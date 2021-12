"L'essentiel, c'est de participer", affirmait un certain Pierre de Cobertin, qui n'avait sans doute pas anticipé ce que deviendrait les Jeux Olympiques en l'espace de quelques décennies. Alors, peu importe que votre GOTY personnel soit ou non nommé parmi les potentiels titres qui seront (ou non) récompensés par la cérémonie des Game Awards 2021, non ?

Et le Game Award de la meilleure remise revient à...

En attendant de découvrir les lauréats dans le courant de la nuit, le PlayStation Store profite du coup de projecteur offert par les Game Awards pour proposer bon nombre de réductions. C'est ainsi qu'une centaine de jeux s'affichent dès aujourd'hui à prix réduit sur PS4 et/ou sur PS5 en suivant ce lien.

Bon, d'accord, vous ne trouverez pas uniquement les nommés de cette année, puisque d'anciens champions en profitent pour faire leur retour, comme l'intestable Persona 5 Royal. Voici donc quelqu'un des titres les plus récents proposés sur le PlayStation Store :

Pour rappel, la cérémonie des Game Awards 2021 se tiendra cette nuit, à partir de 2 heures du matin. Les plus motivés se brancheront dès 1h30 pour découvrir les récompenses et annonces du pré-show.