Nouvelle semaine, nouvelle vague de promos sur le PlayStation Store. Cette fin de mois marquera donc le grand retour de « La Planète des Réductions » avec au programme plus de 2000 jeux PS5, PS4 et PS VR à petit prix. Comme à son habitude, on retrouve absolument de tout. Des grosses productions comme Hogwarts Legacy, EA FC 24, Marvel’s Spider-Man 2, The Last of Us Part 1 ou encore Call of Duty Modern Warfare 3, mais aussi des titres indépendants et des classiques.

Au programme cette fois, des réductions pouvant grimper jusqu’à -95%, sachant que les abonnés au PS Plus ont le droit à quelques ristournes supplémentaires sur une poignée de jeux. On rappelle comme d’habitude que certains jeux de notre sélection des meilleures promos du PlayStation Store sont directement intégrés au catalogue des formules Extra et Premium. Pensez à vérifier avant de passer à la caisse. Vous avez jusqu’au 6 juin 2024, à 2h59 heure française pour faire vos emplettes.

Les meilleures promos PlayStation Store

Atomic Heart (PS4 & PS5) : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Call of Duty®: Modern Warfare® II - Pack Cross-Gen : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Call of Duty®: Modern Warfare® III - Pack Cross-Gen : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

Dead Space Édition Digitale Deluxe : 31,49€ au lieu de 89,99€ (-65%)

Demon's Souls Deluxe : 59,99€ au lieu de 99,99€ (-40%)

EA SPORTS FC™ 24 Édition Ultimate PS4 et PS5 : 43,99€ au lieu de 109,99€ (-60%)

Granblue Fantasy Versus: Rising Standard Edition : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard : Édition Deluxe digitale : 42,49€ au lieu de 84,99€ (-50%)

Immortals of Aveum™ Édition Deluxe : 31,49€ au lieu de 89,99€ (-65%)

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R Ultimate Edition PS4 & PS5 : 33,99€ au lieu de 84,99€ (-60%)

Jujutsu Kaisen Cursed Clash : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Lies of P Deluxe Edition : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

Marvel's Spider-Man Remastered : 34,79€ au lieu de 59,99€ (-42%)

NHL 24 Édition X-Factor PS5™ et PS4™ : 32,99€ au lieu de 109,99€ (-70%)

Pack Crash™ + Spyro™ Triple Play : 34,99€ au lieu de 99,99€ (-65%)

Pack Jurassic World Evolution 2 : Le Monde d'après : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Persona 3 Reload PS4 et PS5 : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

Returnal Édition numérique spéciale : 49,49€ au lieu de 89,99€ (-45%)

STAR WARS Jedi: Survivor™ Édition Deluxe : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

Tales of Arise - Beyond the Dawn Edition : 39,59€ au lieu de 59,99€ (-34%)

The Last of Us™ Part I : 49,59€ au lieu de 79,99€ (-38%)

The Legend of Heroes: Trails into Reverie : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Unicorn Overlord : 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%)

VALKYRIE ELYSIUM - Digital Deluxe Edition PS4 & PS5 : 33,99€ au lieu de 84,99€ (-60%)

Voice of Cards Trilogy + DLC set : 38,99€ au lieu de 64,99€ (-40%)

Warhammer 40,000: Rogue Trader : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

WILD HEARTS™ Édition Karakuri : 34,99€ au lieu de 99,99€ (-65%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 30€

Aliens: Fireteam Elite - Ultimate Edition : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Astérix & Obélix - Baffez-les tous ! 2 : 21,99€ au lieu de 39,99€ (-45%)

Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg (PS4 & PS5) : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Battlefield™ 2042 Édition Élite PS4™ et PS5™ : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

DRAGON QUEST BUILDERS 2 Édition numérique deluxe : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

DRAGON QUEST XI S : Les Combattants de la destinée - Édition ultime : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

FAR CRY 6 ÉDITION DELUXE : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

Fort Solis Terra Edition : 22,74€ au lieu de 34,99€ (-35%)

Ghostrunner 2 Deluxe : 22,49€ au lieu de 49,99€ (-55%)

Ghostwire: Tokyo Deluxe Edition : 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%)

Grounded PS4® & PS5® : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Hello Neighbor 2 Deluxe Edition : 26,99€ au lieu de 59,99€ (-55%)

KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Life is Strange: True Colors PS4 & PS5 Deluxe : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Like a Dragon: Ishin! PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Need for Speed™ Unbound Palace Edition : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

Persona 3 Portable et Persona 4 Golden : 21,44€ au lieu de 38,99€ (-45%)

Predator: Hunting Grounds - Édition numérique deluxe : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition PS4 & PS5 : 29,59€ au lieu de 79,99€ (-63%)

Sniper Elite 5 PS4™ & PS5™ : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

Sonic Frontiers PS4 & PS5 : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

SONIC SUPERSTARS : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

SpellForce III Reforced: Complete Edition : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

The DioField Chronicle PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Trials of Mana : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

TRIPLE PACK EA STAR WARS™ : 26,99€ au lieu de 89,99€ (-70%)

Ultros: Deluxe Edition (PS4 & PS5) : 24,49€ au lieu de 34,99€ (-30%)

War Hospital : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

We Were Here Series Bundle : 20,99€ au lieu de 34,99€ (-40%)

Les promos PS Store à moins de 20€

Anno 1800™ - Édition Consoles - Standard : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Blasphemous 2 : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Chocobo's Mystery Dungeon EVERY BUDDY! : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Crysis Remastered Trilogy : 17,49€ au lieu de 49,99€ (-65%)

Dakar Desert Rally PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Days Gone : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

DEATHLOOP Deluxe Edition : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

DIRT 5 Year One Edition PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

DOOM Eternal Deluxe Edition - PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

DRAGON BALL Z: KAKAROT Deluxe Edition PS4™ & PS5™ : 19,79€ au lieu de 89,99€ (-78%)

DREDGE : 16,24€ au lieu de 24,99€ (-35%)

Far Cry® 5 + Far Cry® New Dawn Ultimate Edition : 17,99€ au lieu de 119,99€ (-85%)

Gamedec Definitive Edition : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Gotham Knights: Deluxe : 18,99€ au lieu de 94,99€ (-80%)

KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Layers of Fear : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

LEGO® Star Wars™ : La Saga Skywalker - Édition Deluxe PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

METAL GEAR SOLID - Master Collection Version PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

METAL GEAR SOLID 2: Sons of Liberty - Master Collection Version PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

MY HERO ONE'S JUSTICE 2 Ultimate Edition : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

Nioh 2 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Pack Hazelight : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

RESIDENT EVIL 7 biohazard Gold Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

SCARLET NEXUS Ultimate Edition PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

Secret of Mana : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Session: Skate Sim : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Sifu : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Sonic Colours: Ultimate : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

SpellForce: Conquest of Eo : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge : 16,74€ au lieu de 24,99€ (-33%)

Terminator: Resistance Enhanced : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

The Crew® 2 Édition Gold : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

The Expanse: A Telltale Series : 15,49€ au lieu de 24,99€ (-38%)

The Jak and Daxter Collection : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

The Lord of the Rings: Gollum™ - Precious Edition : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Triple pack Assassin's Creed : Black Flag, Unity, Syndicate : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

Voice of Cards: The Beasts of Burden + DLC set : 15,19€ au lieu de 37,99€ (-60%)

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars + DLC set : 15,19€ au lieu de 37,99€ (-60%)

World War Z: Aftermath : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 15€

BEYOND: Two Souls™ : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Borderlands 2 VR : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Captain Tsubasa: Rise of New Champions Édition Deluxe : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Chivalry 2 PS4 & PS5 : 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%)

CODE VEIN : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Devil May Cry HD Collection & 4SE Bundle : 14,84€ au lieu de 44,99€ (-67%)

Digimon Survive : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Dordogne : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

DRAGON BALL FighterZ - FighterZ Edition PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Eternights (PS4 & PS5) : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

FINAL FANTASY XV ÉDITION ROYALE : 13,99€ au lieu de 34,99€ (-60%)

I AM SETSUNA : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Legend of Mana : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Maneater PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Metal Gear Solid V: Ground Zeroes : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

MX vs ATV Legends : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Deluxe Edition : 14,79€ au lieu de 39,99€ (-63%)

Need for Speed™ Heat : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

ONE PIECE ODYSSEY PS4 & PS5 : 14,69€ au lieu de 69,99€ (-79%)

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 Deluxe Edition : 14,99€ au lieu de 74,99€ (-80%)

ONINAKI : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Park Beyond : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

RACCOON CITY EDITION : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 2 Deluxe Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Sniper Ghost Warrior Contracts 1 & 2 Double Pack : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

STAR WARS Jedi: Fallen Order™ Édition Deluxe : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Tales of Symphonia Remastered : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Team Sonic Racing™ : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

TEKKEN 7 - Originals Edition : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

The Last Spell : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

The Order: 1886™ : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

The Telltale Batman Shadows Edition : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

Thymesia : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Vampire: The Masquerade - Swansong : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Voice of Cards: The Forsaken Maiden + DLC set : 14,79€ au lieu de 36,99€ (-60%)

Warhammer 40,000: Boltgun (PS4 & PS5) : 13,19€ au lieu de 21,99€ (-40%)

Warhammer 40,000: Inquisitor - Ultimate Edition : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Wizard with a Gun: Deluxe Edition : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

World War Z : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Wreckfest - Complete Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 10€

Alan Wake Remastered : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Assassin's Creed Chronicles – Trilogy : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Assassin's Creed® Unity : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Batman: Arkham Knight - Édition premium : 5,99€ au lieu de 49,99€ (-88%)

Batman: Collection Arkham : 7,79€ au lieu de 59,99€ (-87%)

Battlefield™ Hardline Deluxe Edition : 6,89€ au lieu de 29,99€ (-77%)

Battlefield™ V Édition Définitive : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Bundle LEGO® Héros et Vilains DC : 8,39€ au lieu de 59,99€ (-86%)

Canis Canem Edit : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Catherine: Full Body Deluxe Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Curse of the Dead Gods : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Dead Cells : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Dishonored®: Death of the Outsider™ : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

DRAGON BALL XENOVERSE : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Dying Light - Enhanced Edition : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Edge Of Eternity : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Fallout 76 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

FAR CRY 3: BLOOD DRAGON CLASSIC EDITION : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Far Cry 4 - Gold Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Far Cry Primal : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Far Cry® New Dawn : 8,99€ au lieu de 44,99€ (-80%)

FINAL FANTASY VIII Remastered : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

FINAL FANTASY® IX Édition numérique : 8,39€ au lieu de 20,99€ (-60%)

FINAL FANTASY® VII : 6,39€ au lieu de 15,99€ (-60%)

God of War® III Remastered : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

GreedFall - Standard Edition : 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)

Iron Harvest - Complete Edition : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Jurassic World Evolution : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

KNACK : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

LEGO® DC Super-Vilains : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

LEGO® Marvel Super Heroes 2 : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

LEGO® Star Wars™ : le Réveil de la Force Édition Deluxe : 6,29€ au lieu de 69,99€ (-91%)

Life is Strange 2 - Saison complète : 9,58€ au lieu de 31,96€ (-70%)

LIMBO & INSIDE Bundle : 6,74€ au lieu de 26,99€ (-75%)

Maid of Sker : 8,74€ au lieu de 24,99€ (-65%)

Mass Effect™: Andromeda – Édition Recrue Deluxe : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Max Payne : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Moving Out : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

MY HERO ONE'S JUSTICE : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Ni no Kuni™ II: Revenant Kingdom : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Nioh : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

One Piece Burning Blood : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

ONE PIECE World Seeker : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Outcast - A New Beginning : 52,49€ au lieu de 69,99€ (-25%)

Outlast: Trinity : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

OUTRIDERS PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Overcooked! 2 : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Pack de L'Ombre - La Terre du Milieu™ : 8,39€ au lieu de 69,99€ (-88%)

Planet Coaster: Édition Deluxe PS4 & PS5 : 8,24€ au lieu de 54,99€ (-85%)

Plants vs. Zombies™ Garden Warfare 2 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Raji: An Ancient Epic : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Red Dead Revolver : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Road 96: Mile 0 - Full Journey : 9,44€ au lieu de 26,99€ (-65%)

Sable : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Saints Row PS4&PS5 : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Saints Row: The Third Remastered : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

SEGA® Mega Drive Classics™ : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Shenmue I & II : 5,24€ au lieu de 34,99€ (-85%)

Sherlock Holmes Chapter One Édition Deluxe : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Slay the Spire : 8,49€ au lieu de 24,99€ (-66%)

Sniper Ghost Warrior Contracts : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

SONIC FORCES : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Tennis World Tour 2 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes PS4 & PS5 : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

The Escapists + The Escapists 2 : 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)

The Surge 2 - Premium Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Two Point Campus : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Uncharted™: The Nathan Drake Collection : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Vampyr : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr Complete Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Warhammer: Vermintide 2 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

WORLD OF FINAL FANTASY® : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Les jeux PlayStation à moins de 5€