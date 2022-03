Sony Interactive Entertainment n'avait pas encore pris position mais c'est chose faite. Comme d'autres acteurs, le constructeur cesse temporairement ses activités en Russie pour appeler à la paix en Ukraine. Une action qui affecte tous les produits et services PlayStation.

Dans un communiqué officiel, la branche jeu vidéo de Sony annonce être solidaire d'autres sociétés en cessant la livraison de jeux et consoles (PS4, PS5) en Russie. Le lancement de Gran Turismo 7 est également annulé sur le territoire et le PS Store ferme ses portes. Une sanction économique suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Sony Corporation déclare aussi donner 2 millions de dollars à destination des réfugiés et de l'ONG Save the Children.

Sony Interactive Entertainment (SIE) se joint à la communauté mondiale pour appeler à la paix en Ukraine. Nous avons suspendu toutes les livraisons de jeux et de matériel hardware, ainsi que le lancement de Gran Turismo 7 et fermé le PS Store en Russie. Pour soutenir l'aide humanitaire, Sony Corporation a annoncé un don de 2 millions de dollars au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et à l'ONG internationale Save the Children, pour soutenir les victimes de cette tragédie.