Premium Edition à 7,99 € au lieu de 39,99 € (80 %)

Hunting Simulator 2 à 7,99 € au lieu de 39,99 € (80 %)

Prey: Digital Deluxe Edition à 7,99 € au lieu de 39,99 € (80 %)

RESIDENT EVIL 7 biohazard à 7,99 € au lieu de 19,99 € (60 %)

MONSTER HUNTER: WORLD à 7,99 € au lieu de 19,99 € (60 %)

FINAL FANTASY VIII Remastered à 7,99 € au lieu de 19,99 € (60 %)

Plants vs. Zombies: La Bataille de Neighborville à 7,99 € au lieu de 19,99 € (60 %)

Tomb Raider: Legend à 7,99 € au lieu de 19,99 € (60 %)

Green Hell VR à 7,99 € au lieu de 19,99 € (60 %)

Resident Evil 4 PS4 & PS5 à 9,99 € au lieu de 39,99 € (75 %)

Resident Evil Village PS4 & PS5 à 9,99 € au lieu de 39,99 € (75 % sur le PlayStation Store )

Devil May Cry 5 Special Edition à 9,99 € au lieu de 39,99 € (75 %)

FINAL FANTASY VII REMAKE à 9,99 € au lieu de 39,99 € (75 %)

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 à 9,99 € au lieu de 39,99 € (75 %)

Hello Neighbor 2 à 9,99 € au lieu de 39,99 € (75 %)

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution à 9,99 € au lieu de 39,99 € (75 %)

MY HERO ONE'S JUSTICE 2 à 9,99 € au lieu de 39,99 € (75 %)

Session: Skate Sim à 9,99 € au lieu de 39,99 € (75 %)

Bloodstained: Ritual of the Night à 9,99 € au lieu de 39,99 € (75 %)

Shadow Gambit: The Cursed Crew à 9,99 € au lieu de 39,99 € (75 %)

Borderlands: The Handsome Collection à 9,99 € au lieu de 39,99 € (75 %)

Overcooked! 2 - Gourmet Edition à 9,99 € au lieu de 39,99 € (75 %)

WARRIORS: Abyss à 9,99 € au lieu de 24,99 € (60 %)

Haven à 9,99 € au lieu de 24,99 € (60 %)

Deadside à 9,99 € au lieu de 24,99 € (60 %)

DARK SOULS II: Scholar of the First Sin à 9,99 € au lieu de 19,99 € (50 %)

The Dark Pictures Anthology: Little Hope à 9,99 € au lieu de 19,99 € (50 %)

Gas Station Simulator à 9,99 € au lieu de 19,99 € (50 %)

Formula Legends à 9,99 € au lieu de 19,99 € (50 %)

Baby Steps à 9,99 € au lieu de 19,99 € (50 %)

Night in the Woods à 9,99 € au lieu de 19,99 € (50 %)

NARUTO: Ultimate Ninja STORM à 9,99 € au lieu de 19,99 € (50 % sur le PlayStation Store )

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 3 Full Burst HD à 9,99 € au lieu de 19,99 € (50 %)

Des jeux PS5 et PS4 à moins de 20 € sur le PlayStation Store

Heretic + Hexen à 10,04 € au lieu de 14,99 € (33 %)

Just Shapes & Beats à 10,19 € au lieu de 16,99 € (40 %)

Solasta: Crown of the Magister à 10,49 € au lieu de 29,99 € (65 %)

Wreckfest: Drive Hard. Die Last. à 10,49 € au lieu de 29,99 € (65 %)

The Invincible à 10,49 € au lieu de 29,99 € (65 %)

Miasma Chronicles à 10,49 € au lieu de 34,99 € (70 %)

Slay the Princess - The Pristine Cut à 10,79 € au lieu de 17,99 € (40 %)

Builder Simulator à 11,24 € au lieu de 24,99 € (55 %)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy à 11,99 € au lieu de 39,99 € (70 %)

Crash Team Racing Nitro-Fueled à 11,99 € au lieu de 39,99 € (70 % sur le PlayStation Store )

WRC Generations – The FIA WRC Official Game à 11,99 € au lieu de 39,99 € (70 %)

Remnant: From the Ashes à 11,99 € au lieu de 39,99 € (70 %)

Test Drive Unlimited Solar Crown à 11,99 € au lieu de 59,99 € (80 %)

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 à 11,99 € au lieu de 59,99 € (80 %)

Like a Dragon: Ishin! PS4 & PS5 à 11,99 € au lieu de 59,99 € (80 %)

NEW MONOPOLY à 11,99 € au lieu de 29,99 € (60 %)

Metal Gear Solid V: The Definitive Experience à 11,99 € au lieu de 19,99 € (40 %)

The Thaumaturge à 12,24 € au lieu de 34,99 € (65 %)

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series à 12,49 € au lieu de 49,99 € (75 %)

Wolfenstein: Resistance Bundle à 12,49 € au lieu de 49,99 € (75 % sur le PlayStation Store )

PACK FAR CRY 4 + FAR CRY PRIMAL à 12,49 € au lieu de 49,99 € (75 %)

DEATHLOOP à 13,99 € au lieu de 69,99 € (80 %)

FINAL FANTASY XV ÉDITION ROYALE à 13,99 € au lieu de 34,99 € (60 %)

Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Complete Edition à 14,99 € au lieu de 99,99 € (85 %)

Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition à 14,99 € au lieu de 59,99 € (75 %)

Call of Duty: Modern Warfare à 14,99 € au lieu de 59,99 € (75 %)

Evil West à 14,99 € au lieu de 59,99 € (75 %)

13 Sentinels: Aegis Rim à 14,99 € au lieu de 59,99 € (75 %)

FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE à 14,99 € au lieu de 49,99 € (70 %)

DRAGON BALL Z: KAKAROT PS4 & PS5 à 14,99 € au lieu de 19,99 € (25 %)

Tales from the Borderlands à 14,99 € au lieu de 19,99 € (25 %)

Sunset Motel à 15,19 € au lieu de 18,99 € (20 %)

WRATH: Aeon of Ruin VR - Brutal Edition à 15,29 € au lieu de 16,99 € (10 %)

DRAGON BALL FighterZ - FighterZ Edition PS4 & PS5 à 15,99 € au lieu de 99,99 € (84 %)

NieR: Automata Game of the YoRHa Edition à 15,99 € au lieu de 39,99 € (60 %)

Collection Heavy Rain et BEYOND: Two Souls à 15,99 € au lieu de 39,99 € (60 %)

Architect Life: A House Design Simulator à 15,99 € au lieu de 39,99 € (60 % sur le PlayStation Store )

Gravity Rush 2 à 15,99 € au lieu de 39,99 € (60 %)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection à 15,99 € au lieu de 39,99 € (60 %)

SUPER BOMBERMAN COLLECTION à 15,99 € au lieu de 19,99 € (20 %)

Angry Birds VR: Isle of Pigs à 15,99 € au lieu de 19,99 € (20 %)

Under The Island à 15,99 € au lieu de 19,99 € (20 %)

Drug Dealer Simulator à 16,24 € au lieu de 24,99 € (35 %)

Alien: Isolation - The Collection à 16,49 € au lieu de 54,99 € (70 %)

Avatar: Frontiers of Pandora à 16,49 € au lieu de 29,99 € (45 %)

Call of Duty: WWII - Gold Edition à 17,49 € au lieu de 69,99 € (75 %)

COD Black Ops 4 à 17,49 € au lieu de 69,99 € (75 %)

Call of Duty: Infinite Warfare à 17,49 € au lieu de 69,99 € (75 %)

Ghostwire: Tokyo à 17,49 € au lieu de 69,99 € (75 %)

Warhammer 40,000: Rogue Trader à 17,49 € au lieu de 49,99 € (65 %)

The Alters à 17,49 € au lieu de 34,99 € (50 %)

Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Ultimate Edition à 17,99 € au lieu de 119,99 € (85 %)

Crash Team Racing Nitro-Fueled - Édition Nitros Oxide à 17,99 € au lieu de 59,99 € (70 %)

A Plague Tale: Requiem à 17,99 € au lieu de 59,99 € (70 %)

Persona 5 Royal à 17,99 € au lieu de 59,99 € (70 % sur le PlayStation Store )

Persona 5 Royal Ultimate Edition à 17,99 € au lieu de 59,99 € (70 %)

Diablo III: Eternal Collection à 19,79 € au lieu de 59,99 € (67 %)

Cyberpunk 2077 à 19,99 € au lieu de 49,99 € (60 %)

No Man's Sky PS4 & PS5 à 19,99 € au lieu de 49,99 € (60 %)

MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics à 19,99 € au lieu de 49,99 € (60 %)

Call of Duty: Black Ops à 19,99 € au lieu de 39,99 € (50 %)

COD Black Ops II à 19,99 € au lieu de 39,99 € (50 %)

Call of Duty: Modern Warfare Remastered à 19,99 € au lieu de 39,99 € (50 %)

Little Nightmares III à 19,99 € au lieu de 39,99 € (50 %)

DARK SOULS: REMASTERED à 19,99 € au lieu de 39,99 € (50 %)

DRAGON QUEST XI S : Les Combattants de la destinée à 19,99 € au lieu de 39,99 € (50 %)

Shadow of the Colossus à 19,99 € au lieu de 39,99 € (50 %)

LEGO Horizon Adventures à 19,99 € au lieu de 39,99 € (50 %)

Contra: Operation Galuga PS4 & PS5 à 19,99 € au lieu de 39,99 € (50 %)

Tetris Effect: Connected à 19,99 € au lieu de 39,99 € (50 %)

Killing Floor 3 à 19,99 € au lieu de 39,99 € (50 %)

Nioh 2 à 19,99 € au lieu de 39,99 € (50 %)

D'autres promos interessantes sur de gros jeux PS5

The Wonderful 101: Remastered à 20,24 € au lieu de 44,99 € (55 %)

Crash Bandicoot 4: It's About Time à 20,99 € au lieu de 69,99 € (70 %)

Hellblade: Senua's Sacrifice à 20,99 € au lieu de 29,99 € (30 %)

NieR Replicant ver.1.22474487139 à 23,99 € au lieu de 59,99 € (60 % sur le PlayStation Store )

OCTOPATH TRAVELER II PS4 & PS5 à 23,99 € au lieu de 59,99 € (60 %)

DRAGON BALL: Sparking! ZERO à 24,99 € au lieu de 49,99 € (50 %)

DARK SOULS III à 24,99 € au lieu de 49,99 € (50 %)

Hellblade II: Senua's Saga à 24,99 € au lieu de 49,99 € (50 %)

EARTH DEFENSE FORCE 5 à 24,99 € au lieu de 49,99 € (50 %)

Dead Rising Deluxe Remaster à 24,99 € au lieu de 49,99 € (50 %)

Horizon Zero Dawn Remastered à 24,99 € au lieu de 49,99 € (50 %)

Forza Horizon 5 Standard Edition à 27,99 € au lieu de 69,99 € (60 %)

KINGDOM HEARTS III à 27,99 € au lieu de 69,99 € (60 %)

SILENT HILL 2 à 27,99 € au lieu de 69,99 € (60 % sur le PlayStation Store )

PROJECT ZERO : La Prêtresse des eaux noires à 27,99 € au lieu de 39,99 € (30 %)

Monster Hunter Wilds à 29,99 € au lieu de 39,99 € (25 %)

Blades of Fire à 29,99 € au lieu de 39,99 € (25 %)

Avowed à 29,99 € au lieu de 49,99 € (40 %)

PROJECT ZERO : Le Masque de l'Éclipse lunaire à 29,99 € au lieu de 49,99 € (40 %)

The Legend of Heroes: Trails into Reverie à 29,99 € au lieu de 59,99 € (50 %)

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties PS4 et PS5 à 29,99 € au lieu de 59,99 € (50 %)

REANIMAL à 31,99 € au lieu de 39,99 € (20 %)

Demeo à 31,99 € au lieu de 39,99 € (20 %)

FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE à 32,49 € au lieu de 49,99 € (35 %)

Dying Light: The Beast à 34,99 € au lieu de 69,99 € (50 %)

DARK SOULS III - Deluxe Edition à 34,99 € au lieu de 69,99 € (50 %)

FAIRY TAIL 2 (PS4 & PS5) à 34,99 € au lieu de 69,99 € (50 % sur le PlayStation Store )

Atelier Yumia : L'Alchimiste des Souvenirs et la Terre rêvée à 34,99 € au lieu de 69,99 € (50 %)

SAMURAI WARRIORS 5 à 34,99 € au lieu de 69,99 € (50 %)

NINJA GAIDEN 4 à 34,99 € au lieu de 69,99 € (50 %)

SUPER ROBOT WARS Y à 34,79 € au lieu de 59,99 € (42 %)

GreedFall: The Dying World à 35,99 € au lieu de 59,99 € (40 %)

EDENS ZERO à 35,99 € au lieu de 59,99 € (40 %)

NOBUNAGA'S AMBITION: Awakening à 38,99 € au lieu de 59,99 € (35 %)

CODE VEIN II à 39,19 € au lieu de 69,99 € (44 %)

Directive 8020 à 39,99 € au lieu de 49,99 € (20 %)

The Outer Worlds 2 à 41,99 € au lieu de 69,99 € (40 %)

MY HERO ACADEMIA: All's Justice à 41,99 € au lieu de 69,99 € (40 %)

TRIANGLE STRATEGY à 41,99 € au lieu de 59,99 € (30 %)

Ys X: Nordics à 41,99 € au lieu de 59,99 € (30 % sur le PlayStation Store )

DRAGON QUEST VII Reimagined à 45,49 € au lieu de 69,99 € (35 %)

Nioh 3 à 45,59 € au lieu de 79,99 € (43 %)

PRAGMATA à 47,99 € au lieu de 59,99 € (20 %)

Echoes of Aincrad à 48,99 € au lieu de 69,99 € (30 %)

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection à 48,99 € au lieu de 69,99 € (30 %)

Resident Evil Requiem à 49,59 € au lieu de 79,99 € (38 %)