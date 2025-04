Après un dernier State of Play en février 2025 particulièrement chargé, PlayStation devrait bientôt nous donner rendez-vous pour un prochain événement, qu'il s'agisse d'un autre State of Play ou d'un plus conséquent Showcase. Quoi qu'il en soit, quelque forme que prenne cette conférence, nous savons déjà qu'elle accueillera un invité de marque grâce à un teasing de sa part.

On braque nos yeux sur le prochain événement de PlayStation

Deux mois après le dernier State of Play, la prochaine grosse présentation en Direct ne devrait pas trop tarder. Si on ne sait pas encore si la branche gaming de Sony fera partie des réjouissances du Summer Game Fest 2025, difficile de s'imaginer qu'elle manquera le festival des grandes annonces vidéoludiques de l'été. En ce sens, nous devrions donc bien avoir droit à une conférence courant fin mai ou début juin. Reste à savoir si on nous réserve encore un State of Play, ou un Showcase beaucoup plus touffu, avec d'énormes annonces de la part du géant japonais.

En parlant d'énormes annonces, on sait déjà via un agréable teasing qu'un certain Housemarque sera en tout cas de la partie. Pour rappel, le studio finlandais à qui l'on doit l'excellent Returnal avait clôturé en beauté le dernier State of Play avec l'annonce de Saros, son prochain jeu. Sur son compte X.com, il nous indique qu'il reviendra « plus tard dans l'année » pour cette fois nous montrer du gameplay de son dernier bébé. Alors que la prochaine conférence de PlayStation ne saurait tarder, on peut assez aisément tabler sur le fait qu'il sera de la partie.

À noter cependant que Saros ne sortira pas avant 2026, exclusivement sur PS5. Entre-temps, nous avons d'autres grosses cartouches chez PlayStation, comme Death Stranding 2 à venir le 26 juin 2025, ainsi que le très attendu Ghost of Yotei, qui se contente encore d'un vague « 2025 ». Gageons d'ailleurs que la prochaine conférence de PlayStation devrait également nous permettre de revoir le prochain jeu de Sucker Punch en action, avec cette fois une date de sortie plus précise. Nous ne sommes également pas à l'abri d'autres grosses annonces pour voir ce que le géant japonais nous réserve à l'avenir. Verdict dans les prochaines semaines.

Source : Housemarque sur X.com