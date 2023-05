Sony veut accentuer sa croissance et acquérir de nouveaux studios. Une nouvelle rumeur laissait entendre que Playsation voulait s'offrir The Witcher et Cyberpunk 2077…

Vous pensiez passer un weekend prolongé peinard quand soudain… la revoici la revoilà, la rumeur d’un gros rachat PlayStation. Ce n’est pas le nom de FromSofware qui refait surface, mais celui d’un éditeur particulièrement apprécié de la communauté de joueurs. Et pour cause, ses jeux sont considérés comme d’excellents RPG, malgré une dernière production au lancement tumultueux. C’est sûr, avoir de tels studios dans son écurie serait un atout pour Sony, mais faut-il croire cette nouvelle rumeur d'acquisition ?

CD Projekt RED bientôt racheté par PlayStation ?

Certaines rumeurs ont la peau dure, même quand elles sont mises à mal à chaque fois. Rappelez-vous, peu de temps après le lancement de Cyberpunk 2077, il se murmurait que Sony était prêt à racheter son développeur, CD Projekt RED. Il n’en a évidemment rien été et pourtant, de temps à autre ces on-dits reviennent, toujours d’une source différente. Cela faisait un petit moment que l’on en avait plus entendu parler, mais voilà que ce weekend une leakeuse réputée au sein de la communauté de Destiny 2 pour ses informations exactes est venue mettre son grain de sel en affirmant que c'était à nouveau sur le tapis.

Même sans source, la rumeur a repris de plus belle et pris de l’ampleur tout le weekend sur les réseaux sociaux. A tel point que des développeurs de CD Projekt RED se sont sentis obligés et contraints d’y réagir même si c’était évidemment faux. Alors non, CDPR ne va pas rejoindre les rangs des PlayStation Studios. Non Cyberpunk 2077 et The Witcher 4 ne vont pas devenir des exclusivités PS5. « Il n’y a pas de telles discussions avec Sony », explique par exemple Ola Sondej, chargée des relations presse pour l’éditeur. Rafal Jaki, ancien employé désormais en charge de l’anime Cyberpunk Edgerunners, a lui aussi démenti les rumeurs autour du rachat dans la foulée.

Une rumeur qui a la peau dure

« Ça me fait rire toutes ces rumeurs autour de CDPR racheté par Sony. CD Projekt RED est côté à la Bourse de Varsovie et les fondateurs et le conseil d'administration n'en détiennent qu'environ 36%. Le reste est constitué de nombreuses fondations avec des investissements inférieurs à 5%, etc. Il ne s'agit pas d'une information d’insider, mais d'une information publique », a-t-il écrit ce weekend.

Depuis les longues années et malgré sa propagation, la rumeur a toujours été fragile. CD Projekt RED est une société cotée en bourse et une telle décision se répercuterait directement sur le marché boursier. Microsoft l’a d'ailleurs prouvé avec les rachat d'Activision-Blizzard, de telles acquisitions ne fuitent jamais à l’avance ou seulement quelques minutes avant leur annonce officielle. Ce qui aurait également dû mettre la puce à l’oreille des joueurs c’est la mention d’un certain Days Gone 2 validé par Sony. « L’insider » Liz affirmait que le projet était approuvé, alors même que Bend Studio a déjà confirmé travailler sur une nouvelle licence. Bref encore beaucoup de bruit pour rien.

Sony n’a néanmoins pas caché son envie de faire quelques acquisitions supplémentaires. « Afin d'accentuer notre croissance à moyen et long terme, nous devrons être capables d'investir dans les capteurs d'image et dans le secteur du divertissement à un niveau complètement nouveau » a déclaré récemment Hiroki Totoki président de Sony, ce qui inclut des rachats pour PlayStation.