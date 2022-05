Et si Sony rachetait quand même Square Enix ? Un insider confirme avoir entendu des informations allant dans ce sens et la vente des licences occidentales pourrait ne pas être anodine

Décidément, Square Enix est sur toutes les lèvres. Après avoir pris tout le monde de court en se séparant de Tomb Raider et de Deus Ex, la société japonais a braqué les projecteurs sur elle. Les raisons d’un rachat de ses licences occidentales pour seulement 300 millions d’euros s’expliquent en grande partie par l’échec de Marvel’s Avengers et des jeux Marvel déficitaires dans leur ensemble. Pourtant, cette décision pourrait être stratégique.

Un rachat total de Square Enix par Sony ?

Vous le savez sans doute, plusieurs rumeurs parlaient d’un futur rachat de Sony, plus gros que Kojima Productions, et assez important pour faire l’effet d’une bombe comme Activision Blizzard ou Bethesda. L’un des initiateurs de ces bruits de couloirs vient de confirmer qu’il s’agissait de Square Enix. Jeff Grubb a en effet entendu que l’éditeur japonais était en phase de rejoindre la famille PlayStation.

« On entend jamais assez de choses sur les acquisitions de studios pour en parler avec certitude. La grosse rumeur, c’était Sony qui rachetait Square Enix. Mais je ne peux pas le confirmer, et je continue de ne pas avoir assez d’informations » explique l’insider en préambule. Il rappelle que pour des raisons légales, il est très difficile d’obtenir des informations concrètes que les acquisitions avant leur officialisation.

Et si Final Fantasy et Kingdom Hearts redevenaient des exclu PlayStation ?

Cependant la vente des licences auprès d’Embracer Group n’empêche pas la possibilité d’un rachat de Square Enix par Sony. Au contraire, la firme japonaise pourrait s’être débarrassée d’une épine dans le pied avant de se mettre dans de meilleures dispositions pour un tel rachat. « Je pense réellement que Square Enix essaie de se positionner pour une acquisition. Mais cela ne veut rien dire. Ce genre de deal peut tomber à l’eau ou être complètement chamboulé. Ça arrive tout le temps » , explique Grubb.

En se séparant de Crystal Dynamics, Square Enix Montréal et Eidos, la firme japonaise n’a perdu que des licences aux ventes moyennes ou décevantes. Seul Tomb Raider fait figure d’exception, mais Sony n’en aurait de toute façon pas besoin puisqu’un Uncharted 5 serait prochainement en chantier. Square Enix ne reste donc qu’avec ses séries les plus fortes dont Final Fantasy, Dragon Quest, Life is Strange, Just Cause, NieR ou encore Kingdom Hearts.

Des licences dont certaines sont historiquement liées à PlayStation et il ne serait pas incongru que le constructeur veuille remettre la main dessus. D’autant que d’autres rumeurs parlaient d’un partenariat renforcé entre les deux acteurs, avec l’exclusivité PS5 des Final Fantasy. Mais il faudra certainement patienter avant de savoir si le rachat de Square Enix par Sony verra réellement le jour.