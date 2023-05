Les choses sérieuses commencent dès ce soir pour Sony avec le retour du PlayStation Showcase. On vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur cette conférence et les jeux attendus.

C’était une prise de parole particulièrement attendue de longue date. Cela fait maintenant plus d’un an et demi que les joueurs PS5 espèrent la diffusion d’un nouveau PlayStation Showcase. Un événement de grande ampleur avec des annonces bien plus croustillantes et importantes qu’un simple State of Play. Les rumeurs se faisaient plus persistantes ces derniers mois. Sony était pressenti pour tenir un gros événement qui servirait à présenter la « phase 2 » de la PS5. Il faut dire que passé la sortie de Final Fantasy 16 ce 22 juin, plus aucune exclusivité n’est confirmée. Ce nouvel événement viendra donc faire la lumière sur le futur portfolio de la PlayStation 5 mais aussi du PSVR 2. Date, heure, comment regarder la conférence, à quoi s’attendre ? On fait un petit récap en amont du PlayStation Showcase.

C’est bientôt le grand jour. Après presque deux ans d’attente, Sony est fin prêt à présenter les prochaines exclusivités PS5 ce mercredi 24 mai à 22h tapantes, heure française, avec un nouveau PlayStation Showcase. Un événement exceptionnel qui durera un peu plus d’une heure avec des annonces autour des jeux des Studios PlayStation, des titres PSVR 2 mais pas que.

Comme d’habitude, l’événement sera retransmis sur plusieurs médias et canaux de communication officiels de PlayStation notamment sur YouTube et Twitch. L’éditeur devrait aussi partager les annonces sur ses réseaux sociaux plus ou moins en temps réel. Vous pouvez en revanche toujours compter sur l’équipe de couche-tard de Gameblog pour vous donner toutes les grosses annonces de la soirée.

A quoi s'attendre pour ce PlayStation Showcase ?

C’est la question qui brûle toutes les lèvres. Qu’est-ce qui sera montré lors de ce PlayStation Showcase ? Pour le moment, Sony n’a confirmé que trois informations : l’accent sera mis sur les jeux PS5 et PSVR 2, les productions des Studios PlayStation seront montrées, et les éditeurs partenaires viendront aussi assurer le spectacle. Autant dire qu’en une heure de temps, le PlayStation Showcase pourrait être le théâtre d’annonces particulièrement attendues. Il faudra néanmoins sans doute s’attendre à des jeux de grande envergure comme des productions plus modestes voire indépendantes. Petit tour d'horizon des annonces potentielles et des rumeurs.

Spider-Man 2, The Last of Us... les jeux PS5 des Studios PlayStation à l'honneur ?

Si le but de Sony est bien de présenter la « phase 2 » de la PS5, impossible de ne pas y voir les jeux maison. La présence de Marvel’s Spider-Man 2 est à ce stade acquise et devrait occuper une place importante pendant ce PlayStation Showcase. Gameplay et date de sortie devraient donc être de la partie, d’autant que la suite tant attendue pourrait bien sortir en septembre. Ce sera sans doute aussi l’occasion pour Insomniac Games de donner des nouvelles de son autre jeu en développement : Marvel’s Wolverine. Un lancement cette année semble à ce stade peu probable, mais le studio pourrait en dévoiler davantage sur sa vision de Logan avec pourquoi pas, soyons fous, un peu de gameplay pour mettre l’eau à la bouche.

Neil Druckmann avait promis de dévoiler The Last of Us Factions, le free-to-play multijoueur, dans le courant de l’année et ce PlayStation Showcase semble tout indiqué. Le studio californien pourrait là aussi venir rassurer sa communauté en dévoilant du gameplay, le concept du jeu et pourquoi pas une période de lancement. Certains fans espèrent également une optimisation de The Last of Us 2 plus poussée sur PS5 pour faire suite à TLOU Part 1. De là à ce que The Last of Us 3 soit confirmé, il faudra sans doute attendre le 10ème anniversaire de la licence en juin pour espérer un quelconque teasing.

Des exclusivités PS5 encore non annoncées dévoilées ?

Bloodborne

Et puis il y a ces jeux dont on connaît l’existence mais dont on ne sait rien. Bend Studio, les créateurs de Days Gone, planchent actuellement sur un nouveau PS5 énigmatique après avoir brièvement travaillé sur un spin-off d’Uncharted qui n’a pas abouti. On sait que ce ne sera pas la suite du jeu en monde ouvert post-apocalyptique et c’est à peu près tout. La Team Asobi travaille également sur une nouvelle production, qui pourrait bien être un jeu de plateforme Astro Bot. Puis il y a Bluepoint. Tout le monde espère que le spécialiste des remakes et remasters de haute qualité prépare un certain Bloodborne PS5. On sait que le studio travaille bien sur un autre remake, mais aussi sur une toute nouvelle licence inédite. Reste à voir si l’un d’eux va se montrer.

Et puis il y a Cory Barlog, qui a quitté l’équipe de God of War il y a quelques années pour lui aussi travailler sur une nouvelle licence. Ce serait le bon moment de montrer aux joueurs ce qu’il a préparé. Il ne faudrait en revanche pas compter sur une annonce autour de Ghost of Tsushima 2. Le bien renseigné Jeff Grubb a douché les espoirs des fans il y a quelques jours. Le PlayStation Showcase semble également être l'occasion de présenter le fameux nouveau jeu Twisted Metal qui a longtemps fait l'objet de rumeurs. Cela pourrait en tout cas coller avec la sortie de la série TV pour le prévue le 27 juillet.

Et parmi toutes ces annonces, il faudra évidemment compter sur des jeux PSVR 2, Sony ayant déjà dévoilé une partie des titres qui arriveraient après le lancement du casque. La conférence semble donc être le bon moment pour rassurer les acheteurs.

FF7 Remake 2, Death Stranding 2... de grosses annonces des éditeurs tiers mais lesquelles ?

Les éditeurs partenaires devraient eux aussi assurer le spectacle. Sony n’hésite pas à sortir le chéquier pour sécuriser quelques exclusivités de licences fortes des développeurs du monde entier. La présence d’Hideo Kojima et de Death Stranding 2 semble également être acquise à ce stade. Reste à voir si Konami sera également de la partie pour dévoiler le remake de Silent Hill 2 ainsi qu’un certain Metal Gear Solid 3 Remake qui fait l’objet de rumeurs toujours plus insistantes. Partenaire d’exception de Sony, Square Enix devrait venir avec quelques annonces. La grande question, c’est est-ce que ce sera encore une mise en lumière de Final Fantasy 16 un mois avant sa sortie ou est-ce que l’éditeur japonais sortira enfin le grand jeu en dévoilant une date de sortie et un nouveau trailer de FF7 Remake 2 ?

Capcom devrait également revenir avec quelques annonces. Les regards sont évidemment tournés vers l’intriguant Pragmata, dont on n’a plus aucune nouvelle depuis son annonce en 2020. L’annonce de DLC autour de Resident Evil 4 semble probable d’autant que la campagne solo d’Ada Wong est toujours attendue. Si rêver est permis, alors rêvons d’un Monster Hunter World 2. Après de nombreux spin-offs, nombreux sont les fans qui souhaitent un nouvel épisode majeur. Ce serait l’occasion parfaite pour marquer le coup.

Du côté des productions déjà annoncées et prometteuses, on espère revoir Stellar Blade (Project Eve), le d'action-aventure coréen qui avait su attirer les regards lors du PlayStation Showcase 2021. Rise of the Ronin, considéré par beaucoup comme le Ghost of Tsushima de la Team Ninja, pourrait lui aussi faire une apparition remarquée. Et puis il y a ces jeux moins gros qui devraient également ponctuer cette nouvelle conférence PS5. Entre indé et productions de plus petite envergure, quelques surprises pourraient bien se profiler.

Rachat, séries, films, des annonces surprises à prévoir ?

Et puis il y a ces annonces qu’on ne soupçonne pas. Sony se prépare activement à racheter un studio sans qu’on ne sache lequel. Les prétendants sont nombreux, mais le constructeur japonais s’est toujours montré timide à ce sujet. Si une telle annonce est faite pendant le PlayStation Showcase, il ne faudrait alors pas s’attendre à quelque chose d’aussi démentiel que l’acquisition d’Activision-Blizzard. L’éditeur concentrant également ses efforts sur le marché du PC, de nouveaux portages pourraient être révélés pour l’occasion. Là encore, Bloodborne est sur toutes les lèvres, mais un certain The Last of Us 2 est lui aussi particulièrement attendu malgré la débâcle du remake.

On le sait, Sony travaille également sur de l’hardware avec une sorte de PS5 Portable reposant sur le Cloud, une PlayStation 5 avec une disque détachable et bien sûr la fameuse PS5 Pro. Il semble peu probable que le constructeur communique sur ce point pendant sa prise de parole, si ce n’est pour parler de ses efforts sur le Cloud. L’éditeur ayant également de nombreux projets d’adaptations, il se pourrait que les films et séries PlayStation aient une petite place pendant l’événement. Là encore, rien n’est moins sûr, mais compte-tenu de l'ampleur de la conférence, on peut s’attendre à de belles surprises.