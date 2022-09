Le programme de fidélité PlayStation Stars fait déjà polémique au pays du Soleil-Levant. En cause, l'accès prioritaire au service client Sony avec des conditions très limitées.

Sur le papier, le programme de fidélité PlayStation Stars, qui vous fait gagner de l'argent et cadeaux sur PS5 & PS4, a tout pour plaire. Mais il y a un loup (un gros).

Une première polémique pour le programme PlayStation Stars

Le programme de fidélité PlayStation Stars sera lancé en octobre, mais voilà déjà que des critiques fusent. En se rendant sur le portail japonais de cette nouveauté, des habitants de l'archipel sont tombés de haut.

Le PS Stars inclus des Statuts qui sont comparables aux Trophées dans l'idée de progression. En tout, il y a quatre niveaux numérotés en fonction de vos achats, avec à chaque étape, des bonus de plus en plus importants. Ça c'est parfaitement normal et ce qu'applique le Microsoft Rewards. En revanche, le niveau 4 cache une faveur qui ne passe pas.

En effet, pour pouvoir facilement contacter le service client PlayStation en étant prioritaire, il faudra 128 trophées rares... et avoir acheter 4 jeux complets. Suivant votre profil, vous devrez donc patienter avec une petite musique d'attente pour votre problème. « Lorsque vous contacterez le service clientèle de PlayStation, vous serez prioritaire dans l'ordre des discussions » (via PlayStation Japon).

Les joueurs japonais n'ont pas tardé à s'insurger sur Twitter comme constaté par nos confrères de VGC.

Le service client doit être égalitaire. Il y a des gens qui n'aiment et ne jouent qu'à quelques titres. D'autres joueurs n'ont pas les moyens financiers ou du temps. akutarosu.