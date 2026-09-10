Pour les joueurs les plus passionnés qui suivent assidument les coulisses de PlayStation, le nom et la figure de Mark Cerny ne vous sont probablement pas étrangers. En effet, cela fait plusieurs années maintenant que le créateur s’est imposé comme le vrai visage des consoles de Sony, dont il conçoit l’architecture pour offrir au public la meilleure expérience possible. Cela a commencé avec la PlayStation Vita, puis s’est ensuite poursuivi avec la PS4, la PS5 et enfin la future PS6, qu’il a déjà commencé à introduire. Cette dernière, toutefois, pourrait marquer la fin d’une ère.

La PS6 pourrait être la dernière console de Mark Cerny

À l’occasion d’une interview pour le média Game File, Cerny, aujourd’hui âgé de 62 ans, a effectivement sous-entendu que la prochaine console de Sony pourrait bien être la dernière dont il assure le développement. « Je m’approche de la fin de ma carrière », a-t-il confié sans détour ; avant d’ajouter quand même qu’il n’a « pas encore fini » et qu’il lui tient à cœur de faire les choses « de la meilleure façon possible ». Ce qui, pour PlayStation, représenterait alors assurément une grande perte tant l’influence du créateur aura plané sur son histoire depuis le début.

Et pour cause, avant même de devenir le visage des dernières consoles du constructeur, Cerny a également joué un grand rôle dans certaines des plus grandes franchises associées à la marque. Il a par exemple officié en tant que producteur sur la création de Crash Bandicoot chez Naughty Dog en 1996, avant de réitérer avec Spyro chez Insomniac Games deux ans plus tard. Il a également participé au développement de licences PlayStation comme Jak and Daxter, Ratchet and Clank et Uncharted, que ce soit en tant que programmeur, concepteur ou consultant.

Plus récemment encore, en parallèle de la conception de la PS5 et de la future PS6, Cerny a également enfilé la casquette de producteur sur des projets comme Marvel’s Spider-Man, Death Stranding, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et Ratchet & Clank: Rift Apart, qui ont tous marqué les deux dernières générations de PlayStation de leur empreinte. C’est dire, donc, l’influence du créateur au sein de la compagnie, où il est aujourd’hui considéré comme « une légende » par certains, en témoigne l’un des commentaires laissés sur l’article de Push Square.

Les joueurs réagissent à la nouvelle

Et bien que rien ne soit évidemment acté pour le moment, certains joueurs n’ont pas manqué de réagir à la nouvelle sur les réseaux sociaux, notamment sous le prisme des dernières actualités de PlayStation. « On ne peut pas te blâmer, Mark. Moi non plus je ne voudrais pas rester sur un bateau en train de couler », a par exemple clamé un internaute sur X. « Vu la m*rde que devient PlayStation, je ne lui en veux pas de partir », renchérit un autre de son côté. « Le coup de grâce pour la PlayStation », affirme enfin un troisième.

« Il est le dernier représentant de l’ancien Sony. Une fois qu’il aura pris sa retraite, le PlayStation tel que nous le connaissions aura officiellement disparu ». Mais avant cela, certains en sont convaincus : Cerny nous prépare quelque chose de gros avec la PS6. « Il en a encore dans le ventre. Il va faire les choses en grand avec la PS6 », assure par exemple un joueur. « La PS6 sera la dernière console de ce génie… Qu’est-ce qu’il nous prépare ? », s’interroge un autre. Réponse, peut-être, dès l’année prochaine si l’on se fie à certaines rumeurs.

Source : Game File