Sony se retrouve dans une situation inhabituelle avec deux cas de remboursements distincts sur le PlayStation Store. D’un côté, l’éditeur a annulé les précommandes de FragPunk, un jeu reporté à la dernière minute. De l’autre, plusieurs joueurs de Civilization 7 sur PS5 affirment avoir obtenu des remboursements exceptionnels, malgré la politique stricte de Sony.

Un report de dernière minute qui force les remboursements chez PlayStation

FragPunk, un jeu de tir en 5v5, devait sortir aujourd’hui sur PS5 et Xbox. Mais la veille du lancement, Bad Guitar Studio a annoncé que la version console rencontrait des problèmes techniques, rendant sa sortie impossible pour le moment. Face à ce contretemps, Sony et Microsoft ont annulé toutes les précommandes et procédé à des remboursements automatiques. Le studio s’est excusé pour la situation et a promis des compensations aux joueurs concernés.

Ceux qui avaient précommandé le jeu recevront 10 dollars de monnaie in-game en dédommagement. Tous les joueurs consoles bénéficieront également des récompenses de saison, incluant des cosmétiques, de l’expérience et de la monnaie virtuelle, jusqu’à ce que FragPunk soit finalement disponible. Si la sortie console est reportée à une date indéterminée, la version PC, elle, reste prévue sans changement.

Des remboursements accordés malgré la politique de Sony

Autre surprise, plusieurs joueurs sur PS5 affirment avoir réussi à obtenir un remboursement complet de Civilization 7, alors même que Sony applique généralement une politique stricte sur ce type de demande. Sorti il y a près d’un mois, Civilization 7 a reçu des critiques globalement positives. Cependant, de nombreux joueurs sur PlayStation ont signalé des problèmes techniques majeurs, notamment en mode multijoueur.

Un utilisateur sur Reddit a publié une capture d’écran d’un échange avec le support PlayStation, où il semble avoir obtenu un remboursement malgré le dépassement de la période de 14 jours. Normalement imposée par Sony... D’autres joueurs affirment avoir réussi à en obtenir un également, bien que certains aient été refusés.

Si les remboursements de FragPunk sont logiques après l’annulation des précommandes, ceux de Civilization 7n restent plus mystérieux. Sony est connu pour être inflexible sur les remboursements, notamment pour les jeux déjà téléchargés et joués...

Source : PlayStation