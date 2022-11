Souvenez-vous il y a peu, Sony mettait en ligne son programme maison pour récompenser ses joueurs les plus fidèles. Avec le PlayStation Stars, la firme offre en effet quelques goodies numériques et de la monnaie virtuelle à échanger contre des objets de collections, des bons d’achat voire même des jeux. Plusieurs défis sont mis à jour régulièrement et gravitent parfois autour d’un thème.

God of War Ragnarok et Ratchet & Clank à l'honneur

Pour ce mois de novembre par exemple, Sony vous propose de remporter des goodies numériques aux couleurs de la grosse sortie du moment, le très attendu God of War Ragnarok. L’objet animé pourra s’obtenir en achetant le jeu de Santa Monica à paraître dès ce mercredi 9 novembre, et pourra ensuite trôner fièrement dans votre vitrine digitale.

En plus de Kratos, c’est le lombax d’Insomniac qui est mis à l’honneur avec un item Ratchet & Clank pour célébrer les 20 ans de la licence et l’arrivée des jeux de la série dans le catalogue PlayStation Plus. Ici, pour mettre la main sur le bien, il suffira de lancer n’importe quel jeu PS5 ou PS4.

https://gfycat.com/inbornamazinghapuku

À côté de ça, vous pourrez également mettre la main sur une PlayStation 3 blanche, une Caméra PlayStation Eye, un T-Rex qui boit le thé ou encore une borne d’arcade vintage. Vous retrouverez la liste de tous les nouveaux défis ci-dessous et les modalités d'inscription sur le site officiel ou l'application mobile PlayStation.

Liste des défis PlayStation Stars de novembre 2022

Campagne God of War Ragnarok Pour ceux ayant précommandé God of War Ragnarok : la récompense sera à récupérer sur l’application dès la sortie du jeu le 9 novembre.



Campagne anniversaire Ratchet & Clank Pour tous les membres PlayStation Stars : jouez à n’importe quel jeu PS5 ou PS4 pour recevoir un Ratchet en armure.



Campagne PlayStation et vous : PS3 Pour les possesseurs de PlayStation 3 Clear Black ou Ceramic White : Jouez à n'importe quel jeu sur PS4 ou PS5 pour recevoir une PlayStation 3



Check-Check de novembre Pour tous les membres PlayStation Stars : jouez à n’importe quel jeu PS5 ou PS4 pour recevoir un T-Rex version automne



PlayStation et vous: PlayStation Eye Pour les membres PlayStation Stars qui possédaient PlayStation Eye: jouez à n’importe quel jeux PS5 ou PS4 pour recevoir un PlayStation Eye