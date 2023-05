Le PlayStation Showcase du mercredi 24 mai a laissé un arrière-goût amer aux possesseurs de PS5. Malgré quelques annonces marquantes, comme Metal Gear Solid 3 Remake, le public semble avoir été déçu par le peu d'exclusivités PlayStation Studios présentées lors de l'événement.Les fans reprochent également l'abondance de bandes-annonces en CGI au profit de trailers de gameplay. Alors que Jim Ryan se disait très satisfait de la conférence au sortir de l'événement, le son de cloche paraît bien différent chez les joueurs. Bonne nouvelle, il se pourrait qu'une bonne surprise vienne les réconforter d'ici la fin de l'année. Sony souhaiterait organiser un second PlayStation Showcase dans quelques mois.

PlayStation Showcase... ou State of Play ?

Selon Ethan Gach, journaliste chez Kotaku, Sony pourrait tenir de nouveaux événements digitaux d'ici la fin d'année. Des propos corroborés par l'insider Colin Moriarty dans le podcast Iron Lords. Il se montre encore plus enthousiaste et indique qu'un second PlayStation Showcase devrait avoir lieu d'ici quelques mois. S'il convient de prendre ses paroles avec beaucoup de recul, le passif d'Ethan Gach en fait une source bien plus fiable. En revanche, le journaliste de Kotaku ne fait pas clairement mention d'un PS Showcase. L'hypothèse de voir Sony organiser un ou plusieurs State of Play ces prochains mois n'a rien d'extravagant. Ne serait-ce que pour présenter plus en longueur Marvel's Spider-Man 2, attendu pour l'automne sur PS5.

De grosses exclusivités PS5 se font toujours désirer

Il y a quelques jours, Tom Henderson, journaliste chez Insider Gaming, indiquait que Sony n'avait pas joué toutes ses cartes lors de sa grosse conférence. La firme aurait décidé de ne pas diffuser plusieurs trailers pourtant prêts à être montrés. Nul doute qu'un nouveau PlayStation Showcase ferait sûrement passer la déception des fans... si celui-ci s'avère à la hauteur de leurs attentes. Le public s'attendait à découvrir le nouveau AAA de Bend Studio ou encore Ghost of Tsushima 2 lors de l'événement. Finalement, il ne pourrait avoir à attendre que quelques mois de plus. Rappelons qu'en 2020 et 2021, Sony avait organisé ses PlayStation Showcase en septembre... En attendant, un événement imminent devrait aussi contenir son lot d'annonces. Le Summer Game Fest débute le 8 juin prochain à 21h avec une grosse conférence. S'ensuivront plusieurs shows tenus par les plus grands éditeurs et constructeurs du monde.