Restée plutôt discrète depuis la sortie de Rift Apart en 2021, la série Ratchet & Clank s’apprête à revenir avec un nouvel opus… qui n’est pas du tout ce que les fans attendent.

Décidément, les annonces pleuvent du côté de chez PlayStation depuis quelques heures… même si la désillusion est grande pour les joueurs PS5. En effet, alors que le fameux MMORPG dans l’univers d’Horizon vient tout juste d’être officialisé par NCSoft, nous avons malheureusement appris que celui-ci ne serait pas jouable sur la console de Sony, ce qui est pour le moins inattendu. Et il s’avère qu’il en va de même pour le prochain Ratchet & Clank, qui vient tout juste d’être annoncé à la grande surprise générale.

Ratchet & Clank annonce un nouvel opus… sur mobile

Un peu plus de quatre ans après la sortie de Ratchet & Clank: Rift Apart sur PS5, les héros d’Insomniac Games s’apprêtent en effet à revenir dans une toute nouvelle expérience qui, contre toute attente, ne sera ni développée par ses créateurs originaux, ni disponible sur PS5. Et pour cause, le fameux titre en question, baptisé Ratchet & Clank: Ranger Rumble, sera en réalité un jeu mobile free-to-play développé par Oh BiBi pour iOS et Android. Cerise sur le gâteau ? Il s’agira en prime d’un shooter exclusivement multijoueur.

« Les personnages emblématiques de la franchise Ratchet & Clank sont de retour dans un jeu de tir en arène époustouflant et trépidant, regorgeant d’armes explosives et d’action démesurée » nous dit-on alors sur le site officiel de Ranger Rumble. « Découvrez l’humour, l’action et l’énergie de cet univers emblématique dans un nouveau format multijoueur en temps réel audacieux. Incarnez un héros légendaire du passé, désormais doté de capacités uniques. Jouez en solo ou faites équipe avec d’autres Rangers en ligne dans des parties multijoueurs palpitantes conçues pour tous les types de joueurs ».

Pas sûr que cela soit vraiment le genre d’expérience que les fans de Ratchet & Clank recherchent, mais nous y voilà. Notez que le titre ne dispose pour l’heure d’aucune date de sortie, mais que les pré-inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes pour tous ceux qui souhaitent prendre part aux futures bêtas et à l’accès anticipé de Ranger Rumble. « L’arène n’est pas encore ouverte partout, mais croyez-nous, ça arrive bientôt » assure Oh BiBi. Rendez-vous prochainement pour l’arrivée de Ratchet & Clank sur mobile, donc.

