Les joueurs sont très en colère contre PlayStation, et ils n’hésitent pas à le rappeler à la moindre occasion. Depuis que l’annonce de l’arrêt des jeux physiques est tombée le 1er juillet dernier, chaque nouveau temps de communication mis en place par la firme devient synonyme pour le public d’une nouvelle fenêtre d’attaque contre la marque. L’arrivée de Marvel’s Wolverine, d’une certaine manière, nous l’a prouvé, au même titre que la récente annonce d’une nouvelle gamme de casques-micros Pulse pour la PS5, déjà fustigée sur les réseaux sociaux.

PlayStation annonce deux nouveaux casques pour PS5

Dévoilée hier par PlayStation, cette nouvelle gamme, qui fait suite au Pulse Elite sorti en 2024, a un objectif clair : repousser les limites de la qualité pour offrir aux joueurs « la précision, la clarté et le niveau de détail » qu’ils recherchent en jeu avec une telle technologie. Dotés de transducteurs magnétiques planaires personnalisés, les casques PlayStation Pulse et Pulse Edge proposent ainsi « une séparation des sons et une précision spatiale exceptionnelles », de sorte à renforcer plus que jamais l’immersion sur PS5.

« Cela permet aux joueurs d’identifier plus facilement les indices directionnels, tels que les bruits de pas ou les rechargements dans les jeux de tir à la première personne », nous dit-on sur le PlayStation Blog, qui mentionne également la présence de « basses plus profondes » et d’une « réduction de bruit alimentée par l’IA » pour filtrer les bruits de fond lors de l’utilisation du micro. Sans compter qu’avec la compatibilité PlayStation Link, la firme promet « un son avec une latence ultra-faible et sans pertes », sur PS5 comme PlayStation Portal, PC ou même Mac.

Et pour ceux qui voudraient une expérience encore plus haut de gamme, le modèle Pulse Edge s’accompagne alors de fonctionnalités supplémentaires qui lui permettent d’accentuer davantage la richesse et la profondeur des basses comme la réduction active des bruits ambiants ; en plus d'être doté d’un micro intégré qui vient s'ajouter au micro amovible pour plus de confort. Mais « quelle que soit l’option choisie, les deux casques-micros ont été conçus pour offrir un son de haute qualité et d’une grande fidélité, pour une expérience sonore immersive », promet toutefois PlayStation.

Les joueurs se moquent allègrement de Sony

Une bien belle présentation, donc, qui a sans surprise beaucoup de mal à prendre auprès des internautes. Et il suffit de voir les réactions au post de PlayStation pour s’en rendre compte. « Est-ce que l’on devient propriétaire du casque quand on l’achète ou s’agit-il d’une licence révocable ? », interroge par exemple malicieusement l'un d'eux en réaction aux dernières déclarations de Sony sur les licences de jeux numériques. « Je suis impatient de pouvoir les télécharger », ironise un autre de son côté pour rebondir sur la disparition programmée des jeux physiques.

« Beurk, dégoûtant, c’est un produit physique ? », se moque enfin un troisième joueur, avant de supplier PlayStation d’en faire une version numérique. « Je déteste posséder des choses », clame-t-il avec humour. Un humour qui a déjà fait mouche auprès de nombreux autres internautes, en témoignent les 500 likes reçus par son tweet. En attendant, la firme nous donne quand même rendez-vous « prochainement » pour plus d’informations sur le prix, le lancement des précommandes et la date de sortie, prévue pour fin 2026 pour le PlayStation Pulse, et début 2027 pour le Pulse Edge.

Source : PlayStation Blog