Sous la férule du groupe PlayStation Studios, Sucker Punch a ce 2 octobre 2025 gâté les joueurs PS5 avec l'excellent Ghost of Yotei, suite du déjà marquant Ghost of Tsushima sorti sur PS4 en 2020. Avant de s'intéresser au Japon féodal, le talentueux studio américain était cependant connu pour d'autres licences prestigieuses qui ont fait la renommée de la branche gaming de Sony. Dans le cadre d'une récente interview auprès de nos confrères chez Video Games Chronicle, une d'entre elles a fait l'objet d'une attention particulière durant leur discussion avec Brian Fleming, co-fondateur de Sucker Punch.

Une mascotte de PlayStation pourrait ressortir de sa cachette à l'avenir

Avant de nous régaler les yeux avec sa vision du Japon féodal dans toute sa poésie avec la licence Ghost, rappelons que Sucker Punch avait par le passé travaillé pour le bien de PlayStation sur deux autres licences emblématiques : Sly Cooper et InFamous. Soit deux licences dont on a plus entendu parler depuis plus d'une décennie. Alors que le studio s'attelle actuellement à implémenter le mode coopératif Légendes dans Ghost of Yotei, Video Games Chronicle a essayé de tirer les vers du nez des développeurs pour savoir à quoi s'attendre pour la suite.

« En réalité, quelle que soit notre prochaine production pour le bien de PlayStation Studios, qu'il s'agisse de continuer Ghost ou de revenir à Sly Cooper, notre décision se limite surtout par notre souci de concentration et de temps pour itérer, ce qui signifie que nous ne pouvons faire qu'une seule chose à la fois », a expliqué Fleming. « Si nous étions capables de jongler avec quatre projets, oui, nous ferions un remaster, et ceci, puis cela, et on répondrait alors à toutes les demandes des fans, ce serait très populaire ».

Bien que faisait partie du groupe PlayStation Studios, avec des titres très populaires et de grande qualité à son actif, Sucker Punch désire garder une équipe de taille modeste. Ce qui implique fatalement de bien choisir ses priorités. D'autant que le cycle de développement d'un jeu AAA aujourd'hui peut aisément dépasser les 4/5 ans. « Je veux dire, c'est comme choisir son université et sa spécialité tous les cinq ans… c'est une décision vraiment importante, alors il vaut mieux y réfléchir attentivement. On n'exclut pas la possibilité d'un retour de Sly Cooper pour faire plaisir aux fans PlayStation de la première heure, mais on ne peut pas être catégorique à l'heure actuelle ».

© Sucker Punch

Source : Video Game Chronicles