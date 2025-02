C'est le feu du côté de Sony en ce moment et pas seulement en raison des rumeurs du prochain State of Play. De fait, le PSN, qui permet notamment de jouer en ligne, vient de subir une panne prolongée qui a mis bien des joueurs en colère. Mais, ce n'est pas le seul service de la marque à connaître un souci d'envergure en ce moment. Le PlayStation Store est lui aussi sujet à un mal qui le ronge...

Le PlayStation Store envahit de nuisibles

Depuis quelque temps, nous avons multiplié les sujets concernant des jeux aux airs flagrants de plagiat de grosses licences. On a par exemple eu droit sur le PlayStation Store à un titre reprenant trait pour trait le character design de The Last of Us. Toujours du côté de Sony, un autre a tout d'un clone conforme d'Animal Crossing New Horizons. Mais ces productions s'inscrivent dans un problème bien plus large.

De fait, cela fait des années que les boutiques de nos consoles sont assaillies de jeux bas de gamme générés par intelligence artificielle. Non seulement la qualité est loin d'être au rendez-vous, mais il y a suspicion d'arnaque à plus d'un titre. D'autant qu'ils n'hésitent pas à jouer de leur ressemblance avec des productions bien connues pour alléger votre portefeuille. Mais les joueurs en ont marre et le font savoir, notamment du côté du PlayStation Store.

Les jeux low-cost ne manquent pas sur le PS Store. Capture d'écran du 11/02/2025. © Gameblog.

L'épidémie bientôt stoppée sur le store de Sony ?

Vous vous en doutez, si tous ces titres low-cost sont sur le PlayStation Store, c'est dû au processus de validation. Une enquête d'IGN publiée le 5 février dernier a permis de soulever les largesses au niveau du contrôle qualité de la boutique de Sony ainsi que de celles de Nintendo.

Dans le même temps, la réaction tant attendue des joueurs serait en marche. De fait, plusieurs de ces “shovelwares”, comme on les appelle, auraient déjà disparu du PlayStation Store. Nos confrères d'Eurogamer ont en effet remarqué que des productions PS5 du studio RandomSpin Games, réputé dans le domaine, auraient été supprimés de la boutique.

C'est un début timide, mais un début tout de même du côté du PlayStation Store. Toutefois, cela ne règle pas le principal souci qui reste l'arrivée trop facile des jeux dans son catalogue. RandomSpin Games, typiquement, a tendance à produire en masse. Pour éviter que le mal ne continue de se propager, Sony va devoir renforcer les barrières. Avec un peu de chance, la qualité pourrait progressivement remonter.