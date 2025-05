Alors que la saison des grandes annonces vidéoludiques approche à grands pas, une nouvelle rumeur relance les spéculations autour des intentions de Sony pour l’été 2025. Un PlayStation Showcase au programme ? D’après le journaliste bien informé Jeff Grubb, la firme japonaise hésiterait encore sur la forme que prendra sa communication estivale.

Un PlayStation Showcase pour dévoiler les prochaines créations ?

C’est lors d’un échange vidéo sur la chaine "Jeff Grubb's Game Mess" relayé sur les réseaux que Jeff Grubb a partagé quelques informations intéressantes sur les discussions internes chez Sony. Selon lui, l’entreprise serait en pleine réflexion : doit-elle organiser un grand PlayStation Showcase ou se contenter d’un nouveau State of Play, format plus court et ciblé ?

En interne, il semble qu’ils [Sony] soient partagés entre organiser un véritable showcase cet été ou simplement un autre State of Play. Mais ils envisagent sérieusement cette initiative. Et si un PlayStation showcase a lieu, cela signifie qu’ils auront beaucoup de choses à dire.

Cette hésitation intervient dans un contexte où la stratégie de communication de Sony semble plus discrète depuis quelques mois. Contrairement à ses concurrents, notamment Microsoft et Nintendo, qui ont multiplié les prises de parole en début d’année, PlayStation s’est fait plus rare. Cela alimente les attentes des joueurs et observateurs, qui espèrent un événement riche en annonces. Un PlayStation Showcase serait un beau signe pour les joueurs.

Deux formats, deux signes différents pour le public

Un PlayStation Showcase en bonne et due forme permettrait à Sony de marquer les esprits, notamment en révélant ses plans pour la fin de génération PS5, ou en levant le voile sur des titres attendus comme Marvel's Wolverine ou encore en montrant en détails les prochaines exclusivités comme Ghost of Yōtei ou Intergalactic: The Heretic Prophet.

À l’inverse, le format State of Play, souvent utilisé pour mettre en avant un jeu ou une poignée de projets à venir, pourrait convenir à une communication plus mesurée. Ce type d’émission, d’une durée généralement inférieure à 30 minutes, est plus simple à produire et permet de rester dans un rythme régulier sans dévoiler trop de cartes à la fois. Pour l’heure, Sony n’a rien officialisé.

Source : Jeff Grubb