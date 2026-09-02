PlayStation va donc payer le prix fort pour sa grande bataille judiciaire en cours depuis 7 ans. Non, cela ne concerne pas l'abandon du format physique dès 2028, mais c'est tout de même lié au numérique. En effet, Sony Interactive Entertainment se voit contrainte de verser un total de 7,85 millions de dollars aux joueuses et joueurs américains dans le cadre d'un accord à l'amiable au sujet des prix du PS Store et de la disparition des codes de téléchargement chez les revendeurs tiers.

Pourquoi Sony doit verser 7,85 millions de dollars aux joueurs ?

Depuis 2019, Sony était en plein imbroglio avec sa communauté. En cause : l'arrêt de la revente de codes de téléchargement PlayStation aux États-Unis via les revendeurs tiers à l'instar d'Amazon, GameStop ou encore Best Buy. Ce système permettait aux enseigne d'appliquer leur propre politique tarifaire.

La fin de ce système de revente externe a évidemment fait du PlayStation Store la principal source de codes numériques pour les joueuses et joueurs. Or, Sony a été attaqué en justice précisément pour cette raison, les plaignants pointant du doigt la situation de monopole ainsi imposée et la contrainte pour les joueurs d'acheter leurs jeux au prix fort.

Après 7 ans de bataille judiciaire et de négociations, le recours collectif Caccuri v. Sony Interactive Entertainment est parvenu à un accord à l'amiable. PlayStation va finalement devoir payer au total 7,85 millions de dollars pour certains jeux achetés entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2023. Cependant, cela ne concerne qu'une partie des joueuses et joueurs.

Qui est concerné par les 7,85 millions de dollars du PlayStation Store ?

Ce recours ne concerne que les joueuses et joueurs résidents aux États-Unis. Les Français et, plus généralement, les Européens ne verront pas la couleur des 7,85 millions de dollars reversés dans l'affaire du PlayStation Store. Si vous avez le profil, vous n'avez aucune démarche à faire, Sony créditera directement les comptes éligibles selon ces critères :

Résider aux États-Unis

Avoir acheté un jeu numérique concerné entre le 1 er avril 2019 et le 31 décembre 2023

avril 2019 et le 31 décembre 2023 Que ce jeu ait été proposé sous forme de code de téléchargement auparavant chez les revendeurs tiers

Que son prix ait augmenté de 50 centimes a minima après l'arrêt de la distribution externe des codes