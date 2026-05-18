Lancé par PlayStation en version bêta, un nouveau widget permet désormais aux joueurs PS5 de découvrir les jeux les plus populaires dans leur région à la manière de Steam.

Cela va peut-être bientôt faire six ans que les Xbox Series et la PS5 sont sur le marché, mais une chose est sûre : pour les éditeurs, les améliorations ne s’arrêtent jamais. Pour preuve, alors que les consoles de Microsoft commencent progressivement à accueillir des nouveautés très réclamées par les joueurs depuis des années, PlayStation, de son côté, a commencé à mettre en place une nouvelle fonctionnalité fortement inspirée de SteamDB. Son objectif : permettre aux utilisateurs de la PS5 de découvrir quels sont les jeux les plus joués dans leur région.

PlayStation teste un nouveau widget PS5 en version bêta

Pour l’instant uniquement disponible en version bêta, ce nouveau widget, qu’il sera possible d’afficher à terme dans le hub « Bienvenue », vise ainsi à permettre aux possesseurs de la console de mieux connaître les habitudes des autres joueurs dans leur pays. Cela passe alors notamment par la révélation des dix jeux les plus joués sur PlayStation au cours de la semaine, en témoigne par exemple la vidéo partagée par Mystic sur sa chaîne YouTube. Et on ne va pas se mentir, le classement ne surprendra alors personne.

En effet, c’est inévitablement Fortnite qui ressort grand gagnant de cette liste (en tout cas aux États-Unis) avec 14.6 millions de joueurs, suivi ensuite par GTA 5 avec 5.13 millions de joueurs, puis Minecraft avec 4.97 millions de joueurs. Call of Duty et Apex Legends ferment ensuite le top 5 des jeux les plus joués sur PlayStation avec respectivement 4.95 millions et 1.72 millions de joueurs, tandis que des titres comme Marvel Rivals, Battlefield 6 ou encore ARC Raiders leur emboîtent le pas avec 1.58 millions, 1.51 millions et 972 000 joueurs.

Chose intéressante, il ne s’agit toutefois pas de la seule donnée fournie par ce nouveau widget de PlayStation, qui permettra également aux utilisateurs de la PS5 de découvrir quels sont les jeux les plus populaires à un moment donné s’ils le souhaitent. Pour les amateurs de statistiques, cela s’annonce donc comme un nouvel outil particulièrement utile, même s’il ne semble pas voué à être aussi poussé que SteamDB. Ce dernier permettant, par exemple, de découvrir en détail les performances réalisées par le titre de son choix à tout moment, et ce depuis sa sortie.

À l’aube de GTA 6, cela promet des choses intéressantes

Cela dit, rappelons que ce nouveau widget n’est pour l’instant disponible qu’en version bêta, ce qui n’exclut pas la possibilité qu’il soit amené à évoluer en fonction des retours de la communauté PlayStation. Une communauté qui, cela va sans dire, se réjouit déjà à l’idée de pouvoir traquer les performances réalisées par GTA 6 sur PS5 lors de sa sortie, à défaut de pouvoir le faire via SteamDB en l’absence de version PC. Car cela ne fait aucun doute : nous risquons d’avoir des surprises, et Rockstar Games comme PlayStation pourraient bien ressortir gagnants de tout cela.

Source : Mystic