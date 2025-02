Une nouvelle interview lève le voile sur un changement chez PlayStation qui ne s'est pas du tout passé comme on le pensait. Une fois de plus, un scandale éclate pour la compagnie.

Une page s'est tournée pour PlayStation. Le 15 janvier dernier, une de ses figures de proue a quitté le navire après 31 ans dans la compagnie. Depuis, Shuhei Yoshida semble avoir retiré sa muselière. Il passe d'un média à l'autre et lâche des informations de poids çà et là. On l'a notamment entendu sur la situation de certains jeux. Mais, cette fois, c'est sur son propre cas qu'il a des révélations à faire et pas des plus jolies jolies pour l'entreprise qu'il vient de quitter.

Les dernières années de Yoshida chez PlayStation

Les choses bougent beaucoup en ce moment chez PlayStation. La direction s'exporte des États-Unis au Japon, étant confiée à Hideaki Nishino après le départ de Jim Ryan. Il y a quelques années, c'est Shuhei Yoshida qui a été l'acteur d'un changement en interne. Après avoir été patron des Worldwide Studios (depuis renommés PlayStation Studios) pendant 11 ans, l'homme s'est tourné vers la branche indé de la société.

Du moins, c'est ce qui était raconté en 2019, au moment de l'annonce. Aujourd'hui, c'est donc un choc quand Yoshida raconte comment ça s'est réellement passé. D'après ses déclarations, la manière de faire était purement scandaleuse. En réalité, ce n'était pas un choix de sa part :

Passer des jeux first-party aux indépendants ? Je n'avais pas le choix. Lorsque Jim [Ryan] m'a demandé de m'occuper des jeux indépendants, c'était ça ou quitter l'entreprise. Shuhei Yoshida, pour GamesBeat

Shuhei Yoshida.

Dans son “malheur”, Shuhei Yoshida a eu la chance de se voir confier une partie pour laquelle il dit s'être senti « très concerné ». Même si ce n'était pas une mutation de son fait, il n'y est pas allé à reculons. « Je voulais vraiment le faire. Je pensais pouvoir faire quelque chose d'unique dans ce domaine », confie-t-il.

Il ajoute pour conclure que ce passage d'une branche à l'autre chez PlayStation a été le « plus grand changement » rencontré dans sa carrière. Même maintenant, « devenir conseiller indépendant est un changement moins important que d'avoir quitter les first-party ». Néanmoins, il se dit chanceux de la confiance qu'on lui a accordée quand il est passé du côté des indé et garde encore d'étroites relations avec certains studios.