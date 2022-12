Surprise, de nouvelles promos PlayStation Store sont arrivées. Au programme jusqu’à -85% sur des milliers de jeux PS5, PS4 et PSVR pour une occasion exceptionnelle.

Les promos PlayStation Store de Noël continuent de battre leur plein jusqu’au 22 décembre 2022. Cependant, chaque année Sony a pris pour habitude de fêter la cérémonie des Game Awards avec des soldes d'exception. L’éditeur japonais récidive une nouvelle fois avec des réductions sur une centaine de gros jeux PS5, PS4 et PS VR qui ont marqué l’année et/ou qui sont nommés lors de la cérémonie qui se tiendra dans la nuit du 8 au 9 décembre.

De quoi étoffer son catalogue avec quelques pépites de l’année et leurs contenus additionnels. Il faudra cependant faire vite, car ces promos PlayStation Store dureront moins longtemps que d'habitude. Vous aurez jusqu’au 12 décembre à 2h59 du matin, heure française, pour en profiter. On rappelle comme d’habitude que certains jeux de la sélection sont inclus dans le catalogue du PS Plus Extra ou Premium.

Les meilleures promos PlayStation Store

A Plague Tale: Requiem : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)

After the Fall - Deluxe Edition : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Cyberpunk 2077 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

DEATHLOOP Deluxe Edition : 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%)

Demon’s Souls : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Dying Light 2 Stay Human – Deluxe Edition PS4&PS5 : 49,49€ au lieu de 89,99€ (-45%)

Endling - Extinction is Forever : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

F1 22 PS5 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

FIFA 23 Édition Standard PS5 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Ghostwire Tokyo Deluxe Edition : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (PS5 & PS4) : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Hardspace: Shipbreaker : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

HITMAN 3 - Standard Edition : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R Deluxe Edition PS4 & PS5 : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

Jurassic World Evolution 2 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

LEGO Star Wars La Saga Skywalker PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Mafia Trilogy : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

NBA 2K23 Édition Michael Jordan : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

NBA 2K23 pour PS5 : 35,99€ au lieu de 79,99€ (-55%)

Ratchet & Clank Rift Apart : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Resident Evil Village Gold Edition PS4 & PS5 : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Returnal : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Riders RepublicÉdition Or PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

SCARLET NEXUS Ultimate Edition PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

Sifu : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Sonic Frontiers PS4 & PS5 : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Stray : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

Tales Of Arise Ultimate Edition PS4 & PS5 : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

THE KING OF FIGHTERS XV Edition Deluxe PS4 & PS5 : 42,49€ au lieu de 84,99€ (-50%)

Tiny Tina's Wonderlands Édition Next-Level : 37,49€ au lieu de 74,99€ (-50%)

TUNIC : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

Two Point Campus : 31,99€ au lieu de 39,99€ (-20%)

WWE 2K22 pour PS5 : 24,74€ au lieu de 74,99€ (-67%)

