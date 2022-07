Le mercato des studios s’est calmé, mais les constructeurs sont quand même prêts à faire cramer leur porte-monnaie. Alors que Big N a mis la main au portefeuille pour avoir son propre Nintendo Pictures, PlayStation s'apprête à faire une nouvelle acquisition d’un autre genre.

Bientôt un nouveau rachat pour PlayStation

Quelques jours après l’approbation du rachat de Bungie, PlayStation se prépare déjà à faire son prochain rachat. Intéressée depuis quelques années par l’eSport au point de faire son entrée dans le célèbre tournoi EVO, la marque bleue souhaite aller encore plus loin. Dans un communiqué de presse, Sony a annoncé l’acquisition de Repeat.gg, plateforme spécialisée dans l’organisation de compétitions esport, notamment sur Fortnite, League of Legends ou encore Call of Duty Warzone. Son objectif, rendre le discipline accessible grâce au suivi des performances des joueurs grâce à un système automatisé qui se veut intuitif.

Avec ce nouveau rachat, PlayStation entend explorer de nouvelles façons pour les joueurs de s’engager dans la scène compétitive. L’entreprise entend ajouter de nouvelles fonctionnalités dans les années à venir. Une stratégie qui s’aligne finalement avec son désir d’augmenter sa production de jeux services. Cela s’accompagnera sans doute également d’une incursion plus agressive dans l’eSport. Rappelons que depuis quelques années, Sony organise régulièrement des PlayStation Tournaments directement depuis la PS4 et la PS5. L’éditeur aura prochainement une nouvelle corde à son arc pour continuer sur sa lancée.