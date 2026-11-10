Annoncé il y a tout juste un an, le spin-off mobile de cette franchise très appréciée des fans de PlayStation a finalement été annulé avant même son lancement officiel.

Ces dernières années, PlayStation n’a pas manqué de faire parler pour ses nombreux changements de stratégie, qui ont notamment conduit l’éditeur à s’orienter du côté des jeux service, des jeux mobiles et enfin du marché PC. Des stratégies qui, comme on peut aujourd’hui en attester, sont loin d’avoir été payantes pour la firme. Et si nous avions besoin d’une nouvelle preuve à ce sujet, nous l’avons avec l’annonce de l’abandon de Ratchet & Clank: Ranger Rumble, annulé avant même son lancement officiel sur iOS et Android.

PlayStation annule le spin-off mobile de Ratchet & Clank

Car oui, beaucoup étaient peut-être passés à côté, mais en novembre 2025, PlayStation et le studio Oh BiBi avaient levé le voile sur le fruit de leur collaboration, à savoir un futur free-to-play mobile dans l’univers de Ratchet & Clank, qui devait prendre la forme d’un jeu de tir en arène multijoueur. Décrit comme « époustouflant et trépidant » par ses créateurs, le titre avait toutefois reçu un accueil plutôt glacial, avant de bénéficier d’un lancement anticipé dans une poignée de pays comme les Philippines, la France, le Canada, l'Angleterre ou encore plusieurs pays nordiques.

Et il faut croire que les résultats n’ont pas été concluants, puisqu’avant même d’avoir la chance d’être lancé en bonne et due forme sur le marché, Ratchet & Clank: Ranger Rumble a finalement été annulé par PlayStation. « Nous avons pris la décision difficile de mettre fin au développement [du jeu] », nous apprend effectivement un communiqué publié sur le site officiel du jeu. Ce dernier a donc reçu son ultime mise à jour le 6 novembre 2026, et l’application sera officiellement retirée de l’Apple Store et du Play Store à compter du 21 novembre prochain.

© Oh BiBi / Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment

Jusqu’à quand le jeu restera-t-il jouable ?

Pour les joueurs possédant déjà Ratchet & Clank: Ranger Rumble, ou pour les curieux désireux de découvrir de quoi il s’agit avant son retrait définitif des boutiques, l’aventure pourra toutefois continuer pendant encore quelques mois, puisque le jeu d’Oh BiBi restera jouable jusqu’au 1er mai 2027. Après quoi, les serveurs seront en revanche définitivement fermés, provoquant ainsi la disparition de ce spin-off qui n’aura visiblement pas rencontré le succès escompté à l’origine par PlayStation.

« Au nom de l’équipe de développement et de toutes les personnes qui contribuent à la création du jeu, nous tenons à remercier notre formidable communauté pour tout son soutien, et tout particulièrement ceux qui ont pris le temps de jouer, de nous faire part de leurs commentaires et de nous aider à façonner Ranger Rumble tout au long de son développement ». Oh BiBi, sur le site officiel du jeu

Que nous réserve l’avenir de Ratchet & Clank ?

Quant à ce que nous réserve l’avenir de Ratchet & Clank après ce Ranger Rumble avorté, cela reste pour l’heure à découvrir. Car depuis la sortie de Ratchet & Clank: Rift Apart en 2021, Insomniac Games n’a assurément pas chômé entre l'arrivée de Marvel’s Spider-Man 2 et Marvel’s Wolverine. Mais si l’on en croit les leaks survenus en 2023, un nouveau Ratchet & Clank pourrait bien faire son arrivée en 2029, en tout cas si les plans du studio n’ont pas évolué depuis. Ce qui, au vu de tout ce qui s’est passé ces dernières années, serait tout de même assez difficile à croire.

Source : PlayStation