En cette période de Summer Game Fest, l’actualité de PlayStation est définitivement en feu. En effet, entre la diffusion du State of Play, qui nous a notamment gratifiés d’un nouvel aperçu de Marvel’s Wolverine, de l’annonce d’Until Dawn 2 et d’une longue présentation de God of War Laufey ; et le lancement des Days of Play 2026, avec des promotions très agressives, les joueurs PS4 et PS5 ont de quoi avoir la tête qui tourne. D’autant plus que, cerise sur le gâteau, des contenus gratuits sont désormais à la disposition de tous.

PlayStation offre de nouveaux avatars aux joueurs PS4 et PS5

Comme annoncé par PlayStation la semaine dernière, les Days of Play 2026 représentent en effet aussi une opportunité pour l’éditeur de célébrer les jeux indépendants, avec la mise à disposition des joueurs PS4 et PS5 d’une série d’avatars gratuits sur le thème des PlayStation Indies. À compter de ce jeudi 4 juin, tous ceux qui le souhaitent peuvent ainsi se rendre sur la page web du PS Plus, ou sur la page Days of Play PS Plus de la console, pour obtenir un code d’activation donnant ensuite accès aux différents avatars concernés.

Notez toutefois que vous n’avez que quelques jours pour en profiter, puisque l’offre prendra officiellement fin dès le 10 juin prochain. N’oubliez pas, donc, de prendre deux petites minutes pour les récupérer avant cette date, sans quoi vous ne pourrez plus les obtenir. Bien sûr, cette opération permet également à PlayStation de mettre en lumière certains titres potentiellement passés sous les radars, ce qui explique pourquoi les abonnés au PS Plus peuvent également bénéficier de réductions supplémentaires sur certains jeux indés pour l’occasion.

Cela comprend notamment l’excellent Cairn, l’une des sensations de 2026 que l’on doit au studio français The Game Bakers ; mais aussi Kena: Bridge of Spirits, qui s’apprête justement à recevoir une suite plus tard cette année. On y retrouve également Balatro, jeu phénomène de 2024 qu’on ne présente plus, aux côtés d’une multitude de jeux supplémentaires qui n’attendent que vous sur le PlayStation Store. Profitons-en d’ailleurs pour rappeler que les trois jeux gratuits du PS Plus pour le mois de juin 2026 sont eux aussi maintenant disponibles.

Source : PlayStation Blog