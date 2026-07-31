C’était il y a déjà un mois, quasiment jour pour jour. Sans crier gare, PlayStation faisait une grosse annonce qui fait aujourd’hui encore couler énormément d’encre : à compter de janvier 2028, les jeux physiques feront officiellement leur disparition sur PS5 et, a fortiori, sur PS6. De quoi provoquer un tollé sans précédent pour la firme, qui n’a pourtant pas daigné adresser le moindre mot à la réponse naturellement empreinte de colère des joueurs. En tout cas jusqu’à aujourd’hui. Car oui, PlayStation a enfin répondu, et c'est désormais confirmé : il n’y aura pas de retour en arrière.

PlayStation répond à la polémique de l’arrêt du physique en 2028

C’est en effet à l’occasion du dernier bilan financier de la compagnie que Lin Tao, directrice financière chez Sony, est enfin revenue officiellement sur la grande polémique qui a suivi l’annonce de PlayStation du 1er juillet dernier. « Plusieurs raisons nous ont poussés à prendre cette décision, la principale étant que la numérisation des contenus en général ne cesse de progresser. C’est là le facteur déterminant », a-t-elle notamment déclaré. « Et ce n’est pas seulement pour PlayStation, mais pour toutes sortes de contenus. Le numérique ne cesse de progresser ».

« C’est pourquoi lorsque nous réfléchissons à l’avenir – et nous y avons consacré beaucoup de temps et de réflexion, nous avons étudié la question avec prudence, nous sommes parvenus à cette conclusion », poursuit Tao. « Nous allons avancer prudemment dans cette direction ». Bien sûr, il n’a alors pas échappé à PlayStation que cette décision a suscité de virulentes réactions de la part des joueurs, et que « certains ont des opinions bien arrêtées » sur la question. Mais ce n’est pas cela qui leur fera rebrousser chemin pour autant.

« Le jeu vidéo est aimé par énormément de gens. C’est une forme de divertissement à laquelle les gens sont attachés, et qui est bien souvent liée à leurs souvenirs les plus chers. Nous comprenons donc ces émotions et nous souhaitons en tenir compte. Quant à la manière dont nous impliquerons les joueurs dans le futur écosystème numérique, c’est une question que nous aimerions continuer d’explorer ». Lin Tao, directrice financière chez Sony

Pas de retour en arrière prévu, Sony va suivre les traces du PC

Malheureusement, aucun détail supplémentaire n’a alors été donné à ce sujet par la directrice financière de PlayStation, qui n’a toutefois pas manqué de rappeler qu’il reste encore une bonne année et demie avant que la décision d’abandonner le physique ne rentre officiellement en vigueur. Autrement dit, cela leur laisse suffisamment de temps pour peaufiner leur stratégie, et surtout partager davantage d'informations à ce sujet. Notamment vis-à-vis sur la relation de Sony avec les différents revendeurs, sur laquelle Tao a justement été interrogée lors de la conférence.

« En ce qui concerne les distributeurs, il existe des spécificités régionales, et nous nous efforçons d’entretenir un dialogue approfondi avec chacun de nos partenaires locaux pour aboutir à une situation gagnant-gagnant », a-t-elle déclarée. « Nous ne considérons pas le disque comme l’élément qui différencie [PlayStation] du PC. Le PC a sa propre manière d’être joué. La sélection de nos contenus est l’une de nos forces, de même que la stabilité de notre environnement de jeu. Et comparé à un PC haut de gamme, notre produit est plus abordable », rappelle Tao.

« Nous n’estimons donc pas que le disque constitue en soi un facteur de différenciation majeur. À l’avenir, nous pourrons coexister en paix avec les jeux PC ». Un bien beau discours, certes, qui ne devrait toutefois pas suffire le moins du monde à calmer la gronde des joueurs PlayStation, bien décidés à ne rien lâcher auprès de l’éditeur. Pour preuve, une semaine de boycott généralisée est même actuellement en préparation, de sorte à provoquer un « blackout mondial » sur PS4 et PS5 du 23 au 30 août prochain.

Source : PlayStation