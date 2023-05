Le PlayStation Showcase est toujours une excellente opportunité de découvrir les futurs pépites à sortir sur PS5 mais évidemment pas que. Et ça tombe bien puisque le 24 mai prochain à 22h heure française Sony nous donne rendez-vous pour plus d'une heure de présentation pour des jeux à paraitre sur PS5 et PS VR2. Hélas deux absences vont se faire très sérieusement remarquer.

PlayStation Showcase : deux absents qui font mal

D'après le toujours très renseigné Jeff Grubb, deux jeux vont être absents du PlayStation Showcase : Dragon Age Dreadwolf et Ghost Of Tsushima 2. Si le premier était une évidence les joueurs étaient nombreux à espérer avoir des nouvelles de Ghost Of Tsushima 2, surtout avec le succès du premier épisode et sa qualité assez exemplaire en terme de gameplay. Rien n'a filtré sur le développement et on ne sait RIEN, ni sur le scénario ni sur les mécaniques de jeu.

Pour Dragon Age, d'après un très récent document interne de chez Electronic Arts sur les résultats financiers du quatrième trimestre 2023, le RPG sortirait au milieu de l'année 2024. L'éditeur a donc encore du temps devant lui avant de se précipiter avec peut être une annonce au niveau du Summer Game Fest. Reste à voir ce qu'il en sera au moment venu. On ne sait absolument rien du scénario et pour les détails de gameplay, le jeu fut brièvement présente comme étant différent de ce que l'on a pu voir précédemment.

Quels jeux pour le PlayStation Showcase ?

Sony n'a pas révélé le nom des titres qui seront mis en avant pour cette nouvelle édition du PlayStation Showcase mais on peut tout de même faire quelques hypothèses. Sans trop se mouiller on peut par exemple concevoir l'apparition de Marvel’s Spider-Man 2 ou encore The Last of Us Factions, qui doit nous donner quelques nouvelles dans l'année d'après le studio Naugthy Dog. Pour ce qui est des rumeurs on entend aussi parler de la potentielle présence de Silent Hill 2 Remake ou encore Metal Gear Solid 3 Remake. Ca serait en effet une belle opportunité pour en savoir un peu plus. Espérons aussi avoir quelques surprises avec des annonces inédites. Pourquoi pas une nouvelle IP ou quelque chose de neuf à se mettre sous la dent du coté de Star Wars et des jeux non annoncés ?

De votre coté, que souhaitez-vous voir lors du PlayStation Showcase lors des différentes présentations de jeux ?