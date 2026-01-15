Chaque année, des milliers de jeux sont publiés sur les différentes plateformes et leurs boutiques en ligne. Que ce soit sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch ou encore PC, toutes regorgent naturellement de titres amenés à devenir très populaires auprès des joueurs, mais aussi dans certains cas de pépites injustement vouées à passer sous les radars. Le problème, c’est que dans le lot se cachent aussi beaucoup de « shovelwares », à savoir des arnaques fomentées par des éditeurs avides d’argent. Et le PlayStation Store vient visiblement d’en chasser un gros.

Le quatrième plus gros éditeur de PlayStation Store a été banni

Mais que sont les « shovelwares », vous demanderez-vous peut-être ? Il s’agit tout simplement de jeux de piètre qualité, conçus à la va-vite avec un minimum de ressources uniquement dans le but d’attirer les joueurs pour amasser de l’argent. Des scams, pour le dire autrement. Et que ce soit sur le PlayStation Store, le Microsoft Store, le Nintendo eShop ou encore d’autres boutiques comme Steam et l’Epic Games Store, il en regorge malheureusement de tous les côtés, la faute à des contrôles trop peu efficaces de la part des différents constructeurs à ce niveau.

Toutefois, comme révélé par le streamer australien RobThanatos sur X, il apparaît que PlayStation s’est récemment attaqué à un gros poisson dans le domaine, puisque tous les jeux publiés par ThiGames ont finalement été retirés du PlayStation Store. On parle alors d’un total de 1 194 jeux, dont vous n’avez sans doute jamais entendu parler jusqu’à présent, ce qui en dit long. Et autant dire qu’il s’agit d’une belle prise pour la firme, car sans que cela ne paraisse, ThiGames s’imposait alors comme le quatrième plus gros éditeur du PlayStation Store.

Sans surprise, la réponse des joueurs à cette information ne s’est alors pas faite attendre. « Bien… Ces ‘jeux’ sont faits pour les gens qui veulent des trophées platine faciles et rien d’autre » souligne par exemple un internaute sur Reddit. « Dieu merci, enfin ! Maintenant, [le PlayStation Store] doit commencer à supprimer les millions de jeux de simulation ‘vides’ qui ont des miniatures générées par IA et qui ne sont que des copies plagiées du jeu le plus populaire du mois sur Steam » assure un autre, soutenu par un troisième qui espère l’interdiction de « cette merde d’IA » sur le store.

Un fléau qui touche tout le monde

Il ne reste maintenant plus qu’à espérer que les autres suivront l’exemple du PlayStation Store, et en particulier Nintendo et son eShop bourré de ces shovelwares destinés à tromper les joueurs. « De temps en temps, je fais défiler la liste ‘Prochainement’ du Nintendo eShop juste pour le fun, et genre, littéralement 95% de ce qu’il y a dedans, ce sont des shovelwares, de la merde d’IA et des plagiats purs et simples. C’est dingue » s’étonne un utilisateur à ce sujet. En attendant, les joueurs PlayStation peuvent quant à eux profiter d’une boutique un peu plus propre.

