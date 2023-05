Le PlayStation Showcase devait être le théâtre de belles annonces des studios de Sony et des futures exclusivités PS5. L’événement n’a pas été à la hauteur des attentes, on vous explique pourquoi.

C’était un événement attendu de longue date. L’arrivée de Final Fantasy 16, seule grosse exclusivité PS5 datée pour le reste de l’année, approchant à grands pas, nombreux étaient celles et ceux à espérer une prise de parole forte de PlayStation. Hormi Marvel’s Spider-Man 2 prévu pour cet automne le catalogue des exclus de la console est tristement vide. Alors quand Sony a annoncé un PlayStation Showcase en marge du Summer Game Fest, les joueurs étaient particulièrement impatients. Les rumeurs n’ont fait qu’accentuer leur hype et la déception n’en a été que plus grande. Retour sur cet événement qui n’a finalement pas été à la hauteur des attentes.

Les PlayStation Studios absents, Marvel's Spider-Man 2 en vedette

C’était sur ce point que Sony était particulièrement attendu au tournant et pourtant la firme japonaise a déçu. Les PlayStation Studios sont tous en train de plancher sur différents projets et pourtant rares sont ceux qui les ont révélé au grand jour. L’événement s’est évidemment conclu avec Marvel’s Spider-Man 2, l’immanquable de cette conférence. Pas de date de sortie contrairement à ce qui était espéré, mais une belle séquence de gameplay présentant des nouveautés, le tout accompagné de quelques super-méchants. Une longue vidéo qui a certes enflammé les réseaux sociaux, mais certains joueurs ont confessé leur déception, s’attendant à un bond en avant plus marquant. Il faudra évidemment attendre d’en voir plus pour juger, mais cette suite s’annonce plus sombre que son prédécesseur et ce changement de ton trouve déjà écho auprès d’une partie de la communauté.

Ce n’est pas tant le cas pour Fairgame$. Le premier jeu de Haven, le nouveau studio de Jade Raymond (Assassin’s Creed), a visiblement peiné à convaincre. Une interprétation moderne du genre du braquage qui prendra la forme d’un jeu compétitif où vous rejoignez un mouvement clandestin décidé à redistribuer les richesses en volant les ultra-riches. Une expérience en JcJ en monde sandbox dont on ne sait finalement que peu de choses si n’est qu’elle sortira sur PS5 et PC.

Spécialiste des jeux live-service, Bungie a également profité du PlayStation Showcase pour confirmer une rumeur de longue date. Marathon, sa licence sci-fi longtemps oubliée sera ressuscitée au travers d’un nouveau jeu qui ne sera pas exclusif à la PS5. L'une des dernières acquisitions de Sony, Firewalk Studios, a également présenté Concord, jeu multijoueur en PvP qui sortira sur PS5 et PC en 2024. Là encore pas de gameplay, il faut se contenter d'un trailer en CGI. Et c’est tout. Pas de Santa Monica Studio, de Sucker Punch, de Bluepoint Game, de Team Asobi ou même de Naughty Dog. Ce sont les studios partenaires qui ont dû faire le show. La pilule a du mal à passer, mais ce PlayStation Showcase a tout de même été le théâtre de jolies annonces.

Des gros jeux partenaires avec de belles surprises

A commencer par Konami qui est revenu avec deux annonces attendues. D’un côté Metal Gear Solid Remake et de l’autre la MGS Collection qui regroupera les trois premiers épisodes si ce n’est plus. Évidemment, il convient de souligner qu’Hideo Kojima, évincé par l’éditeur il y a quelques années, n'est impliqué dans aucun de ces projets. Pas de gameplay ou d’images des jeux, Konami a joué la carte de la prudence avec un trailer en CGI. Faute de jeux maison, les licences fortes du jeu vidéo sont venues prêter main forte à Sony.

Ubisoft a passé une tête lors de l’événement pour dévoiler un premier aperçu particulièrement du gameplay d’Assassin’s Creed Mirage et confirmer sa date de sortie au 12 octobre prochain. Final Fantasy 16, la prochaine grosse exclusivité PS5, était évidemment de la partie avec une ultime bande-annonce axée sur l’histoire qui a su provoquer le grand frisson chez certains fans. Côté RPG, les amateurs du genre ont pu aussi compter sur Dragon Dogma 2, revenue avec un nouveau trailer qui fait déjà languir les aficionados de la licence. Ne vous attendez pas à le voir arriver cette année, toujours aucune fenêtre de sortie n’a été avancée. Les férus d’horreur ont quant à eux pu compter sur Alan Wake 2 pour assurer le spectacle. La suite particulièrement attendue sera finalement disponible le 17 octobre 2023 sur Xbox Series, PS5 et PC et un visage familier semble confirmer des théories qui circulent depuis de longues années sur la Toile.

La vraie surprise de ce PlayStation Showcase en revanche s’appelle Phantom Blade 0. La licence populaire sur mobile viendra faire ses débuts sur console et en exclusivité sur PS5. Déjà comparé à Ghost of Tsushima, ce successeur spirituel de Rainblood s’annonce comme particulièrement frénétique et stylisé. Un véritable coup de cœur pour beaucoup qu’il faudra sûrement attendre un moment. Aucune fenêtre de sortie n’a été annoncée. Toutes les nouvelles licences montrées n’ont pas fait autant d’effet. Foamstars, le Splatoon de Square Enix qui remplace la peinture par de la mousse en est l'exemple parfait. Le jeu fait l’objet de nombreuses railleries sur la toile et on peut facilement comprendre pourquoi tant le concept a déjà du mal à séduire.

Les jeux indé à l'honneur au PlayStation Showcase, de belles annonces

Sony a également mis un point d’honneur à mettre en lumière les jeux indépendants. Entre suite et nouveaux projets de studios à qui l’on doit de belles pépites, le PlayStation Showcase a été le théâtre de belles annonces. Le philosophique et marquant The Talos Principle a créé la surprise avec une suite que plus personne n’espérait. Le rendez-vous est donné cette année, sans plus de précision, sur PS5, Xbox Series et PC. L’annonce de Ghostrunner 2 a également eu son petit effet auprès des férus du premier épisode bien qu’aucune séquence de gameplay ou date de sortie n’ait été dévoilée.

Et puis il y a les nouvelles créations. Les développeurs de l’excellent GRIS reviendront donc avec Neva, une production toujours aussi poétique qui traite du lien puissant unissant une jeune femme et un loup. Les créateurs des enivrants Journey et Abzu reviendront avec Swords of the Sea, une aventure plus ambitieuse qui s’annonce comme une ode aux éléments. Moins connu chez nous, la tête pensante de Night in the Woods revient avec une nouvelle production : Revenant Hill. Un titre encore énigmatique mais qui fait déjà l’objet de belles promesses. Et au rayon des jeux prometteurs, impossible de ne pas citer The Plucky Squire à chacune de ses apparitions. Devolver a semble-t-il encore mis la main sur une production originale, sortie littéralement tout droit d’un conte pour enfants. Toujours pas de date de sortie en revanche.

Project Q officialisé, la PS5 Portable et les prochains jeux PSVR 2

Sony devait également rassurer les centaines de milliers d’acheteurs de son casque en réalité virtuelle dernier cri. L’éditeur a mis en lumière quelques-unes des productions et expériences qui seront disponibles sur le PS VR2 prochainement. A commencer par le mode VR de Resident Evil 4 qui a présenté ses premières images. On rappelle qu’il arrivera par le biais d’une mise à jour entièrement gratuite. On pourrait citer aussi Crossfire: Sierra Squad ou encore Arizona Sunshine 2, mais c’est la sortie surprise de Beat Saber qui a bien marqué les esprits. Pas besoin de repasser à la caisse si vous l’aviez déjà acheté sur le premier PSVR. Vous aurez en revanche sans doute envie de sortir la carte bleue pour le tout nouveau pack de chansons consacré à Queen.

L’annonce de la « PS5 Portable » n’était pas spécialement attendue lors de ce PlayStation Showcase et pourtant. Le constructeur japonais a bien révélé Project Q, sa console reposant sur la fonctionnalité Remote Play. Un appareil avec un écran intégré et qui reprend toutes les particularités de la DualSense, à savoir le retour haptique et les gâchettes adaptatives. Les rumeurs laissaient entendre que la console serait capable de fournir une expérience en 1080p à 60 fps sans que l’on ait plus de détails. Pour accompagner cette nouveauté, Sony lancera également plus tard dans l’année ses écouteurs sans fil dont on ne sait que peu de choses. Le design de la console et son principe sont pour l’instant loin de convaincre.

Malgré de belles annonces, ce PlayStation Showcase est considéré par une majorité de joueurs comme une déception. L’absence de communication des studios de l’écurie et de véritables exclusivités PS5 déçoivent. La fameuse phase 2 fait pour l’instant peine à voir, mais Sony a encore quelques mois devant lui pour se rattraper et frapper encore plus fort.

La liste de toutes les annonces du PlayStation Showcase 2023

Marvel's Spider-Man 2 (exclu PS5)

PS5 Portable et écouteurs

Neva

Final Fantasy 16 (exclu PS5)

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Phantom Blade Zero

Assassin's Creed Mirage

Alan Wake 2

Dragon's Dogma 2 - Trailer PlayStation Showcase

Fairgame$ (exclu PS5 et PC)

Concord (exclu PS5 et PC)

Destiny 2: The Final Shape

Resident Evil 4 VR Mode

Synapse (PSVR2)

Arizona Sunshine 2 (PSVR2)

Beat Saber (PSVR2)

Crossfire: Sierra Squad (PSVR2)

Five Nights at Freddy's Help Wanted 2 (PSVR2)

Ultros

Marathon

The Talos Principle 2

Teardown - Console

Cat Quest: Pirates of the Purribean

Street Fighter 6

The Plucky Squire

Granblue Fantasy: Relink

Immortals of Aveum

Sword of the Sea

Revenant Hill

Foamstars

Ghostrunner 2

Helldivers 2