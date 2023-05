Les nouvelles promos PlayStation Store sont arrivées et il y en a pour tous les goûts. Ce sont presque 2000 jeux PS5 et PS4 qui profitent de réductions pouvant grimper jusqu'à -97%.

Alors que le PlayStation Showcase est sur toutes les lèvres, Sony lance l’air de rien une nouvelle vague de promos PS Store conséquence. Ce sont au total près de 2000 jeux PS5, PS4 et PSVR 2 qui sont actuellement à prix cassé. Cette nouvelle opération commerciale, sombrement intitulée « La planète des réductions » regroupe tout un tas de promos sur des productions diverses et variées. Cela va des grosses exclusivités PlayStation, aux jeux de calibres importants d’éditeurs tiers comme des titres plus modestes, mais aussi quelques pépites destinées aux amateurs de jeux indépendants.

Encore une fois, il y en a pour tous les goûts avec ces nouvelles promos PlayStation Store. On retrouve notamment la compilation réunissant Uncharted 4 et The Lost Legacy à son prix le plus bas jamais enregistré. Vous avez jusqu’au 8 juin à 2h59 du matin, heure française, pour faire vos emplettes. Pour ne pas changer, nous vous avons concocté une liste des offres les plus intéressantes classés par tranche de prix et par ordre alphabétique. Comme d’habitude, on rappelle que certains jeux en promo sur le PlayStation Store sont déjà intégrés au PS Plus Extra ou Premium. Pensez donc à vérifier avant d’acheter.

Les dernières promos PlayStation Store

Call Of Duty: Black Ops 4 — Édition Digitale Deluxe : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Call Of Duty: Infinite Warfare : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Collection Nioh : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Crash Team Racing Nitro-Fueled — Édition Nitros Oxide : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

Crysis Remastered Trilogy : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Dead Cells: Return To Castlevania Bundle : 24,41€ au lieu de 32,99€ (-26%)

Dragon Ball Z: Kakarot Deluxe Edition PS4 & PS5 : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

Dying Light 2 Stay Human – Deluxe Edition PS4&PS5 : 49,49€ au lieu de 89,99€ (-45%)

Elex II PS4 & PS5 : 26,99€ au lieu de 59,99€ (-55%)

Evil Dead: The Game — Game Of The Year Edition : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Gotham Knights Deluxe : 31,34€ au lieu de 94,99€ (-67%)

Grid Legends: Édition Deluxe PS4 Et PS5 : 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%)

Hello Neighbor 2 : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Jojo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Just Dance 2022 PS4 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Kingdom Hearts III : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Le Pack Ultime De Sonic : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Lot Déduction Absolue : 29,99€ au lieu de 119,99€ (-75%)

Marvel's Iron Man VR : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Monark Digital Deluxe Edition : 29,24€ au lieu de 64,99€ (-55%)

New Tales From The Borderlands Édition Deluxe : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Nioh 2 Remastered – Édition Complète PS4 & PS5 : 34,79€ au lieu de 59,99€ (-42%)

Nioh Remastered – Édition Complète : 34,79€ au lieu de 59,99€ (-42%)

Pack Hazelight : 22,19€ au lieu de 59,99€ (-63%)

Pack Spyro + Crash Remastered : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

Persona 5 Strikers : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

Pga Tour 2K23 Édition Deluxe : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Red Dead Redemption 2: Édition Ultime : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

Redout 2 — Deluxe Edition : 22,49€ au lieu de 44,99€ (-50%)

Saints Row PS4&PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Spellforce III Reforced: Complete Edition : 32,99€ au lieu de 59,99€ (-45%)

Steelrising : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

The Diofield Chronicle PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition — PS5 & PS4 : 21,99€ au lieu de 54,99€ (-60%)

The Last Of Us Part II Édition Numérique Deluxe : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

The Quarry — Édition Deluxe Pour PS4 Et PS5 : 33,99€ au lieu de 84,99€ (-60%)

Tiny Tina's Wonderlands: Édition Next-Level : 37,49€ au lieu de 74,99€ (-50%)

Two Point Campus : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Vampire The Masquerade — Swansong : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 20€

Assassin's Creed Origins — Deluxe Edition : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

Astro Bot Rescue Mission : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Blood & Truth : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Dragon Ball Fighterz — Ultimate Edition : 17,24€ au lieu de 114,99€ (-85%)

Fast & Furious: Spy Racers L'Ascension De Sh1Ft3R — Édition Complète : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

Grand Theft Auto V (PS4 & PS5 ) : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Kingdoms Of Amalur: Re-Reckoning — Fate Edition : 16,49€ au lieu de 54,99€ (-70%)

Life Is Strange Remastered Collection : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Maneater PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

My Hero One's Justice 2 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Persona 5 Ultimate Edition : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

Return To Monkey Island : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

Sakura Wars Digital Deluxe Edition : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

Scarlet Nexus Deluxe Edition PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

Serial Cleaners : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

Shadow Warrior 3: Definitive Edition | PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Surviving The Aftermath : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

The Ascent: Cyber Edition PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

Tinykin : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

Triple Pack Assassin's Creed: Black Flag, Unity, Syndicate : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

World War Z: Aftermath : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

WRC Generations – The Fia WRC Official Game : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Yakuza Like A Dragon Hero Edition PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Ys VIII: Lacrimosa Of Dana : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Les promos PS Store à moins de 15€

7 Days To Die : 10,49€ au lieu de 34,99€ (-70%)

Alan Wake Remastered : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Assassin's Creed Syndicate Gold Edition : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Beyond A Steel Sky : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Blair Witch VR Edition : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Borderlands 3: Édition Next Level PS4 & PS5 : 11,24€ au lieu de 74,99€ (-85%)

Bravo Team : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Broken Pieces : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Bundle Lego Héros Et Vilains DC : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Cities: Skylines — Remastered : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Code Vein : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Deep Rock Galactic — Deluxe Edition PS4 & PS5 : 12,86€ au lieu de 38,99€ (-67%)

Desperados III : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Destruction Allstars Édition Numérique Spéciale : 14,79€ au lieu de 39,99€ (-63%)

Dirt 5 PS4 & PS5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Dirt Rally 2.0 — Game Of The Year Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Dissidia Final Fantasy NT : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

Doom Slayers Collection : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Firewall Zero Hour : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Fort Boyard Nouvelle Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Hunt: Showdown : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Immortals Fenyx Rising PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Journey — Édition Collector : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Judgment : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Kao The Kangaroo : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Le Bundle Orcs Must Die! 3 : 12,59€ au lieu de 35,99€ (-65%)

Monkey King: Hero Is Back — Hero Edition : 12,99€ au lieu de 64,99€ (-80%)

Mortal Kombat 11 Ultimate PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

One Piece Burning Blood — Gold Edition : 14,24€ au lieu de 94,99€ (-85%)

One Piece: Pirate Warriors 4 Deluxe Edition : 14,24€ au lieu de 94,99€ (-85%)

One Punch Man: A Hero Nobody Knows Deluxe Edition : 12,74€ au lieu de 84,99€ (-85%)

Pack De L'Ombre — La Terre Du Milieu : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

PlayStation VR Worlds : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Serious Sam Collection : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Serious Sam: Siberian Mayhem : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Sherlock Holmes: Crimes And Punishments + Sherlock Holmes: The Devil's Daughter Bundle : 12,99€ au lieu de 64,99€ (-80%)

Sid Meier's Civilization VI Édition Platinum : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Soulcalibur Ⅵ Deluxe Edition : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Star Ocean: Iaf Édition Numérique : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Taiko No Tatsujin: Drum Session! : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Team Sonic Racing : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

The Dark Pictures Anthology: House Of Ashes PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Year 2 Gold Edition : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Torchlight III : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

UFC 4 : 13,29€ au lieu de 69,99€ (-81%)

Valkyrie Profile Lenneth : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Warhammer Vermintide — The Ultimate Edition : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Warhammer: Vermintide 2 — Ultimate Edition : 10,99€ au lieu de 54,99€ (-80%)

Wasteland 3 Colorado Collection : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Watch Dogs 2 — Deluxe Edition : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Wolfenstein Resistance Bundle : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Young Souls : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 10€

A Way Out PS4 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Alex Kidd In Miracle World DX : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Ancestors The Humankind Odyssey : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Ark Park : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Assassin's Creed III Remastered : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Assassin's Creed IV Black Flag — Standard Edition : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Assassin's Creed Rogue Remastered : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Assassin's Creed Unity : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Battlefield 4 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Battlefield Hardline Deluxe Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Bioshock: The Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Bloodborne : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Borderlands: Édition Jeu De L'Année : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Cloudpunk : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Darksiders III : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Darksiders: Fury's Collection — War And Death : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Deliver Us The Moon Digital Deluxe : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Dishonored Death Of The Outsider : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Dragon Age Inquisition : Édition Deluxe PS4 : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Dragon Ball The Breakers : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Dying Light Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Eldest Souls : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Elex : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Fallout 76 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Far Cry Primal : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Fist Of The North Star Lost Paradise : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Gang Beasts : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

God Eater 3 : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

God Of War : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Godfall Challenger Edition PS4 & PS5 : 5,09€ au lieu de 14,99€ (-66%)

Hello Neighbor : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Hidden Agenda : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Human Fall Flat : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Hundred Days — Winemaking Simulator : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

In Sound Mind : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Jak 3 : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Jak And Daxter: The Precursor Legacy : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Jak II: Renegade : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Jurassic World Evolution Deluxe Edition : 8,24€ au lieu de 54,99€ (-85%)

Kerbal Space Program Enhanced Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Killing Floor 2 : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Killing Floor Incursion : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Kingdom Come Deliverance : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Knowledge Is Power Generations : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

La Grande Aventure Lego — Le Jeu Vidéo : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Left Alive Édition Day One : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Lego Les Indestructibles : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Lego Marvel Super Heroes : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Lego Marvel Super Heroes 2 : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Lego Ninjago , Le Film: Le Jeu Vidéo : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Little Nightmares Complete Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Mafia II: Definitive Edition : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Mafia III: Definitive Edition : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Mass Effect: Andromeda – Édition Recrue Deluxe : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Mortal Kombat X : 7,39€ au lieu de 19,99€ (-63%)

Mutazione : 8,09€ au lieu de 17,99€ (-55%)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road To Boruto : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Naruto To Boruto Shinobi Striker : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

One Piece World Seeker : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Operation Tango : 8,49€ au lieu de 16,99€ (-50%)

Outbreak: Contagious Memories : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Overcooked! 2 — Gourmet Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Pack Metro Saga : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Pack Numérique Uncharted 4: A Thief's End Et Uncharted: The Lost Legacy : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Pack Unravel Yarny : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Planet Coaster Édition Console : 8,99€ au lieu de 44,99€ (-80%)

Prey : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Rain World : 7,19€ au lieu de 15,99€ (-55%)

Raji: An Ancient Epic : 8,49€ au lieu de 24,99€ (-66%)

Ratchet & Clank : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Resident Evil Code Veronica X : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Rims Racing : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Risk Of Rain 2 : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Röki : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Sniper Elite 4 : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Sonic Forces : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

South Park Le Bâton De La Vérité : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Spirit Of The North: Enhanced Edition : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Star Wars Battlefront II : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Summer In Mara : 7,69€ au lieu de 21,99€ (-65%)

Surviving Mars — Digital Deluxe Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

The Division 2 — Warlords Of New York Edition : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

The Evil Within 2 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

The Last Remnant Remastered : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

The Messenger : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

The Sinking City PS5 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

The Walking Dead Onslaught: Digital Deluxe : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Thehunter: Call Of The Wild : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

This War Of Mine: Final Cut PS5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Tribes Of Midgard PS4 & PS5 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Until Dawn: Rush Of Blood : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Valkyria Chronicles 4 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Void Bastards : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition (Version Internationale) : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Worms W.M.D : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Xcom 2 Collection : 8,99€ au lieu de 89,99€ (-90%)

Yooka-Laylee : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 5€