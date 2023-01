Sans crier gare, Sony vient de lancer une toute nouvelle fonctionnalité qui permet désormais d’offrir des cadeaux entièrement personnalisés pour le PlayStation Store. La firme nous donne maintenant la possibilité de customiser soi-même les cartes PSN que l’on souhaite offrir en nous offrant des outils de personnalisation pour créer de jolis cadeaux numériques ou sous format PDF imprimable.

Pour personnaliser soi-même son petit cadeau soi-même, il suffit d’acheter une carte PSN chez n’importe quel revendeur et de récupérer le code et le montant.

Il faut ensuite se rendre sur la page du site officiel mis en ligne par Sony pour choisir l’une des cartes proposées aux couleurs des jeux populaires sur PS4 et PS5 ou en rapport avec tout l’univers PlayStation. Ensuite, suivez les étapes en renseignant le code, le montant ou encore un petit message personnalisé avant de récupérer votre cadeau à offrir sous forme de fichier numérique. Vous pourrez par la suite le télécharger, l’envoyer ou même l’imprimer. L'heureux élu de la surprise n'aura plus qu'à rentrer le code directement sur le PS Store pour en profiter.

Dommage que l’option arrive après les fêtes de fin d’année.

Inutile de préciser que le code est un faux sur l'image

Pour le moment, cette nouvelle fonctionnalité n’est pas encore très fournie, mais sera certainement mise à jour dans le futur avec de nouvelle images et certainement plus d'options.

Après ce premier pas, les joueurs espèrent maintenant qu’il sera bientôt possible d’envoyer directement des cadeaux numériques à sa famille ou ses amis, que ce soient des codes pour remplir le porte-monnaie en ligne, ou un jeu directement acheté via le PlayStation Store, comme il est par exemple possible de le faire sur Steam. Mais pour l’heure, ça ne semble pas être une priorité pour Sony.