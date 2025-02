Sony prépare-t-il un PlayStation Showcase dans les mois à venir ? La rumeur enfle, et cela pourrait être l'occasion de faire oublier un State of Play jugé un peu décevant.

Le dernier State of Play de PlayStation a laissé un goût mitigé. Il y avait de belles annonces, mais peu de jeux exclusifs des studios PlayStation. Pourtant, on sait que plusieurs titres majeurs sont en préparation. Alors, où sont-ils passés ? D’après Jeff Grubb, journaliste bien informé, PlayStation pourrait se tourner vers un PlayStation Showcase plus ambitieux cet été. Une annonce qui pourrait tout changer pour les joueurs en attente de gros jeux ?

Un PlayStation Showcase pour tout changer ?

Le dernier événement a dévoilé des jeux intéressants comme Tide of Annihilation et le DLC Lies of P: Overture. On a aussi revu Lost Soul Aside et Onimusha: Way of the Sword. Mais côté exclus PlayStation, c’était le calme plat. Seul un teaser du prochain jeu de Housemarque, Saros, a pointé le bout de son nez. Rien sur Ghost of Yotei, Death Stranding 2, Marvel’s Wolverine ou encore Intergalactic, le mystérieux projet de Naughty Dog. Pourtant, tous ces jeux sont en développement. Alors, pourquoi ce silence ? De la réserve pour un PlayStation Showcase ?

Selon Jeff Grubb, PlayStation se pose la question : faut-il organiser un simple State of Play ou passer à un vrai PlayStation Showcase ? Pour rappel, le dernier Showcase remonte à mai 2023. Depuis, Sony préfère enchaîner les petits événements plutôt qu’un grand rendez-vous. Mais cette année, la situation pourrait être différente. Avec autant de gros jeux en préparation, un Showcase permettrait de frapper un grand coup et de clarifier les sorties à venir.

Pourquoi maintenant ?

Si PlayStation opte pour un Showcase, ce serait logique pour plusieurs raisons :

Des jeux très attendus : Marvel’s Wolverine reste un mystère total. Ghost of Yotei doit sortir cette année, mais on n’a presque rien vu.

: reste un mystère total. doit sortir cette année, mais on n’a presque rien vu. Un besoin de rassurer les joueurs : les derniers événements ont parfois déçu. Un grand Showcase permettrait de redonner confiance.

: les derniers événements ont parfois déçu. Un grand Showcase permettrait de redonner confiance. Préparer l’avenir : un tel événement permettrait de dévoiler les plans de PlayStation pour 2025 et 2026.

Pour le moment, rien n’est confirmé. PlayStation pourrait rester sur un State of Play classique. Mais l’idée d’un PlayStation Showcase semble finalement assez logique. Si Sony saute le pas, ce sera un moment clé pour la marque. Avec autant de jeux en attente, un événement d’envergure pourrait relancer l’enthousiasme des joueurs.

Source : Jeff Grubb