Voir un gros constructeur déposer un brevet pour une nouvelle technologie, ça n'a rien d'étonnant dans l'industrie. Sony avait par exemple déposé un brevet pour un design de manette (de PS6 ?) il y a quelques semaines. Et un autre, beaucoup plus curieux, qui pourrait amener Kratos à vous parler dans un podcast personnalisé. Oui oui. Un autre brevet déposé récemment par PlayStation est toutefois très intéressant, et il a de grandes chances de voir le jour.

Un brevet qui va changer la vie des développeurs PlayStation ?

Relevé par le site GamingBolt, un brevet était effectivement passé un peu inaperçu ces dernières semaines. C'est Sony qui en est directement à l'origine, et cela ne concerne pas directement une console ou du matériel mais plutôt le développement de jeux. Le constructeur présente (vaguement) cette technologie comme un service qui alloue des ressources dédiées aux développeurs de jeu. Une plateforme dans le cloud, censée « réduire significativement les barrières entre la création d'un concept et le prototypage ».

Capture d'écran du brevet publié par Sony

Sony reste pour le moment très vague au sujet de cette potentielle future technologie. Mais à en croire la description et le premier schéma publié, elle pourrait grandement aider les petits créateurs de jeux. Les développeurs pourront apparemment y publier et tester plusieurs parties d'un jeu, une mission ou simplement un niveau pour tester cela à grande échelle. En interne, d'abord, mais potentiellement auprès du public s'ils en ont envie.

L'intérêt évident, c'est bien sûr l'allocation de ressources et d'espace dédiés, que les petits créateurs ne peuvent pas forcément s'offrir avec peu de moyens. On apprend même que Sony travaillerait sur une technologie de machine leaning pour aider les développeurs à créer des éléments de jeu plus rapidement. L'idée à terme est d'encourager les studios à travailler avec de plus grandes ressources dans le cloud, sans avoir à se procurer un kit de développement pour consoles ou des machines de guerre pour effectuer tous les rendus en interne.

Personne ne connaît actuellement les futures applications précises de cette technologie, mais elle pourrait bien changer le visage du développement de jeux pour les petites structures. Et à terme, peut-être accélérer considérablement certains aspects de la création.

Source : GamingBolt